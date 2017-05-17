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Одесити з «укропівцем» поділили мільярд на коштовний ремонт дороги на Дніпропетровщині

17 Травня 2017

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області 15 травня за результатами тендеру уклала дві угоди про поточний середній ремонт автодороги державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя на загальну суму 1,04 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовили фрезерування, влаштування асфальтобетонного покриття та дощової каналізації, нанесення розмітки, встановлення бортових каменів, огородження і знаків, опорядження зупинок, укріплення узбіч тощо.

  • ТОВ «Автомагістраль-Південь»за 608,70 млн грн. відремонтує трасу на ділянках км 414+377 – км 416+900 та км 417+100 – км 436+100 загальною довжиною 22 км.

Ремонт коштує в середньому 28,28 млн грн. за кілометр, що у півтора-два рази дорожче від ремонту М-06 Київ – Чоп по 9,63 млн грн. та М-15 Одеса – Рені по 10-16 млн грн.

За підсумковою відомістю ресурсів із ПДВ, тонна скляних кульок коштує 46 818 грн., сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих – 2 039-2 218 грн., суміші ЩМАС-20 – 2 730 грн., бітумної емульсії – 13 499-12 683 грн.

Кубометр піску природного рядового коштує 166 грн., щебеню – 309-377 грн., сумішей бетонних готових важких – 1 607-1 937 грн.

Дошки обрізні хвойні четвертого сорту замовили по 2 412-3 906 грн., а бруси обрізні хвойні третього сорту – по 6 047 грн. за кубометр.

  • ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» дадуть 428,09 млн грн. на ділянку км 436+100 – км 450+455 довжиною 14 км.

Цього разу середня вартість ремонту кілометра дороги ще вища – 29,82 млн грн.

Тонна вітчизняних скляних кульок коштує 31 018 грн., сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих – 2 133-2 313 грн., суміші ЩМА-20 – 2 826 грн., бітумної емульсії – 12 505-15 887 грн.

Кубометр піску природного рядового коштує  641 грн., щебеню – 559-615 грн., сумішей бетонних готових важких – 1 638-2 098 грн.

Бруси і дошки обрізні хвойні замовили по 3 855 грн., а лісоматеріали круглі хвойні – по 4 095 грн. за кубометр.

Вказані ціни майже у всіх випадках є більшими від ринкових та на інших тендерах. Наприклад, у березні КП «Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг» Хмельницького міськвиконкому купило австрійські кульки у півтора-два рази дешевше – по 23 694 грн./т. А взимку на окремих будівельних тендерах ціна кубометра рядового піску без доставки і ПДВ не перевищувала 100 грн.

Однак у протоколі узгоджених цін на матеріальні ресурси Дог.ПС-А-6 в угодах Дніпропетровської САД з переможцями не вказано, чи включена доставка до місця будівництва до цін піску та інших товарів.

За нинішніми договорами, роботи мають завершити до кінця 2018 року. Гарантійний строк на основу дорожнього одягу становить 8 років, на асфальтобетонне покриття та огородження – 5 років, а на знаки і напрямні стовпчики – 2 роки.

Переможці змагались лише між собою. В обох випадках формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала 4%.

Власниками «Автомагістраль-Південь» є одесити Олег Наливанний і Валерій Коротков.

Фірма «УПС» належить сину екс-начальника ДП «Дніпропетровський облавтодор» Тарасу Палію, депутату Дніпропетровської облради від «УКРОПу» Владиславу Бородіну та латвійській компанії «Fuel Systems, SIA» Оксани Захарової.

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