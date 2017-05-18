Членів тендерного комітету в Авдіївці за підробку документації засудили до випробування поруками

Селидівський міський суд Донецької області звільнив членів тендерного комітету Комунального підприємства «Служба єдиного замовлення» Авдієвської міськради за підробку документації торгів від кримінального відповідальності у зв’язку з передачею їх на поруки трудовому колективу.

Таку ухвалу суд прийняв 12 травня.

«СЕЗ» минулого року провело допорогові закупівлі ремонту покрівлі чотирьох будинків за адресами: вул К.Маркса 23 та 2,а, кв. Ювілейний 10, вул. Комунальна 5.

Слідство встановило, що обвинувачені склали протоколи засідання комітету конкурсних торгів з визначення переможця, до яких необґрунтовано внесли завідомо неправдиві відомості про наявність необхідних документів, наданих учасником конкурсних торгів ТОВ «СТ Інжирінг Груп» та ТОВ «Тастрой». Фактично фірми ці документи до електронної системи «Прозорро» не подавали.

Члени комітету власноруч підписали протоколи, в яких містилися завідомо неправдиві відомості, для подальшого використання, надавши їм всі необхідні реквізити офіційних документів.

Прокуратура звинуватила сімох членів тендерного комітету «СЕЗ» у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 – службове підроблення. Ця норма закону передбачає покарання від штрафу в 4250 грн. до трьох років обмеження волі з забороною обіймати на три роки посади.

У судовому засіданні захисник обвинувачених подав клопотання про взяття на поруки обвинувачених трудовим колективом, так як їх злочин не був корупційним та важким. Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання захисника. Тому суд присудив всім семи членам конкурсного комітету звільнення від кримінальної відповідальності і річний термін перебування на поруках трудового колективу.

З матеріалів суду відомо, що саме засідання колективу «СЕЗ», на яком було прийнято рішення про взяття на поруки, відбулося в один день з судовим засіданням.

За даними «Прозоро», згадані в судовій ухвалі угоди про ремонт покрівлі з ТОВ «СТ Інжирінг Груп» та ТОВ «Тасстрой» комунальники уклали в серпні та жовтні минулого року. За ним «СТ Інжирінг Груп» отримало замовлення на 571 тис грн, а «Тасстрой» – на 303 тис грн.

«СТ Індирінг Груп» було зареєстроване в 2016 році мешканцями Авдіївки Олександром Толмачовим та Кристиною Толмачовою. «Тасстрой» зареєстрували в Києві в кінці 2015 року мешканці Донецької області – брати Сергій та Андрій Новак.

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