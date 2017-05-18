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КМДА відписала 3 мільйони на проведення «Велодня» на Софійській площі у суботу

18 Травня 2017

Департамент освіти і науки, молоді та спорту КМДА 10 травня уклав угоду з ТОВ «Гагарін Медіа» щодо проведення «Велодня» 20 травня за 3,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо фірма зареєструвала авторські права на твір «Опис заходу «Спортивно-масовий захід «Велодень».

На Софійській площі о 10:00 буде організовано флешмоб на 2 тисяч осіб, які створять велику живу фігуру листа каштана – символу Києва. Потім колона велосипедистів проїде за маршрутом: Софійська площа – вул. Володимирська – б-р Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Європейська площа – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – Московський міст – вул. Труханівська – Парк Дружби Народів.

Послуги організації та проведення заходу обійдуться у 1,21 млн грн., у тому числі:

  • 570 тис грн. – на постановку сценічного дійства з елементами циркового, хореографічного та вокального мистецтва за участі акторів, спортсменів, циркових артистів (приблизно 80 учасників);
  • 540 тис грн. – на створення циклічного відеоконтенту з використанням 3D-технологій для супроводу заходу для провадження інтерактивного голографічного перформансу;
  • 120 тис грн. – на створення творчої концепції заходу з використанням сучасних режисерсько-сценографічних технологій;
  • 30 тис грн. – на створення лазерного шоу (розробка beam show, анімації, лазерного маппінгу).

На забезпечення сценічними конструкціями, лазерним обладнанням і генераторами піде 1,58 млн грн., на забезпечення і обслуговування світлового обладнання – 123 тис грн., звукового обладнання – 91 тис грн.

Фірма «Гагарін Медіа» належить режисерам, продюсерам і сценаристам Дмитру Томашпольському та Олені Дем’яненко, а також Наталі Клісенко і співвласнику видавництва «Абріс» Андрію Азархіну. У 2013 році кінокомпанія презентувала документальний фільм «Я – Мобер» про учасників флешмобів, на який роком раніше отримала від Держкіно 1,30 млн грн.

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