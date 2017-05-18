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Фармзакупівлі Вінничини: феєрія Кобеля та Ліваковського

18 Травня 2017

«Наші гроші» проаналізували ціни на п’ять лікарських препаратів в одній області і побачили, що різні лікарні навіть в одному містечку дозволяють собі майже двократну різницю цін.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро» з вересня 2016 по квітень 2017 року, який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Файл з усіма даними про вінницькі закупівлі тут.

Папаверин

Найдорожчий папаверин вийшов в угоді КУ «Ямпільська центральна районна лікарня» – 41 грн. без ПДВ. У даному випадку податок не враховується в остаточній ціні, оскільки постачальником обрано ФОП Ткач Олександр Васильович. При цьому на тендері між собою конкурували два ФОПи, які на аукціоні не знижували ціни взагалі ні на копійку, і торги завершились на стартових позиціях, що були нижчими від виставленої замовником очікуваної вартості лише на 0,7%.

Очевидну завищеність ціни Ямпільської ЦРЛ демонструє Ямпільський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги. Цей заклад з того ж самого міста купив папаверин по 24,70 грн. При цьому купив з ПДВ, оскільки постачальником було обрано ТОВ «Бадм». Тобто у більш низькій ціні було враховано 7% податку, якого не передбачено у більш дорогій угоді з фізособою-підприємцем.

Це не перший випадок, коли Ямпільська ЦРЛ демонструє найвищі ціни на якісь препарати. Протизапальне Ксефокам по цій же угоді замовлено по 442,98 грн за упаковку. Це найвища ціна не тільки по Вінницькій області, а й по всій Україні.

Головним лікарем КУ «Ямпільська ЦРЛ» є член виконкому Ямпільської міської ради Костянтин Ліваковський. У 2015 р. він балотувався до Ямпільської райради від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність», але не пройшов.

Костянтин Ліваківський у своїй декларації вказав, що йому належить 33,3% від загального капіталу ТОВ «Пігулка+» (роздрібна торгівля лікарськими засобами по вул.Виговського, 10 у Ямполі). Партнерами головлікаря у цій фірмі є Станіслав Пасілецький і Олександр Ткач. Останній і є тим ФОПом, з Ямпільська ЦРЛ Ліваківського уклала угоду на коштовний Ксефокам.

Кетамін

Знеболювальне перераховане в ціну за упаковку з десяти ампул, бо деякі замовники вказували ціну за ампулу. Розбіг виявився величезним. У ЦРЛ Вінниці та Немирова він коштував до 30 грн. А Тульчинській райлікарні та Могилів-Подільській окружній лікарні цей препарат став дорожче від 60 грн.

При цьому одна й та сама Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування замовляла кетамін двічі – один з найдорожчих по 60,03 грн. у березні, і один з найдешевших по 40,55 грн. за три місяці до того. У цей період таких різких коливань валютного курсу не було, відтак причини півторакратного зростання ціни препарату невідомі.

Морфін

Наркотичний препарат виявив таку тенденцію – найдорожче він коштував в угодах, які лікарні укладали з комунальними аптеками.

В угодах з КП «Обласна спеціалізована аптека №1» Літинська, Крижопільська та Калинівська лікарні зафіксували морфін по 33-43 грн. за ампулу.

Тоді як маса інших лікарень в угодах з ТОВ «Фарм-Холдинг А.Г.» отримували ціну від 11 до 27 грн.

Глюкоза

Розчин для інфузій 50 мг/мл по 200 мл різні лікарні також замовляють з двократною різнице – від 7 до 14 грн. При цьому більше половини угод по цьому препарату укладено з ТОВ «Медичний центр «М.Т.К» у різні місяці. Це означає, що тендерні ціни залежали від замовників, а не ринкової кон’юнктури.

При цьому найдорожча глюкоза по 14,57 грн. виявилась у Літинської ЦРЛ, яка також очолила рейтинг і по морфіну.

Керівником Літинської центральної районної лікарні є Сергій Кобель (декларація).

Брильянтовий зелений

Розчин відомий у людей як «зеленка», з невідомих причин також різнився в ціні у різних замовників від 2,79 до 4,64 грн. за 20-міліграмовий флакон. При цьому постачальниками найдорожчої і найдешевшої зеленки виступало ТОВ «БаДМ».

Юрій Ніколов, «Наші гроші»

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