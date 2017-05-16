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Поліція підозрює у розтраті службовців «Укрпошти» часів Ткачука, які у змові завищили на 20% ціни на мило

16 Травня 2017

Поліція підозрює службових осіб УДППЗ «Укрпошта» у змові з ТОВ «Плейс» та ТОВ «Глобал Стор» у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах під час закупівель товарів побутової хімії. Про це свідчить ухвала Печерського райсуду міста Києва від 5 травня.

За даними слідства, у 2015-2016 роках під час проведення тендерів щодо товарів побутової хімії службовці держпідприємства «Укрпошта», діючи за попередньою змовою із засновником та директором ТОВ «Плейс», а також засновником та керівником ТОВ «Глобал стор», встановили дискримінаційні вимоги до постачальників та відхилили пропозиції інших учасників, і тим самим завищили ціни на 20%.

Суд надав слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України, які розслідують кримінальне провадження № 12016000000000348 від 05.08.2016, доступ до інформації та документів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» щодо абонентів послуг, яким надавалась у користування ІР-адреси для участі у проведенні електронних аукціонів.

Засновником ТОВ «Глобал Стор» є ТОВ «Міжнародна юридична компанія «Моніторинг інвест дівелопмент» Олександра Наумовського та Сергія Кудрія. Останній вказаний директором «Глобал Стор» з березня 2017 року. У 2015 році власником та директором фірми була Лілія Долгая. За даними «Прозорро», у 2015 році ТОВ «Глобал Стор» виграло два тендери, організовані «Укрпоштою». За їх результатами фірма повинна була поставити мило, мийні засоби та засоби для чищення на загальну суму 13,63 млн грн. При чому кожного разу усі дешевші пропозиції були відхилені.

Керівником та засновником ТОВ «Плейс», яке з 2016 року знаходиться в стані припинення, є Олександр Дудник, бенефіціари Інна Есаулова та Владислав Калініченко. За даними «ВДЗ», у 2009-2012 роках «Укрпошта» замовляла фірмі мило, парфуми, засоби для догляду  та чистильні препарати на загальну суму 21,04 млн грн.

З 2014 по середину 2016 року очолював вінницький бізнесмен Ігор Ткачук. Це брат народного депутата від «Блока Петра Порошенка» Геннадія Ткачука. За словам нардепа від БПП Сергія Лещенка, Геннадій Ткачук входить в групу, яка орієнтується на спікера Володимира Гройсмана.

Ігор Ткачук був одним з транспортних перевізників Вінниці, мером якої Гройсман був до переїзду у Київ у 2014 році. У вересні 2016 року Ткачук був призначений керівником державного стивідорного підприємства «Одеський морський торговельний порт».

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