Ізмаїльська лікарня замовляла ліки для пільговиків у 2-3 рази дорожче від реєстру МОЗ

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
19 Травня 2017
Ізмаїльська міська центральна лікарня 16 листопада 2016 року уклала угоду з КП «Ізмаїлфарм» про відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском ліків пільговикам, яка передбачає у переважній більшості випадків завищення цін на препаратів у 2 і більше рази.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
У двох третинах випадків перевищення цін на замовлені ліки було більш ніж двократним у порівнянні з рекомендованими оптово-відпускними цінами МОЗ.
Серед 15 випадково обраних препаратів у 10 випадках перевищення склало від 100 до 200% (Трифас -215%, Супрастин – 187%, Омез – 129%, Топамакс – 109%).
На деякі препарати були закладені значно більші дельти. Так, препарат для лікування функціональних порушень мозку Немотан у договорі був дорожчим від реєстру МОЗ на 517% (тобто у 6 разів), препарат для лікування епілепсії, в тому числя у дітей, Ламіктал лікарня замовила за ціною майже на 400% вищою за МОЗівську.
В окремих випадках збільшення ціни не перевищувало 100%. Так, муколітичний засіб Амбротард 75 лікарня замовила за ціною на 85% вищою від рекомендованої, протитромбозний препарат Актилізе – на 27%, необхідний при серцево-судинних захворюваннях Коріол – лише на 2,7%.
На момент підписання угоди КУ «Ізмаїльська міська центральна лікарня» очолював Олександр Любіцин. У декларації, поданій перед звільненням, він вказав, що разом з дружиною Вікторія Любіцина, є співвласником будинку 187 кв. м. Крім того, він володіє квартирою пл. 55 кв.м, а дружина – нежитловим будинком 460 кв. м., ділянкою 798 кв.м. і авто Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI (2005 р.в.).
Олександр Любіцин також є одноосібним власником і кінцевим бенефіціаром ТОВ «Укрмедтранс-Ізмаїл». В минулому році він отримав 35,8 тис. грн. за основним місцем роботи і 1,7 тис. грн за сумісництвом у власній фірмі. Його дружина отримала в тому ж «Укрмедтранс-Ізмаїл» 9,8 тис. грн.
Директором КП «Ізмаїлфарм» є Віктор Слепньов. За минулий рік він задекларував 101 тис. грн зарплати, 4,9 тис. грн процентів і 205,714 тис. грн пенсії. Його дружина Лариса Слепньова отримала 14,4 тис. грн пенсії і 327,2 тис. грн від відчуження нерухомого майна. Віктору Слепньову і його дружині належить по 25% відсотків у квартирі пл. 59 кв. м. Крім того, він володіє гаражем (18 кв. м) і і автомобілем Ssang Yong Rexton RX 270XDі (2008 р. в.).
|Ціна з ПДВ
|Оптово-відпускна ціна (МОЗ)
|Перевищення, %
|Немотан
|836,04
|135,35
|517,69
|Ламіктал
|546,24
|110,38
|394,87
|Трифас
|438,72
|139,21
|215,15
|Клопіксол-Акуфаз
|3688,72
|1252,99
|194,39
|Супрастин
|169,68
|58,94
|187,89
|Клопіксол Депо
|2665,66
|933,80
|185,46
|Тієнам
|5274,64
|2148,21
|145,54
|Фраксипарин
|2447,44
|1010,00
|142,32
|Небілет
|354,39
|146,43
|142,02
|Омез
|120,80
|52,57
|129,79
|Кордарон
|409,22
|185,80
|120,25
|Топамакс
|564,64
|270,01
|109,12
|Амбротард 75
|80,30
|43,35
|85,24
|Актилізе
|15110,01
|11884,22
|27,14
|Коріол
|251,00
|244,35
|2,72
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