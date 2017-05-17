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Суд звільнив від тюрми ще одну банкіршу, яка допомогла угрупуванню Курченка вкрасти 6,7 мільярдів НБУ і «Реал банку»

17 Травня 2017

Суд призначив 5 років позбавлення волі умовно колишньому працівнику ПАТ «Реал банк» Ірині Скибенко, яка у складі злочинної організації під керівництвом біглого бізнесмена Сергія Курченка була причетна до заволодіння 787,39 млн грн. Нацбанку України та 5,91 млрд грн. ПАТ «Реал банк». Про це свідчить вирок Дніпровського райсуду м. Києва від 13 квітня.

У 2013 році Скибенко дала згоду на участь у злочинній організації Курченка і була прийнята на посаду фахівця сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки «Реал банку».

У 2013-2014 роках Скибенко, допомагаючи заволодіти коштами НБУ, склала неправдиві акти огляду запропонованого в заставу майна фіктивних фірм, підконтрольних злочинній організації (будівельний бітум, скраплений газ, бензин). Цими документами нібито підтверджувалась наявність майна , його належний стан та вартість. При чому Скибенко не виїжджала за місцезнаходженням майна та не оглядала його.

На підставі неправдивих актів огляду майна, запропонованого банку в заставу, учасники злочинної організації видали фірмам фіктивні кредити, які не були забезпечені майном, та пролонгували їх. Це дало можливість людям Курченка створити штучну заборгованість ПАТ «Реал банк» на загальну суму 800 млн грн. перед підконтрольними ТОВ «Київобл-імпорттрейд» та ТОВ «Юрай», звернутися до Нацбанку з клопотання надати стабілізаційний кредит у розмірі 800 млн грн. і протиправно отримати його. Потім більша частина коштів була виведена за межі України, в результаті Нацбанку було завдано збитків на 787,39 млн грн.

За подібною схемою, підписуючи у 2013-2014 рр. неправдиві акти огляду майна фіктивних фірм, які були запропоновані в заставу ПАТ «Реал банк», Скибенко допомогла найближчому оточенню Курченка вивести з «Реал банку» на інші фіктивні фірми кошти вкладників та клієнтів «Реал банку» на загальну суму 5,91 млрд грн. (3,70 млрд грн., $189 млн та 23 млн євро).

Скибенко уклала угоду з прокурором про визнання винуватості і отримала 5 років позбавлення волі умовно з іспитовим строком 3 роки. Суд врахував пом’якшуючі обставини обвинувачуваної: з’явлення із зізнанням, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів, викриття у вчиненні злочинів інших осіб.

У лютому цього року суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі умовно ще одному колишньому фахівцю сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки «Реал банку» Ользі Шеєнко, яка, як і Скибенко, була причетна до заволодіння коштів НБУ та «Реал банку».

«Реал банком» володіли бізнесмен Сергій Курченко і компанії «Сім’ї» біглого екс-президента України Віктора Януковича.

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