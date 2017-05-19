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Прокуратура відсудила у директора базару Ходорова 19 тисяч гектарів мисливських угідь

19 Травня 2017

Суд визнав незаконним та скасував рішення Львівської обласної ради про надання  в користування Ходорівському міському товариству мисливців та рибалок «Лісівник» мисливських угідь площею 19,30 тис га.

Таке рішення прийняв Господарський суд м. Києва.

В 1997 році Львівська облрада надала ХМТМР «Лісівник» 15,24 тис га угідь в користування на 15 років. У 2008 році облрада внесла зміни в додаток до свого рішення, внаслідок чого строк оренди «Лісівника» збільшився до 49 років, а площа угідь – до 19,37 га. На виконання цього рішення організація уклала договір з Львівським обласним управління мисливського та лісового господарства.

В березні цього року прокуратура звернулася до суду з вимогою визнати незаконним рішення облради та розірвати договір, бо «Лісівник» отримав угіддя з порушення процедури. А саме, збільшення території не було погоджене з територіальними органами виконавчої влади та власниками угідь. Суд погодився з аргументами прокуратури і скасував рішення Львівської облради від 2008 року и та розірвав договір мисливців з обласним управлінням мисливського та лісового господарства.

Засновниками ХМТМР «Лісівник» є Юрій Івашків, Володимир Олійник та Тарас Швед. Останній очолює комунальне підприємство «Ринок» Ходорівської міськради та входить до виконкому міськради. В 2015 році балотувався до Ходорівської міськради від БПП «Солідарність».

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Одеса Ізмаїльська лікарня замовляла ліки для пільговиків у 2-3 рази дорожче від реєстру МОЗ

Київ Тестю Насірова докинули ще 40 мільйонів на Поштову площу, приховавши ціни

Хмель Суд повернув Хмельницьку Будинок молоді, за оренду якого перестали платити після заборони приватизації

18.05.2017

Київ Університет Драгоманова здає доньці ректора приміщення за заниженою в 20 разів ціною

Київ КМДА відписала 3 мільйони на проведення «Велодня» на Софійській площі у суботу

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