«Укрчастотнагляд» комп’ютеризувався на 12 мільйонів

ДП «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) 27-28 квітня і 3 травня за результатами тендерів уклало чотири угоди про закупівлю серверного і мережевого обладнання на загальну суму 11,75 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Повний перелік обладнання із цінами можна побачити у таблиці нижче.

ТОВ «Діксі-Центр» Юрія Горшунова поставить комп’ютерів, ноутбуків і планшетів на 6,07 млн грн.

Найдорожчими серед них є захищені ноутбуки Dell Latitude Rugged 5414 із Windows 10 Pro 64 по 57 423 грн.

У відкритих джерелах їх можна знайти у роздрібному продажу по 41 850 грн. без ПДВ. З урахуванням податку це на 13% дешевше за тендерну ціну.

Монітори НР 24es 23.8-IN, придбані по 6 540 грн., продаються по 5 149-5 808 грн., тобто з урахування ПДВ трохи дорожче від нинішнього тендеру.

ТОВ «Техносерв Україна» замовили серверного та телекомунікаційного обладнання Центру обробки даних за 3,43 млн грн.

Патч-корди 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 meter купили по 3 366 грн. із ПДВ.

В інтернет-магазинах їх продають по 2 149 грн. без ПДВ, що з податком все одно буде на чверть дешевше.

Фірма належить компанії «Ditras GmbH» (Австрія) Деяна Поповича і президента «New Frontier Group» Браніслава Вуйовича. Обидва були відомі як афілійовані особи російських банків «Возрождение», «Промсвязьбанк», «АвтоВАЗбанк» та інших. Крім того, у 2015 році австрійська фірма позичала в останньому банку 55 млн євро.

ТОВ «Амріта Комплексні Рішення» отримає 2,24 млн грн. за принтери з витратними матеріалами.

Київська фірма належить Сергію Краковецькому, керує нею Євген Рімек, а його заступником є Анжеліка Рубєжова.

Раніше Краковецький був партнером Рубєжової по ліквідованому ТОВ «Амріта-Ком».

Обидві фірми прописані по вул. Козацька, 120/4Є – разом із ТОВ «Елко Україна», яким керує Рубєжова. У 2015 році воно фігурувало у кримінальному провадженні проти службовців ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс».

Рімек свого часу був помічником екс-нардепа Олександра Шевченка (блок «За єдину Україну!»), а Рубєжова – екс-нардепа Олега Шаблатовича (Партія Регіонів).

Єдиним конкурентом «Діксі-Центру» було ТОВ «АйТі-Солюшнс», а «Техносерву» – ТОВ «Інтегріті Візіон» Олексія. Натомість з «Амрітою» змагалися ТОВ «Вау-Принт», ФОП Маслов Олександр Віталійович, ПП «ЛанТек» і ТДВ «Інженерно-будівельна фірма «ЛДС».

