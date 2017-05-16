«Укрчастотнагляд» комп’ютеризувався на 12 мільйонів

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
16 Травня 2017
ДП «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) 27-28 квітня і 3 травня за результатами тендерів уклало чотири угоди про закупівлю серверного і мережевого обладнання на загальну суму 11,75 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Повний перелік обладнання із цінами можна побачити у таблиці нижче.
Найдорожчими серед них є захищені ноутбуки Dell Latitude Rugged 5414 із Windows 10 Pro 64 по 57 423 грн.
У відкритих джерелах їх можна знайти у роздрібному продажу по 41 850 грн. без ПДВ. З урахуванням податку це на 13% дешевше за тендерну ціну.
Монітори НР 24es 23.8-IN, придбані по 6 540 грн., продаються по 5 149-5 808 грн., тобто з урахування ПДВ трохи дорожче від нинішнього тендеру.
Патч-корди 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 meter купили по 3 366 грн. із ПДВ.
В інтернет-магазинах їх продають по 2 149 грн. без ПДВ, що з податком все одно буде на чверть дешевше.
Фірма належить компанії «Ditras GmbH» (Австрія) Деяна Поповича і президента «New Frontier Group» Браніслава Вуйовича. Обидва були відомі як афілійовані особи російських банків «Возрождение», «Промсвязьбанк», «АвтоВАЗбанк» та інших. Крім того, у 2015 році австрійська фірма позичала в останньому банку 55 млн євро.
Київська фірма належить Сергію Краковецькому, керує нею Євген Рімек, а його заступником є Анжеліка Рубєжова.
Раніше Краковецький був партнером Рубєжової по ліквідованому ТОВ «Амріта-Ком».
Обидві фірми прописані по вул. Козацька, 120/4Є – разом із ТОВ «Елко Україна», яким керує Рубєжова. У 2015 році воно фігурувало у кримінальному провадженні проти службовців ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс».
Рімек свого часу був помічником екс-нардепа Олександра Шевченка (блок «За єдину Україну!»), а Рубєжова – екс-нардепа Олега Шаблатовича (Партія Регіонів).
Єдиним конкурентом «Діксі-Центру» було ТОВ «АйТі-Солюшнс», а «Техносерву» – ТОВ «Інтегріті Візіон» Олексія. Натомість з «Амрітою» змагалися ТОВ «Вау-Принт», ФОП Маслов Олександр Віталійович, ПП «ЛанТек» і ТДВ «Інженерно-будівельна фірма «ЛДС».
|Постачальник
|Найменування товару
|Кількість, од.
|Ціна, грн./од. із ПДВ
|ТОВ «Техносерв Україна»
|Система збереження даних Lenovo Storage V3700 V2
у складі модуля управління, модуля розширення та дисків
|1
|1 765 281,80
|Модуль пам’яті 8GB DDR3- 1600MHz RDIMM/PC3- 12800/dual rank/1.35v
до серверів CISCO UCS С220 М3 SFF (SN FCH1852V15B та FCH1852V18E)
|12
|10 875,00
|Контролер Qlogic QLE2562 Dual Port 8Gb Fiber Channel HBA
до серверів CISCO UCS C220 М3 SFF (SN FCH1852V15B та FCH1852V18E) у комплекті із SFP+ Transceiver 8 Gbps SW
|2
|125 000,10
|Контролер Dual Port 10Gb SFP+ Adapter
до серверів CISCO UCS C220 М3 SFF (SN FCH1852V15B та FCH1852V18E)
|2
|62 546,00
|Процесор Intel 2.60 GHz E5- 2630 v2/80W 6C/15MB Cache/DDR3 1600MHz/Heat Sink for UCS C220 M3 Rack Server у комплекті із радіатором
до серверів CISCO UCS С220 М3 SFF (SN FCH1852V15В та FCH1852V18E)
|2
|75 060,00
|Оптичний патч-корд Fiber patchcord – LC to LC – Multi Mode – 5m
|12
|3 127,20
|Патч-корд 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 meter
|2
|3 366,00
