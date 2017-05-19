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Ізмаїльська лікарня замовляла ліки для пільговиків у 2-3 рази дорожче від реєстру МОЗ

19 Травня 2017

Ізмаїльська міська центральна лікарня 16 листопада 2016 року уклала угоду з КП «Ізмаїлфарм» про відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском ліків пільговикам, яка передбачає у переважній більшості випадків завищення цін на препаратів у 2 і більше рази.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

У двох третинах випадків перевищення цін на замовлені ліки було більш ніж двократним у порівнянні з рекомендованими оптово-відпускними цінами МОЗ.

Серед 15 випадково обраних препаратів у 10 випадках перевищення склало від 100 до 200% (Трифас -215%,  Супрастин – 187%, Омез – 129%, Топамакс – 109%).

На деякі препарати були закладені значно більші дельти. Так, препарат для лікування функціональних порушень мозку Немотан у договорі був дорожчим від реєстру МОЗ на 517% (тобто у 6 разів), препарат для лікування епілепсії, в тому числя у дітей, Ламіктал лікарня замовила за ціною майже на 400% вищою за МОЗівську.

В окремих випадках збільшення ціни не перевищувало 100%. Так, муколітичний засіб Амбротард 75 лікарня замовила за ціною на 85% вищою від рекомендованої, протитромбозний препарат   Актилізе – на 27%, необхідний при серцево-судинних захворюваннях  Коріол – лише на 2,7%.

На момент підписання угоди КУ «Ізмаїльська міська центральна лікарня» очолював Олександр Любіцин. У декларації, поданій перед звільненням, він вказав, що разом з дружиною Вікторія Любіцина, є співвласником будинку 187 кв. м. Крім того, він володіє квартирою пл. 55 кв.м, а дружина – нежитловим будинком 460 кв. м., ділянкою 798 кв.м. і авто Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI (2005 р.в.).

Олександр Любіцин також є одноосібним власником і кінцевим бенефіціаром ТОВ «Укрмедтранс-Ізмаїл». В минулому році він отримав 35,8 тис. грн. за основним місцем роботи і 1,7 тис. грн за сумісництвом у власній фірмі. Його дружина отримала в тому ж «Укрмедтранс-Ізмаїл» 9,8 тис. грн.

Директором КП «Ізмаїлфарм» є Віктор Слепньов. За минулий рік він задекларував 101 тис. грн зарплати, 4,9 тис. грн процентів і 205,714 тис. грн пенсії. Його дружина Лариса Слепньова отримала 14,4 тис. грн пенсії і 327,2 тис. грн від відчуження нерухомого майна. Віктору Слепньову і його дружині належить по 25% відсотків у квартирі пл. 59 кв. м. Крім того, він володіє гаражем (18 кв. м) і і автомобілем Ssang Yong Rexton RX 270XDі (2008 р. в.).

  Ціна з ПДВ Оптово-відпускна ціна (МОЗ) Перевищення, %
Немотан 836,04 135,35 517,69
Ламіктал 546,24 110,38 394,87
Трифас 438,72 139,21 215,15
Клопіксол-Акуфаз 3688,72 1252,99 194,39
Супрастин 169,68 58,94 187,89
Клопіксол Депо 2665,66 933,80 185,46
Тієнам 5274,64 2148,21 145,54
Фраксипарин 2447,44 1010,00 142,32
Небілет 354,39 146,43 142,02
Омез 120,80 52,57 129,79
Кордарон 409,22 185,80 120,25
Топамакс 564,64 270,01 109,12
Амбротард 75 80,30 43,35 85,24
Актилізе 15110,01 11884,22 27,14
Коріол 251,00 244,35 2,72

 

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