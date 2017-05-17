НОВИНИ

17.05.2017

Поліція підозрює фірми Чорнухи у заволодінні 2 мільйонами на ремонті дитсадків

Одесити з «укропівцем» поділили мільярд на коштовний ремонт дороги на Дніпропетровщині

Суд звільнив від тюрми ще одну банкіршу, яка допомогла угрупуванню Курченка вкрасти 6,7 мільярдів НБУ і «Реал банку»

«Прокладки» вийшли на торги «Укрзалізниці» з проблемними документами на товар Дубневичів за 320 мільйонів

У пошуках «мільярдів Луценка». Історія про оцінку

«Центренерго» купило сталеві кулі на 18% дорожче, ніж приватні енергетики

Судді з сумнівними статками та зв’язками успішно пройшли співбесіди до Верховного суду

Радник Добкіна виграв тендер Міноборони на 181 мільйон з авіапаливом російського «Лукойлу» та італійців

16.05.2017

Корчак не внесла до декларації приватне службове авто та витрати на нову Skoda нібито для свекрухи

Нова «прокладка» з групи Адамовського виграла ще 66 мільйонів на бензин для армії

Поліція перевіряє як Держгеокадастр задовольнив 15 заявок фермера на одноразову безоплатну видачу землі

Чернігівська лікарня купила індійський ангіограф за 23 мільйони

Поліція підозрює у розтраті службовців «Укрпошти» часів Ткачука, які у змові завищили на 20% ціни на мило

«Укренерго» приховало ціни обладнання нової підстанції від людей Плачкова за мільярд

На добудову «Повітряного експреса» повернули менеджера Каськіва, при якому з проекту розікрали 150 мільйонів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Поліція підозрює фірми Чорнухи у заволодінні 2 мільйонами на ремонті дитсадків

17 Травня 2017

Поліція підозрює службових осіб ТОВ «Житлобуд-2», ТОВ «Горохівагробуд» та ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» у привласненні більше 2 млн грн. бюджетних коштів під час виконанні ремонтно-будівельних робіт у Волинській області. Про це свідчить низка ухвал Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25 квітня.

За даними слідства, у 2016 році службові особи «Житлобуд-2», «Горохівагробуд» та «Луцьксантехмонтаж №536» склали неправдиві документів про виконання робіт щодо ремонту та будівництва трьох дитсадків (у с. Колодяжне, с. Старосілля та с. Муравище), реконструкції котельні у с. Велемче та капремонту даху харчоблоку закладу Волинського обласного дитячого медичного об’єднання. В результаті службовці фірм заволоділи бюджетними коштами на суму понад 2 млн грн.

Слідство з’ясувало, що минулого року тендерний комітет управління капітального будівництва Волинської ОДА під час проведення відкритих торгів щодо реконструкції дитсадка в с. Старосілля Іваничівського району безпідставно відхилив найвигіднішу пропозиції на користь ТОВ «Горохівагробуд». Сума угоди склала 2,62 млн грн. В подальшому було підписано ще один договір щодо ремонту цього дитсадка на 1,48 млн грн.

Слідчі встановили, що 27 грудня 2016 року управління капітального будівництва ОДА замовило ТОВ «Житлобуд-2» капремонт дитячого садка на вул. Л.Українки, 11, с. Колодяжне Ковельського району за 1,47 млн грн. І вже наступного дня 28 грудня на підставі актів виконаних робіт були перераховані кошти. Тобто ремонт та оплата його вартості були проведені протягом доби.

Слідча група СУ ГУ Національної поліції у Волинській області, які розслідують кримінальне провадження №42017030000000030 від 08.02.2017, звернулася до суду з клопотанням призначити позапланові перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності щодо ремонту дитсадків, які здійснювали ТОВ «Горохівагробуд» та «Житлобуд-2». Втім, суд відмовив, оскільки не отримав належних доказів у необхідності проведення позапланових перевірок.

ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» належить Віктору Чорнусі, який до липня 2014 р. був членом виконавчого комітету Луцької міськради. У 2006-2010 р. він був депутатом Волинської облради від ВО «Батьківщина».

Власниками «Житлобуд-2» є Леонід Стефанович, Ольга Чижук, Анатолій Дука і Наталія Бохонко. До середини 2012 р. 51% акцій фірми належало ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536».

Засновниками «Горохівагробуду» є Ігор Вікторович Чорнуха і той самий «Луцьксантехмонтаж № 536» Віктора Чорнухи.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

У пошуках «мільярдів Луценка». Історія про оцінку
17 Травня 2017

Провал на Євробаченні, який можна було передбачити: місце, квитки, ресторани
14 Травня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

17.05.2017

Луцьк Поліція підозрює фірми Чорнухи у заволодінні 2 мільйонами на ремонті дитсадків

Дніпро Одесити з «укропівцем» поділили мільярд на коштовний ремонт дороги на Дніпропетровщині

16.05.2017

Запоріжжя Поліція перевіряє як Держгеокадастр задовольнив 15 заявок фермера на одноразову безоплатну видачу землі

Чернігів Чернігівська лікарня купила індійський ангіограф за 23 мільйони

15.05.2017

Харків Харківська САД роздала одеситам і австрійцям 2,3 мільярда на дороги по таємним цінам

Київ «Труханівці» під карними справами отримали 110 мільйонів на ремонт проспекту до аеропорту «Жуляни»

Кіровоград Суд призначив голові села 5 років в’язниці за розтрату 240 тисяч на ремонті доріг за 600 тисяч

Київ СБУ відписало оточенню Непопа 442 мільйони на житло і дитсадок на Дарниці

Запоріжжя Головний податківець Запоріжжя зберігає готівкою 12 мільйонів і отримав в дарунок елітну квартиру в Києві

12.05.2017

Тернопіль «Гамбрівські» новачки розіграли на гемодіалізі 47 мільйонів тернопільської лікарні

Дніпро Суд оштрафував на 25 тисяч замголови РДА, який за 300 тисяч хабара допомагав керівнику фірми отримати 80 га землі

Луцьк Новачок продав «Волиньвугіллю» нові саморятівники на 12% дорожче від коштовної старої моделі

Запоріжжя Поліція відкрила справу на закупівлю ЗАЕС розрахунку землетрусів у Альтмана за 18 мільйонів

Суми Чиновника Сумської мерії підозрюють в оборудці з радянськими паспортами будинків за 1,4 мільйона

Ужгород Австрійці для освоєння 162 мільйонів на дорогу до Угорщини взяло фірму з оточення екс-голови «Автодоріг України»

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