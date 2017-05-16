«Укренерго» приховало ціни обладнання нової підстанції від людей Плачкова за мільярд

ДП «НЕК «Укренерго» 10 травня за результатами тендеру замовило ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» будівельних робіт на 1,27 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року мають збудувати нову підстанцію ПС 500 кВ «Кремінська» із заходами повітряних ліній ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна у Луганській області. У загальну суму входять:

розробка, погодження і затвердження документації із землеустрою, держреєстрація земельних ділянок та обмежень, прав та обтяжень за 4,37 млн грн.

розробка проектної та робочої документації, експертиза за 13,25 млн грн.

будівельні роботи за 438,57 млн грн.

вітчизняне обладнання за 22,73 млн грн.

імпортне обладнання 793,87 млн грн.

Замовник не опублікував розрахунки вартості обладнання разом із договором. А фірма завантажила їх як конфіденційні документи з огляду на те, що «на етапі попередньої кваліфікації цінові пропозиції учасників не розглядаються». Відтак неможливо порівняти ціни з ринковими на предмет можливого завищення.

Переможець приніс гарантійні листи від чотирьох виробників на таку продукцію:

автотрансформатор однофазний трьох обмотковий з РПН та шафою автоматичного управління системою охолодження ШАОТ АОДЦТН-167000/500/220-У1 від ПАТ «Запоріжтрансформатор» Костянтина Григоришина;

Костянтина Григоришина; автотрансформатор однофазний трьох обмотковий з РПН та шафою автоматичного управління системою охолодження ШАОТ АОДЦТН-167000/500/220-У1 від «ETD Transformatory a.s.» (Чехія);

(Чехія); КПРЕ 500 кВ і КРПЕ 220 кВ від «Hyosung Corporation» (Корея);

(Корея); КПРЕ 500 кВ і КРПЕ 220 кВ від «Hyundai Heavy Industries Co.» (Корея).

Із вартості будівельних робіт на заробітну плату піде майже чотири відсотки (16,40 млн грн.), а на прибуток – півтора відсотка (7,08 млн грн.).

Угода передбачає аванс у загальному розмірі 62% протягом 25 днів після надання генпідрядником рахунку.

Остаточна пропозиція переможця після аукціону була на два відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Єдиним допущеним конкурентом із різницею в ціні 0,07% була одеська КВКП «Союз». Її контролюють «Союз Холдинг А.Т.» (США) Олексія Кіселева та одеські ТОВ «Енергопостачання» і ТОВ «Холдинг Союз-Консалтинг». Директором є Ігор Приходько, відомий як співзасновник російської корпорації «Союз». До наглядової ради тієї входять представники заводу «Силові Машини» Олексія Мордашова і федеральної «РусГидро».

ТОВ «Будівельний холдинг «Шевченківський» не допустили до торгів через технічні невідповідності пропонованого обладнання від «Hyundai Heavy Industries Co.», відсутність гарантійного листа від виробника та перекладу деяких паперів з англійської, 14 років досвіду постачання КРПЕ 500кВ замість 15 років та неврахування частини робіт.

ТОВ «Алан-С» скаржився в АМКУ, що замовником поряд із ДСТУ зазначив не діючий в Україні ГОСТ і вказав конкретну марку блоку управління регулятором напруги Tapcom 260. Однак адмінколегія не стала розглядати скаргу, бо фірма оплатила 5 тис грн. для товарів і послуг замість 15 тис грн. для робіт.

«Київська енергетична будівельна компанія» («КЕБК») зареєстрована у Вишгороді Київської області. Нині засновниками є Алла Бровко і ПрАТ «СВС-Дніпро» Сергія Бондаренка, Володимира Випирайла, Володимира Немировського, Юрія Терляєва та Галини Кравченко. Однак раніше частка Бровко належала Віталію Яманку з Донеччини, пізніше відомого як перший заступник голови правління ПАТ КП «Укренергомонтаж».

Із 2007 р. «СВС-Дніпро» керує Микола Кравченко, який раніше очолював департамент капітального будівництва та реконструкції «Київенерго». Він також працював у Мінпаливенергетики під керівництвом Івана Плачкова, котрий наразі очолює наглядову раду ПАТ «Київенерго».

Тимчасовим виконуючим обов’язки керівника «Укренерго» з 2015 року є Всеволод Ковальчук, який за часів Януковича був першим заступником директора компанії.

У 2016 р. був проведений конкурс на посаду очільника «Укренерго», який виграв Сергій Зуєв, який заради цього звільнився з американської корпорації AES у Казахстані і приїхав до України. Однак, проти нього було порушено кримінальне провадження, і торік у серпні Окружний адмінсуд м. Києва (суддя В.І. Келеберда) заборонив Кабміну погоджувати кандидатуру Зуєва. Згодом останній розповів, що відкриття кримінального провадження проти нього ініціював народний депутат від БПП Ігор Кононенко.

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