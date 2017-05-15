Нова фірма «Техойлу» подолала чверть мільярда на дизельному тендері АМПУ вартістю 68 мільйонів

ДП «Адміністрація морських портів України» 28 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ «Техойл ТК» дизельного палива на 68,04 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 15 лютого 2018 року для філій та інженерної служби автоцистернами поставлять 3 тис т сезонного дизпалива по 22 680 грн. за тонну.

Це на три відсотка дорожче від середньої гуртової ціни, яка, за даними «OilNews», зараз становить 21 920 грн./т.

Фірма надала у складі пропозиції сертифікати на дизель виробництва ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (Білорусь) і ПАТ «Укртатнафта».

Конкурентами були ТОВ «Торговий дім Сокар Україна» Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки та одеське ТОВ «Євростандарт» Світлани Самсонової з вищими на 3% однаковими цінами в 58,50 млн грн., що дорівнювало очікуваній вартості закупівлі. При цьому жоден з учасників не робив кроків під час аукціону.

Фірма «Техойл ТК» зареєстрована в листопаді 2016 року на ТОВ «Техойл ТМ», яке заснували Віталій та Наталія Пащенко трьома місяцями раніше – у серпні.

Віталій Пащенко також контролює 80% статутного капіталу ТОВ «Техойл Трейд», створеного торік у квітні. Ще 20% фірми належить киянину Сергію Шелуханову. Крім того, Пащенко керує ТОВ «Техойл Рітейл» Артема Івушкіна.

Усі «Техойли» мають спільну юридичну адресу в Києві по вул. Ярославів Вал, 5-В.

Переможець почав вигравати тендери в лютому й відтоді отримав держпідрядів щонайменше на 267,38 млн грн.

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