Постачальник Найменування товару Кількість, од. Ціна, грн./од. із ПДВ ТОВ «Техносерв Україна» Система збереження даних Lenovo Storage V3700 V2 у складі модуля управління, модуля розширення та дисків 1 1 765 281,80 Модуль пам’яті 8GB DDR3- 1600MHz RDIMM/PC3- 12800/dual rank/1.35v до серверів CISCO UCS С220 М3 SFF (SN FCH1852V15B та FCH1852V18E) 12 10 875,00 Контролер Qlogic QLE2562 Dual Port 8Gb Fiber Channel HBA до серверів CISCO UCS C220 М3 SFF (SN FCH1852V15B та FCH1852V18E) у комплекті із SFP+ Transceiver 8 Gbps SW 2 125 000,10 Контролер Dual Port 10Gb SFP+ Adapter до серверів CISCO UCS C220 М3 SFF (SN FCH1852V15B та FCH1852V18E) 2 62 546,00 Процесор Intel 2.60 GHz E5- 2630 v2/80W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz/Heat Sink for UCS C220 M3 Rack Server у комплекті із радіатором до серверів CISCO UCS С220 М3 SFF (SN FCH1852V15В та FCH1852V18E) 2 75 060,00 Оптичний патч-корд Fiber patchcord – LC to LC – Multi Mode – 5m 12 3 127,20 Патч-корд 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 meter 2 3 366,00 Опція SAN24B-4 8 Port 8Gbps SW Upgrade активації 8 (восьми) портів на оптичних комутаторах IBM SAN24B-4 (МТМ: 2498-24Е; S/N 10140ЕР та 10143WY) у комплекті із SFP+ Transceiver 8 Gbps SW 2 230 100,00 Вентилятор для серверів HP DL160 G8 7 2 304,00 Вентилятор для серверів HP DL160 G6 6 2 856,00 Опція HMC virtual appliance IBM PS S822 до серверу IBM PS S822 (МТМ: 8284-22А SN21BA75V) 1 183 783,60 Стрічковий картридж Ultrium Tape Cartridges Labeled + Labeled pack до бібліотеки магнітних стрічок IBM TS3200 (МТМ: 3573-4UL S/N 78L5928) 20 4 500,00 Послуги 1 195 000,00 ТОВ «Діксі-Центр» Портативний персональний комп’ютер (ноутбук) Dell Latitude 3470 20 26 300,00 Портативний персональний комп’ютер (ноутбук) Dell Inspiron 15 5000 Series – 5567 16 31 998,00 Портативний персональний комп’ютер (ноутбук) Dell Vostro 15 5568 50 27 500,00 Захищений портативний персональний комп’ютер (ноутбук) Dell Latitude Rugged 5414 4 57 422,50 Портативний персональний комп’ютер (планшет) Asus ZenPad 10 5 7 068,00 Робоча станція НР ProDesk 400 G4 МТ РС 50 25 002,00 Робоча станція НР ProDesk 400 G4 МТ РС 50 24 000,00 Робоча станція НР Z240 5 52 002,00 Монітор НР 24es 23.8-IN 105 6 540,00 ТОВ «Амріта Комплексні Рішення» Принтер Xerox Phaser 651ODN у комплекті з Тонер картридж Xerox Р651Ö/WC6515 Black (5500 стр) 3 шт. Тонер картридж Xerox Р6510/WC6515 Cyan (4300 стр) 3 шт. Тонер картридж Xerox Р6510/WC6515 Magenta (4300 стр) 3 шт. Тонер картридж Xerox Р6510/WC6515 Yellow (4300 стр) 3 шт. Драм картридж Xerox Р6510/WC6515 Black (48000 стр) 1 шт. Драм картридж Xerox Р6510/WC6515 Cyan (48000 стр) 1 шт. Драм картридж Xerox Р6510/WC6515 Magenta (48000 стр) 1 шт. Драм картридж Xerox Р6510/WC6515 Yellow (48000 стр) 1 шт. Контейнер відпрацьованого тонеруХегох P6510/WC6515 (30000 стр) 1 шт. 10 60 887,40 Багатофункціональний пристрій Xerox WC 3335DNI (Wi-Fi) у комплекті з Тонер Картридж Xerox WC3335/3345/PH3330 Black (15000 стор) 2 шт. Драм картридж Xerox WC3335/3345/PH3330 Black (30000 стор) 1 шт. 26 18 669,00 Принтер Xerox Phaser 3330DNI (Wi-Fi) у комплекті 3 Тонер Картридж Xerox WC3335/3345/PH3330 Black (15000 стор) 2 шт. Драм картридж Xerox WC3335/3345/PH3330 Black (30000 стор) 1 шт. 8 17 992,80 Принтер Xerox Phaser 3260DNI у комплекті 3 Тонер картридж. Xerox PH3052/3260/WС3215/3225 Black (2*3000 стор) 2 шт. Драм картридж Xerox P3052/3260/WC3215/3 225 (10К) 1 шт. 20 10 789,80 Багатофункціональний пристрій XeroxWC 32I5N1 у комплекті з Тонер картридж Xerox PH3052/3260/WC3215/3225 Black (2*3000 стр) 2 шт. Драм картридж Xerox P3052/3260/WC3215/3225 (10К) 1 шт. 10 20 590,20 Принтер Xerox Phaser 4600DN у комплекті 3 Тонер картридж Xerox Phaser 4600/4620 (max), ємність 30000 стор Зшт. Драм картридж Xerox Phaser 4600/4620 2 шт. 5 42 042,00 Широкоформатний струменевий кольоровий принтер формату А0+ (44”) Epson SureColor SC-T7200 44″ у комплекті зі стендом, комплектом інсталяційних картриджів (5 картриджів по 110 мл. кожен), кабелем живлення, інструкцією для установки, диском з ПЗ і інструкцією користувача 1 114 444,00 Принтер A3 Epson L1800 у комплекті з Контейнер Epson L800 yellow 3 шт. Контейнер Epson L800 cyan 3 шт. Контейнер Epson L800 magenta 3 шт. Контейнер Epson L800 black 3 шт. Контейнер Epson L800 light cyan 3 шт. Контейнер Epson L800 light magenta 3 шт. 10 25 942,80

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