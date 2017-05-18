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Продавець коштовних донецьких туалетів підняв на 22% ціну антрациту-фільтранту для Хмельницької АЕС

18 Травня 2017

ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 13 травня за результатами тендеру уклав угоду з ТОВ «Торгівельно-промислове об’єднання «Аріста» про закупівлю антрациту-фільтранту на 227 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 12 червня мають поставити 20,6 т антрациту-фільтранту фракцією 0,8-2,00 мм виробництва ТОВ «Балкантех» по 11 016 грн. за тонну.

У вересні 2016 року станція купувала його в цього самого постачальника на 22% дешевше – по 8 556 грн./т.

Нині ТОВ «Спільне українсько-латвійське підприємство «Хімімпекс» пропонувало на 13% нижчу ціну, але його відхилили через відсутність довідки про досвід виконання аналогічних договорів.

Дорожчими конкурентами були харківське ТОВ «Техносервіс Промгруп» Сергія Нестеренка і запорізьке ТОВ «Техенергохім» Наталії Хмельової та Людмили Лаушкіної.

Раніше донецька, а зараз перереєстрована у Києві фірма «ТПО «Аріста» належить Юрію Ковиньову та Андрію Прахову, керує нею Павло Вдовиченко.

У 2011 р. Донецька міськрада придбала у цієї компанії пересувні туалети на 3,99 млн грн. Вартість однієї кабінки становила майже 400 тис грн., що тоді дорівнювало ціні престижного імпортного автомобіля.

Харківський «Балкантех» Віктора Онопрієнка фігурував у якості нібито фіктивної фірми у кримінальній справі військової прокуратури щодо безтоварних операцій на Харківському бронетанковому заводі.

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