«Прокладки» вийшли на торги «Укрзалізниці» з проблемними документами на товар Дубневичів за 320 мільйонів

ТОВ «Авант-гарде» і ТОВ «ВМ Трейдинг» подали на два тендери «Укрзалізниці» заявочні документи, які можуть мати проблеми з відповідністю вимогам замовника.

Обидві фірми представляють на торгах філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» продукцію «Корпорації КРТ», що належить народним депутатам від БПП Ярославу і Богдану Дубневичам.

У тендері на поставку рейкових скріплень на очікувану суму 308,84 млн грн. і у тендері на поставку ізолюючих накладок на 12,41 млн грн. обидві фірми надали скановані копії технічних умов.

Суттєвою вимогою тендерної документації є обов’язкове засвідчення Технічних Умов (ТУ) підписом/підписами та печаткою власників ТУ, яким у самих техумовах вказано ТОВ «Корпорація КРТ» .

Однак всі сторінки технічних умов завірені печатками та підписами підприємств які не є власниками вищезгаданих ТУ. Наприклад, на сторінці техумов, де власником ТУ вказано ТОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 37786903), стоїть печатка ТОВ «НВП Корпорація КРТ» (код 13820029).

Також у тендерних пропозиціях цих фірм не вдалось знайти скановану копію листа-підтвердження власника ТУ, завіреного підписом і скріпленого печаткою виробника про передачу повноважень на використання даного ТУ виробнику, продукція якого пропонується до постачання учасником.

Раніше АМКУ багато разів схвалював відхилення замовником пропозицій, які мали аналогічні проблеми з завіренням. Наприклад, Чернівська школа-інтернат відхилила пропозицію одного з учасників, бо подана ним нотаріально завірена копія сертифікату вугілля не була завірена виробником, що не відповідало вимогам документації конкурсних торгів. Фірма оскаржила це рішення, однак АМКУ визнав правомірною позицію замовника.

На тендері залізниці по накладкам єдиним конкурентом дилерів Дубневичів є ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Сєвєродонецький склопластик», по скріпленням єдиним конкурентом є ТОВ «АТ Механіка».

Фірму «ВМ Трейдинг» зареєстровано на Михайла Врублевського наприкінці 2016 року в м. Городок Львівської обл. по вул. Комарнівська, 66. Також Врублевський є директором ТОВ «Експозиція» Андрія Бохенка, яка прописана за тією ж адресою – разом із ТОВ «Квадрохім», співвласницями якого є Наталія Дубневич, дружина Ярослава Дубневича, і Тетяна Дубневич, дружина Богдана Дубневича.

Врублевський у 2015 році висувався у Пустомитівську райраду Львівської обл. від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Львівська «Авант-Гарде» належить Олексію Столизі та Михайлу Перепьолкіну. Вони є співвласниками ТОВ «Меланж-Трейд» удвох і ТОВ «Авант Оіл» з Ольгою Клевайчук.

Михайло Михайлович Перепьолкін разом із Михайлом Володимировичем Перепьолкіним та Ольгою Клевайчук володіють ТОВ «Самін» із Павлом Кугаївським і ТОВ «Мотто Захід» з екс-начальником ДП «Український державний центр радіочастот» Павлом Слободянюком.

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