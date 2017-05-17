Поліція підозрює фірми Чорнухи у заволодінні 2 мільйонами на ремонті дитсадків

Поліція підозрює службових осіб ТОВ «Житлобуд-2», ТОВ «Горохівагробуд» та ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» у привласненні більше 2 млн грн. бюджетних коштів під час виконанні ремонтно-будівельних робіт у Волинській області. Про це свідчить низка ухвал Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25 квітня.

За даними слідства, у 2016 році службові особи «Житлобуд-2», «Горохівагробуд» та «Луцьксантехмонтаж №536» склали неправдиві документів про виконання робіт щодо ремонту та будівництва трьох дитсадків (у с. Колодяжне, с. Старосілля та с. Муравище), реконструкції котельні у с. Велемче та капремонту даху харчоблоку закладу Волинського обласного дитячого медичного об’єднання. В результаті службовці фірм заволоділи бюджетними коштами на суму понад 2 млн грн.

Слідство з’ясувало, що минулого року тендерний комітет управління капітального будівництва Волинської ОДА під час проведення відкритих торгів щодо реконструкції дитсадка в с. Старосілля Іваничівського району безпідставно відхилив найвигіднішу пропозиції на користь ТОВ «Горохівагробуд». Сума угоди склала 2,62 млн грн. В подальшому було підписано ще один договір щодо ремонту цього дитсадка на 1,48 млн грн.

Слідчі встановили, що 27 грудня 2016 року управління капітального будівництва ОДА замовило ТОВ «Житлобуд-2» капремонт дитячого садка на вул. Л.Українки, 11, с. Колодяжне Ковельського району за 1,47 млн грн. І вже наступного дня 28 грудня на підставі актів виконаних робіт були перераховані кошти. Тобто ремонт та оплата його вартості були проведені протягом доби.

Слідча група СУ ГУ Національної поліції у Волинській області, які розслідують кримінальне провадження №42017030000000030 від 08.02.2017, звернулася до суду з клопотанням призначити позапланові перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності щодо ремонту дитсадків, які здійснювали ТОВ «Горохівагробуд» та «Житлобуд-2». Втім, суд відмовив, оскільки не отримав належних доказів у необхідності проведення позапланових перевірок.

ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» належить Віктору Чорнусі, який до липня 2014 р. був членом виконавчого комітету Луцької міськради. У 2006-2010 р. він був депутатом Волинської облради від ВО «Батьківщина».

Власниками «Житлобуд-2» є Леонід Стефанович, Ольга Чижук, Анатолій Дука і Наталія Бохонко. До середини 2012 р. 51% акцій фірми належало ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536».

Засновниками «Горохівагробуду» є Ігор Вікторович Чорнуха і той самий «Луцьксантехмонтаж № 536» Віктора Чорнухи.

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