|Опція SAN24B-4 8 Port 8Gbps SW Upgrade активації 8 (восьми) портів на оптичних комутаторах IBM SAN24B-4 (МТМ: 2498-24Е; S/N 10140ЕР та 10143WY) у комплекті із SFP+ Transceiver 8 Gbps SW
|2
|230 100,00
|Вентилятор для серверів HP DL160 G8
|7
|2 304,00
|Вентилятор для серверів HP DL160 G6
|6
|2 856,00
|Опція HMC virtual appliance IBM PS S822
до серверу IBM PS S822 (МТМ: 8284-22А SN21BA75V)
|1
|183 783,60
|Стрічковий картридж Ultrium Tape Cartridges Labeled + Labeled pack
до бібліотеки магнітних стрічок IBM TS3200 (МТМ: 3573-4UL S/N 78L5928)
|20
|4 500,00
|Послуги
|1
|195 000,00
|ТОВ «Діксі-Центр»
|Портативний персональний комп’ютер (ноутбук) Dell Latitude 3470
|20
|26 300,00
|Портативний персональний комп’ютер (ноутбук) Dell Inspiron 15 5000 Series – 5567
|16
|31 998,00
|Портативний персональний комп’ютер (ноутбук) Dell Vostro 15 5568
|50
|27 500,00
|Захищений портативний персональний комп’ютер (ноутбук) Dell Latitude Rugged 5414
|4
|57 422,50
|Портативний персональний комп’ютер (планшет) Asus ZenPad 10
|5
|7 068,00
|Робоча станція НР ProDesk 400 G4 МТ РС
|50
|25 002,00
|Робоча станція НР ProDesk 400 G4 МТ РС
|50
|24 000,00
|Робоча станція НР Z240
|5
|52 002,00
|Монітор НР 24es 23.8-IN
|105
|6 540,00
|ТОВ «Амріта Комплексні Рішення»
|Принтер Xerox Phaser 651ODN у комплекті з
Тонер картридж Xerox Р651Ö/WC6515 Black (5500 стр) 3 шт.
Тонер картридж Xerox Р6510/WC6515 Cyan (4300 стр) 3 шт.
Тонер картридж Xerox Р6510/WC6515 Magenta (4300 стр) 3 шт.
Тонер картридж Xerox Р6510/WC6515 Yellow (4300 стр) 3 шт.
Драм картридж Xerox Р6510/WC6515 Black (48000 стр) 1 шт.
Драм картридж Xerox Р6510/WC6515 Cyan (48000 стр) 1 шт.
Драм картридж Xerox Р6510/WC6515 Magenta (48000 стр) 1 шт.
Драм картридж Xerox Р6510/WC6515 Yellow (48000 стр) 1 шт.
Контейнер відпрацьованого тонеруХегох P6510/WC6515 (30000 стр) 1 шт.
|10
|60 887,40
|Багатофункціональний пристрій Xerox WC 3335DNI (Wi-Fi) у комплекті з Тонер Картридж Xerox WC3335/3345/PH3330 Black (15000 стор) 2 шт.
Драм картридж Xerox WC3335/3345/PH3330 Black (30000 стор) 1 шт.
|26
|18 669,00
|Принтер Xerox Phaser 3330DNI (Wi-Fi) у комплекті 3 Тонер Картридж Xerox WC3335/3345/PH3330 Black (15000 стор) 2 шт.
Драм картридж Xerox WC3335/3345/PH3330 Black (30000 стор) 1 шт.
|8
|17 992,80
|Принтер Xerox Phaser 3260DNI у комплекті 3
Тонер картридж. Xerox PH3052/3260/WС3215/3225 Black (2*3000 стор) 2 шт.
Драм картридж Xerox P3052/3260/WC3215/3 225 (10К) 1 шт.
|20
|10 789,80
|Багатофункціональний пристрій XeroxWC 32I5N1 у комплекті з Тонер картридж Xerox PH3052/3260/WC3215/3225 Black (2*3000 стр) 2 шт.
Драм картридж Xerox P3052/3260/WC3215/3225 (10К) 1 шт.
|10
|20 590,20
|Принтер Xerox Phaser 4600DN у комплекті 3
Тонер картридж Xerox Phaser 4600/4620 (max), ємність 30000 стор Зшт.
Драм картридж Xerox Phaser 4600/4620 2 шт.
|5
|42 042,00
|Широкоформатний струменевий кольоровий принтер формату А0+ (44”) Epson SureColor SC-T7200 44″ у комплекті зі стендом, комплектом інсталяційних картриджів (5 картриджів по 110 мл. кожен), кабелем живлення, інструкцією для установки, диском з ПЗ і інструкцією користувача
|1
|114 444,00
|Принтер A3 Epson L1800 у комплекті з Контейнер Epson L800 yellow 3 шт. Контейнер Epson L800 cyan 3 шт. Контейнер Epson L800 magenta 3 шт. Контейнер Epson L800 black 3 шт. Контейнер Epson L800 light cyan 3 шт. Контейнер Epson L800 light magenta 3 шт.
|10
|25 942,80
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