Прокуратура відсудила у директора базару Ходорова 19 тисяч гектарів мисливських угідь

Суд визнав незаконним та скасував рішення Львівської обласної ради про надання в користування Ходорівському міському товариству мисливців та рибалок «Лісівник» мисливських угідь площею 19,30 тис га.

Таке рішення прийняв Господарський суд м. Києва.

В 1997 році Львівська облрада надала ХМТМР «Лісівник» 15,24 тис га угідь в користування на 15 років. У 2008 році облрада внесла зміни в додаток до свого рішення, внаслідок чого строк оренди «Лісівника» збільшився до 49 років, а площа угідь – до 19,37 га. На виконання цього рішення організація уклала договір з Львівським обласним управління мисливського та лісового господарства.

В березні цього року прокуратура звернулася до суду з вимогою визнати незаконним рішення облради та розірвати договір, бо «Лісівник» отримав угіддя з порушення процедури. А саме, збільшення території не було погоджене з територіальними органами виконавчої влади та власниками угідь. Суд погодився з аргументами прокуратури і скасував рішення Львівської облради від 2008 року и та розірвав договір мисливців з обласним управлінням мисливського та лісового господарства.

Засновниками ХМТМР «Лісівник» є Юрій Івашків, Володимир Олійник та Тарас Швед. Останній очолює комунальне підприємство «Ринок» Ходорівської міськради та входить до виконкому міськради. В 2015 році балотувався до Ходорівської міськради від БПП «Солідарність».

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