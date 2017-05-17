Судді з сумнівними статками та зв’язками успішно пройшли співбесіди до Верховного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів проводить другий етап конкурсу по відбору суддів оновленого Верховного суду України. Пропри негативні висновки громадських спостерігачів, ВККС відсіяв тільки 13 із 150-ти конкурсантів.

Про це йдеться у репортажі Марини Ансіфорової для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Під час співбесіди ВККС перевіряє доброчесність, компетентність та професійну етику конкурсантів. Також конкурсантам складають профіль представники громадської ради доброчесності. Однак негативні висновки ГРД не завжди заважають кандидатам успішно провести розмову із членами комісії.

Суддя Харківського апеляційного адміністративного суду Геннадій Бершов їздить на авто Land Cruiser 3.0, середня ціна якого – 0,5 млн грн., воно записане на матір Бершова – Віру. Суддя стверджує, що мати заробила на авто, пропрацювавши 30 років на «шкідливому виробництві». Нерухомість – квартиру та будинок – придбала дружина судді. Згадати в яким саме бізнесом займається його дружина суддя не зміг.

Пройшов співбесіду і голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк. Задекларовані елітні швейцарські годинники Zenith, Bouvet та Breguet, 33 вильоти за кордон за три роки, зв’язки з політиками Сергієм Ківаловим та Олександром Грановським – це неповний список підозрілих фактів, вказаних у негативному висновку Громадської ради доброчесності стосовно кандидата. Сам суддя переконує, що живе на заощадження у $150 тис.

Окрім цього, у звіті зазначені свідчення сусідів Вовка: його регулярно бачать у будинку нібито колишньої дружини. У декларації будинок не вказаний, адже формально суддя у 2015 році розлучився.

Судді Приморського райсуду Одеси Сергію Погрібному не завадила пройти співбесіда отримана від держави квартира. Покращив житлові умови Погрібний, вже маючи із дружиною і квартиру, і будинок.

Суддя ВАСУ Микола Заїка не задекларував майже $600 тисяч боргів дружини, а до них – 5,5 млн грн. її доходів. Окрім того Заїка був у складі колегії суддів, які 29 лютого 2016 року визнали незаконним та скасували подання Вищої ради юстиції про харківську «судді майдану» Олени Васильєвої.

На матір-пенсіонерку харківської судді Тетяни Бабкової записані квартира, два будинки та Lexus RX. Батьки її чоловіка зібрали колекцію з 4 авто. Сама Бабкова каже – якби не конкурс, взагалі б про такий родинний успіх і не дізналась.

ВККС такі пояснення судді влаштували. Як і пояснення судді Господарського суду Харківської області Ольги Кононової про її борг у $200 тис. долл., який за неї виплатив її свекор, після чого – пробачив судді усі борги.

Співбесіди з конкурсантами відбудуться до кінця травня, після чого члени ВККС оголосять бали кандидатів, та за ними – нових суддів Верховного суду.



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