СБУ відписало оточенню Непопа 442 мільйони на житло і дитсадок на Дарниці

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15 Травня 2017

Департамент господарського забезпечення Служби безпеки України 10 травня за результатами тендеру замовив ТОВ «Компас Груп» проектування та будівництво житла для своїх військовослужбовців у Дарницькому районі Києва за 442,40 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2023 року по вул. Причальній, 5-а мають виконати:

  • проектувальні роботи за 16,05 млн грн.
  • демонтаж існуючих промислових будівель та споруд за 35,30 млн грн.
  • шість черг будівництва за 350,03 млн грн., а саме 15 житлових будинків загальною площею квартир 54 936 кв. м., дитячий садок, дві трансформаторні підстанції, відкриту стоянку та майданчики різного призначення;
  • влаштування зовнішніх інженерних мереж за 39,80 млн грн.

Ще 1,22 млн грн. піде на роботи і послуги, що належать до функцій замовника.

Вартість будівництва «квадрату» житла неможливо вирахувати, бо в суму входить дитсадок та інші сторонні об’єкти. Оскільки проектування ще тільки замовляється, кошториси із цінами не опубліковані.

Ціна угоди на 35% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 681,00 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом стало ТОВ «Черкасизалізобетонстрой».

ПП «Ол. Трейд» і ТОВ «Ватценроде» не допустили до торгів через відсутність гарантійних листів від субпідрядників з обсягом робіт більше 20% вартості підряду на фірмовому бланку з печаткою і підписом. «Ватценроде» і ПрАТ «Лігобуд» не надали вчасно копії дозволів на будівництво об’єктів IV-V категорії складності.

Засновником і директором «Компас Груп» є Володимир Лозко. Раніше фірмою керував Микола Дойчев, член наглядової ради «ДБК-3».

«Компас Груп» зареєстровано в Києві за однією адресою із ПАТ «Домобудівний комбінат №3» – просп. Відрадний, 103. Ця компанія на 30% належить «Київміськбуду», який раніше очолював Михайло Голиця, ще 0,01% має кіпрська «Roycap Trading Limited». До керівництва домокомбінату входять представники фірм, записаних на Віталія і Віктора Пузійчуків, останній з яких контролює «БК «Азур груп».

При цьому фірми Пузійчуків регулярно вигравали підряди комунальних установ, які контролювали Михайло Голиця та його партнери В’ячеслав Непоп і Микола Негрич (докладніше у статті «Мільярди Голиці&Ко»).

Лозко був членом наглядової ради ПАТ «Вінницягазбудсервіс» Бориса Коробейнікова. Членом цієї ради також був Євгенiй Дойчев – директор ПАТ «Субпідряд», що на 78% належить Віталію Пузійчуку, а її головою – директор «Roycap» Вадим Чумаченко.

Нагадаємо, у вересні 2015 року СБУ замовила нинішньому переможцю добудову житла по вул. Онуфрія Трутенка, 3 у Голосіївському районі Києва за 126,65 млн. грн.

«Черкасизалізобетонстрой» належить Тетяні Бас та її ж ТОВ «Агро-старт» разом із Дмитром та Іриною Діденками. Раніше партнером Бас по фірмі був Юрій Капітоненко, член політради Черкаської організації «Єдиного центру» Віктора Балоги.

Тетяна Бас – екс-депутат Черкаської райради, яка пройшла туди від Партії регіонів. Зараз вона входить до виконкому Леськівської сільради, яку очолює Микола Бас.

Дмитро Діденко є президентом групи компаній «Добробуд», до якої входить і конкурент, а також членом президії Черкаської організації «Єдиного Центру». У 2010 році він балотувався від цієї партії до Черкаської облради, але не пройшов.

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