«Укренерго» приховало ціни обладнання нової підстанції від людей Плачкова за мільярд

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
16 Травня 2017
ДП «НЕК «Укренерго» 10 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» будівельних робіт на 1,27 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця 2018 року мають збудувати нову підстанцію ПС 500 кВ «Кремінська» із заходами повітряних ліній ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна у Луганській області. У загальну суму входять:
Замовник не опублікував розрахунки вартості обладнання разом із договором. А фірма завантажила їх як конфіденційні документи з огляду на те, що «на етапі попередньої кваліфікації цінові пропозиції учасників не розглядаються». Відтак неможливо порівняти ціни з ринковими на предмет можливого завищення.
Переможець приніс гарантійні листи від чотирьох виробників на таку продукцію:
Із вартості будівельних робіт на заробітну плату піде майже чотири відсотки (16,40 млн грн.), а на прибуток – півтора відсотка (7,08 млн грн.).
Угода передбачає аванс у загальному розмірі 62% протягом 25 днів після надання генпідрядником рахунку.
Остаточна пропозиція переможця після аукціону була на два відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі.
Єдиним допущеним конкурентом із різницею в ціні 0,07% була одеська КВКП «Союз». Її контролюють «Союз Холдинг А.Т.» (США) Олексія Кіселева та одеські ТОВ «Енергопостачання» і ТОВ «Холдинг Союз-Консалтинг». Директором є Ігор Приходько, відомий як співзасновник російської корпорації «Союз». До наглядової ради тієї входять представники заводу «Силові Машини» Олексія Мордашова і федеральної «РусГидро».
ТОВ «Будівельний холдинг «Шевченківський» не допустили до торгів через технічні невідповідності пропонованого обладнання від «Hyundai Heavy Industries Co.», відсутність гарантійного листа від виробника та перекладу деяких паперів з англійської, 14 років досвіду постачання КРПЕ 500кВ замість 15 років та неврахування частини робіт.
ТОВ «Алан-С» скаржився в АМКУ, що замовником поряд із ДСТУ зазначив не діючий в Україні ГОСТ і вказав конкретну марку блоку управління регулятором напруги Tapcom 260. Однак адмінколегія не стала розглядати скаргу, бо фірма оплатила 5 тис грн. для товарів і послуг замість 15 тис грн. для робіт.
«Київська енергетична будівельна компанія» («КЕБК») зареєстрована у Вишгороді Київської області. Нині засновниками є Алла Бровко і ПрАТ «СВС-Дніпро» Сергія Бондаренка, Володимира Випирайла, Володимира Немировського, Юрія Терляєва та Галини Кравченко. Однак раніше частка Бровко належала Віталію Яманку з Донеччини, пізніше відомого як перший заступник голови правління ПАТ КП «Укренергомонтаж».
Із 2007 р. «СВС-Дніпро» керує Микола Кравченко, який раніше очолював департамент капітального будівництва та реконструкції «Київенерго». Він також працював у Мінпаливенергетики під керівництвом Івана Плачкова, котрий наразі очолює наглядову раду ПАТ «Київенерго».
Тимчасовим виконуючим обов’язки керівника «Укренерго» з 2015 року є Всеволод Ковальчук, який за часів Януковича був першим заступником директора компанії.
У 2016 р. був проведений конкурс на посаду очільника «Укренерго», який виграв Сергій Зуєв, який заради цього звільнився з американської корпорації AES у Казахстані і приїхав до України. Однак, проти нього було порушено кримінальне провадження, і торік у серпні Окружний адмінсуд м. Києва (суддя В.І. Келеберда) заборонив Кабміну погоджувати кандидатуру Зуєва. Згодом останній розповів, що відкриття кримінального провадження проти нього ініціював народний депутат від БПП Ігор Кононенко.
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