Поліція перевіряє як Держгеокадастр задовольнив 15 заявок фермера на одноразову безоплатну видачу землі

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16 Травня 2017

Поліція підозрює в службовій недбалості працівників Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області, що призвело до втрати державою 271,30 га.

Про це стало відомо з ухвали Новомиколаївського районного суду Запорізької області, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження № 42017081350000060 від 28 квітня 2017 р.

Досудове слідство встановило, що протягом 2013-2015 років ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області поза конкурсною процедурою надало фізособі дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок державної власності в оренду для ведення фермерського господарства, загальною площею 271 га. З грудня 2013 року по травень 2015 року ця людина подала декілька заяв на отримання 15 ділянок. Через обласне управління Держгеокадастру всі заяви були задоволені, що дозволило фермеру отримати на безоплатній основі 12 ділянок в Запорізькій області, ще три – в Київській.

Слідство вважає, що ця ситуація може свідчити про штучне використання процесу створення фермерського господарства для безоплатного та поза конкурсом отримання землі.

Поліція встановила, що вже після отримання всіх земельних ділянок, заявник зареєстрував Фермерське господарство «Марія Агро», яке він і очолив. Слідчий клопотав про доступ до реєстраційних документів ФГ «Марія Агро» і суд це клопотання задовольнив, але без права вилучення.

ФГ «Марія Агро» зареєстроване в 2015 році в смт Новомиколаївка на Григорія Кульбачко та його синів Аркадія та Максима. Старший Кульбачко є керівником господарства, а Максим Кульбачко – підписантом. Останній також є співзасновником разом з мешканцем Запоріжжя Олександром Зуйковим ТОВ «ВКФ-Перспектива» та ТОВ «НВО Перспектива», також він є співвласником ТОВ «Мелітопольський ливарний завод», де його бізнес-партнером є Анатолій Кузьмін.

Земельний кодекс України передбачає шість видів використання землі, коли її можна отримати в безоплатне користування. Але по кожному з них передача ділянок відбувається тільки один раз.

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