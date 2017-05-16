Чернігівська лікарня купила індійський ангіограф за 23 мільйони

КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» 12 травня за результатами тендеру замовив ТОВ «АФС Медицинтехнік» ангіограф за 22,80 млн грн. ($863 тис за курсом НБУ). Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До вересня поставлять однопроекційну стаціонарну універсальну ангіографічну систему Allura Centron виробництва «Philips India Limited» (Індія). До її складу входять стійка з С-арки та L-арки, стіл пацієнта, генератор, рентгенівська трубка, блоки детектування зображень та перегляду, інтерфейс користувача тощо (Таблиця відповідності). Підрядник проведе навчання персоналу замовника з експлуатації системи. Гарантійний лист на неї надала компанія «Philips Medical Systems Nederland B.V.» (Нідерланди).

За даними сайту «Zauba», у 2016 році з Індії експортували системи Allura Centron невідомої комплектації по 15-19 млн індійських рупій, що зараз дорівнює $240-290 тис.

Ціна нинішньої угоди на 9% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 28,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Протек солюшнс Україна» із різницею в ціні 8%.

Засновником фірми «АФС Медицинтехнік» є підприємство «АФС Медицинтехнік ГмбХ» (Німеччина) Свена Краутера. Керує нею Дмитро Лаврентій, у 2011-2013 роках – директор вінницького ПрАТ «УМТ» Андрія Рехака зі Словаччини, а нині – власник столичного ТОВ «УМТ+».

За даними «УНН», у лютому в офісах «УМТ» і «УМТ+» пройшли обшуки в рамках кримінального провадження за фактами реалізації у різних областях України неякісного медичного обладнання за завищеними цінами.

Усього з червня 2016 року переможець отримав підрядів на 29,67 млн грн., серед яких нинішній – найбільший.

Директором «Протек солюшнс Україна» є Олександр Єзерський, а засновником – фірма «Протек Солюшнз К/С» (Данія). Кінцевим бенефіціаром у держреєстрі значиться однойменна компанія «Протек Солюшинз К/С» (Литва) Масенаса Арунаса з Каунаса. За даними ЗМІ, останній очолює 99 датських компаній.

За даними «OpenCorporates», до складу директорів датської фірми «Protech solutions K/S» із квітня 2016 року також входить Федір Кірпенко – власник української фірми «Інтегрейтед Медікал Груп». Раніше він був відомий як співзасновник Київської міської галузевої організації роботодавців «Асоціація виробників і постачальників науково-технічної та інноваційної продукції». Нині асоціацію записано на ПрАТ «Макрохім» Бориса Храновського і ТОВ «Алт Україна Лтд» Василя Соколинського. Ці двоє свого часу входили до складу засновників ТОВ «Хімлаборреактив», яке зараз належить лондонській компанії «Кемлаб Інвест Лтд».

Окрім Кірпенка і Масенаса, до датської фірми також мають відношення Steven Probert і компанія «Labtech pro ltd».

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