«Центренерго» купило сталеві кулі на 18% дорожче, ніж приватні енергетики

ПАТ «Центренерго» 11 і 13 травня за результатами тендеру уклало три угоди про закупівлю сталевих молольних куль на загальну суму 50,47 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Аустерія» за 35,13 млн грн. поставить 1 440 т куль 40 мм третьої групи твердості по 24 372-24 424 грн. за тонну. Їхнім виробником є ТОВ «Завод «Енергостіл» Людмили Кравець та Олега Дегтярьова.

Ще 15,34 млн грн. отримає ТОВ «НВП «Краматорський завод енергетичного машинобудування» за 630 т таких куль власного виробництва по 24 349 грн. за тонну.

Цьогоріч у лютому ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» (ТЕЦ-2 «Есхар», Харків) замовила їх у ТОВ «Торговельна компанія «Енергостіл» на 18% дешевше – по 20 028 грн./т. У червні 2016 року ці ж підприємства законтрактували ціну 14 500 грн./т.

Крім того, у квітні 2016 року ПАТ «ДТЕК Західенерго» купило такі кулі у «Енергостілу» по 14 779 грн./т.

Сума остаточних пропозицій нинішніх переможців усього на 0,003% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі.

Не вперше єдиним конкурентом «Аустерії» було ТОВ «Гермес-1 Україна». Краматорському заводу підігрувало київське ТОВ «Форм Трейдінг» Ігоря Волоха. Ніхто з учасників торгів жодного разу не знижував ціни під час аукціонів.

Фірму «Аустерія» заснували в 2003 році в Сімферополі троє осіб – дружина мера Судака Володимира Сєрова – Іванна, його партнер по нині ліквідованому ТОВ «Сваб-Україна» Сергій Овчинніков та Олена Овчиннікова. У 2005-2009 роках співвласником компанії був мешканець Сімферополя Вазген Абгарян. Потім її переписали на Оксану Кошма, а юридичну адресу переоформили у Запоріжжі. Наразі директором і власником значиться донеччанка Тетяна Чхайло.

«Гермес-1 Україна» зареєстровано у 2014 році в Запоріжжі на Саркіса Міразізяна. Він є партнером вищеназваного Абгаряна по цілій низці фірм. Окрім того, Абгарян і Міразізян є патнерами Сєрової та Овчиннікова по ПП «Фірма «Союз-Крим», а також самого Сєрова – по «Сваб-Україна».

Останніми роками «Гермес-1 Україна» та «Аустерія» регулярно розігрували тендери «Центренерго» на постачання сталевих мозольних куль за завищеними цінами.

Київською фірмою «НВП «КЗЕМ» володіють краматорчанин Вадим Летенко і слов’янське ТОВ «Науково-дослідницьке підприємство «Екоеш Україна» киянки Світлани Єгорової та феодосійця Андрія Кравчука. Однойменний краматорський завод «КЗЕМ» заведено на кіпрський офшор «Galsar Business Limited».

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