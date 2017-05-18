«Украчастотнагляд» купив гібриди Toyota Rav4 у півтора рази дешевше, ніж коштували «Міцубіші» Авакова

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ДП «Державне підприємство «Український державний центр радіочастот» 15 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «ВіДі Автострада» гібридних автомобілів за 2,99 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить три позашляховика Toyota Rav4 2,5 Hybrid E-AWD Dynamic E-CVT 2017 року випуску по 998,9 тис грн. кожен. Авто матиме клімат контроль, систему попередження про падіння тиску в шинах, антиблокувальну систему гальмування, протибуксувальну систему, систему стабілізації авто, подушки безпеки, бокові подушки і шторки безпеки, камеру заднього виду, круїз контроль.

У відкритих джерелах є інформація, що Toyota Rav4 у комплектації Dynamic 2,5 Hybrid E-AWD E-CVT 2017 можна придбати за 1,02 млн грн., а ціна на Toyota RAV4 Hybrid стартує від 842 тис грн.

Єдиним конкурентом «ВіДі Автострада» було львівське ТОВ «Сервісний центр «Діамант» Павла Волкова з Червонограда. Його пропозиція виявилася вищою від переможця і склала 3,30 млн грн. Очікувана вартість по цьому лоту становила 3,64 млн грн.

«ВіДі Автострада» належить до групи «ВіДі» Віталія Джуринського.

За іншим лотом держпідприємство «Український державний центр радіочастот» хотіло придбати автомобілі для виконання моніторингових робіт по виявленню невизначених діючих передавачів на очікувану суму 7,28 млн грн. Але торги були відмінені через подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій.

Нагадаємо, у грудні минулого року грудня Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України уклав угоду з ТОВ «Ніко Діамант» на поставку авто Mitsubishi Outlander PHEV на загальну суму 0,96 млрд грн. Планувалося закупити 635 автомобілів по $56 тис за штуку, що складало більше 1,50 млн грн. В подальшому мова йшла про закупівлю на цю ж суму 736 автівок по $48 тис. За нинішнім курсом це становить 1,25 млн грн., що у півтора рази дорожче від гібридних позашляховиків Тойота для «Укрчатстотнагляду»

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