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«Труханівці» під карними справами отримали 110 мільйонів на ремонт проспекту до аеропорту «Жуляни»

15 Травня 2017

КК «Київавтодор» 11 травня за результатами тендеру замовила ПП «Київшляхбуд» капітальний ремонт Повітрофлотського проспекту за 109,67 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Проспект веде від аеропорту «Жуляни» в район станції метро «Вокзальна». Його відремонтувати до червня 2019 року. Виконають ремонт проїжджої частини, тріщин по всій площі, оглядових колодязів, зливоприймачів, тротуарів, огородження та дворового проїзду, а також нанесуть дорожню розмітку.

За кошторисом, тонна імпортних скляних кульок без урахування вартості доставки коштує 30 тис грн. У березні КП «Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг» Хмельницького міськвиконкому купило австрійські кульки на 21% дешевше – по 23 694 грн./т.

Також для ремонту проспекту замовлено асфальтобетонні суміші гарячі і теплі по 1 265-2 016 грн., сумішей бетонних готових важких по 820-905 грн. Кубометр піску природного рядового коштує 76 грн., а з доставкою і складськими витратами – 263 грн. Ціна щебеню складає відповідно 265 грн. та 438 грн. за кубометр. Це приблизно відповідає ринковим розцінкам

Гарантійний строк на гранітний бортовий камінь становить 15 років, на люки, чавунні зливо приймальні решітки, опорні бетонні плити під люки, бетонні та залізобетонні бортові камені, оцинковану пішохідну огорожу – 10 років, на покриття з асфальтобетону та плитки – 5 років, на розмітку холодним пластиком – рік.

На заробітну плату піде 3,30 млн грн., тобто три відсотка від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще третину відсотка – 346 тис грн.

Цьогоріч передбачено фінансування у розмірі 45,26 млн грн., решта – у наступні роки.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 111,00 млн грн.

ТОВ «Нео Лайф Компані» марно просило завантажити відсутні кошториси. Також фірма назвала дискримінацією вимогу документів субпідрядників на роботи менше 20% вартості підряду та наявності складу і виробничої бази в Києві або 30-ти кілометровій зоні.

 «Київшляхбуд» входить у групу авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова. У складі пропозиції він завантажив аналогічні договори без додаткових угод із додатками, пояснивши, що Генпрокуратура вилучила їх 22 березня. На підтвердження надано протокол обшуку офісу та ухвалу суду в рамках кримінального провадження №42017000000000596 від 3 березня. Службовців «Київавтодору» і переможців тендерів «Київшляхбуд», ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50», ТОВ «Глобус-авто», ТОВ «Тілльман Інжинірінг» і ТОВ «Основа» підозрюють у виведенні коштів на рахунки фірм з ознаками фіктивності. У якості проміжних ланок від «Київшляхбуду» до таких фірм у справі фігурують ТОВ «Будівельна компанія Ескадор» і ТОВ «Ростдорстрой».

Нинішній керівник «Київавтодору» Олександр Густєлєв раніше був помічником екс-нардепа від Партії регіонів Олександра Пресмана (нині – група «Партія «Відродження»). Пресман в інтерв’ю не приховує дружні стосунки з мером Одеси Трухановим.

Нагадаємо, також НАБУ  розслідує можливу розтрату понад 800 млн грн. бюджетних коштів на тендерах Трухановим, посадовцями міськради, «Київшляхбуду», ТОВ «Ростдорстрой» та інших компаній.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», причому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону. Власниками цієї фірми є Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах.

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