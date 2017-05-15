Суд призначив голові села 5 років в’язниці за розтрату 240 тисяч на ремонті доріг за 600 тисяч

Суд засудив до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади колишнього Оситнязького сільського голову Кіровоградського району Павла Шиклу, який розтратив 238 тис грн. бюджетних коштів під час ремонту доріг у селі. Про це свідчить вирок Кіровоградського райсуду Кіровоградської області від 4 травня.

У 2015 році Шикло від імені Оситнязької сільради уклав договори підряду з TOB «Борис-груп» щодо поточного ремонту 5 вулиць у селі: Пушкінської, Садової, Жовтневої, Фрунзе та Набережної. Загальна сума угод склала 599 тис грн. Підрядник повинен був виконати ремонт до 30 грудня 2015 року.

В подальшому сторони підписали акти виконаних робіт, на підставі чого підприємству перерахували усю суму.

За результатами судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що фактичний обсяг ямкового ремонту асфальтобетонного покриття доріг, який проводився на п’яти вулицях, виконано на 355 тис грн. Тобто завищення суми виконаних робіт, відповідно і розмір розтрати бюджетних коштів сільської ради, становить 238 тис грн.

У суді Шикло свою вину визнав частково. Він пояснив, що злочин стався через його незнання будівельної документації. Раніше подібні роботи Оситнязька сільрада не проводила, і досвіду не було. Тому він звернувся за допомогою до бухгалтера райради. Вона порадила перерахувати кошти підряднику до початку робіт, оскільки в іншому випадку ремонт не почали б виконувати. А для цього необхідно було підписати акти виконаних робіт. Сільський голова так і зробив.

Шикло отримав 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки зі штрафом 3400 грн.

Даних про апеляційне оскарження вироку у реєстрі поки немає. Вирок вступає в силу після розгляду апеляції, або пропуску 30-денного строку оскарження з боку засудженого після вироку першої інстанції.

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