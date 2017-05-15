Маріупольський порт і ізмаїльська лікарня вдвадорога замовили кровоспинні ліки

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
15 Травня 2017
Маріупольська філія Державного підприємства «Адміністрації морських портів України» (Донецька область) замовила у ТОВ «Дарен-Інвест» кровоспинний препарат дицинон за ціною у 1,7 рази вищою за встановлену МОЗ.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Маріупольский морський порт уклав угоду на закупівлю дицинону виробництва Лек (Словенія) у вигляді розчину для ін’єкцій (250 мг/2 мл по 2 мл в ампулах № 50) за ціною 449,29 грн (з ПДВ) за упаковку у той час, коли рекомендована оптово-відпускна ціна дицинону складає 255,03 грн.
Серед 50 проаналізованих угод по закупівлі цього препарату медичними закладами з вересня 2016 по березень 2017рр. 40 закупівель відбувались у середньому за 260-300 грн. Тобто Маріупольський морський порт заплатив за дицинон на 75% більше від МОЗівського рівня і на 50% від середньої ринкової вартості.
Дорожче за дицинон заплатила лише КУ «Ізмаїльська міська центральна лікарня», домовившись з КП «Ізмаїлфарм» про відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском ліків пільговикам. Тут вирішили встановити на цей кровоспинний препарат ціну у 564,82 грн за упаковку. «Наші гроші» вже повідомляли, що ізмаїльська лікарня замовила Клопіксол-Акуфаз у 2,5 рази дорожче від встановлених МОЗ цін.
Найдешевший дицинон вдалося закупити комунальній установі «Центральна міська лікарня №2» м. Житомира у ТОВ «БАДМ-Б» за ціною 255,20 грн. У цього ж продавця по 258,73 грн вдалося купити кровоспинний препарат КЛПЗ «Міській дитячій лікарні» міста Слов’янська (Донецька область). Майже за такою ж ціною дицинон дістався і КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 9 Дніпропетровької обласної ради». При чому у 17 з усіх проаналізованих договорів продавцем дицинону виступав «БаДМ» або пов’язаний з ним «БаДМ-Б».
Маріупольський морський порт з 2007 року очолює Росинський Олексій Костянтинович. У 2010 році Росинський був обраний до Маріупольської міської ради від «Партії регіонів».
Постачальник одного з найдорожчих кровоспинних препаратів дицинон ТОВ «Дарен-Інвест» зареєстрований у Києві за адресою просп.Відрадний, 95. Засновниками підприємства є Бондаренко Ольга Анатоліївна і Бондаренко Леся Павлівна. Остання, серед іншого, є співзасновником Київської обласної організації громадянська партія «Пора» (дата реєстрації 06.09.2005). Лідером цієї політсили був екс-керівник Держагентства з питань залучення інвестиції часів Віктора Януковича Владислав Каськів, що нині переховується у Панамі.
|Замовник
|Ціна з ПДВ, грн
|Продавець
|Дата договору
|КУ «Ізмаїльська міська центральна лікарня»
|564,82
|КП «Ізмаїлфарм»
|16.11.2016
|Маріупольська філія ДП»Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Маріупольського морського порту)
|449,29
|ТОВ «Дарен-Інвест»
|17.03.2017
|КП «Марківське районне територіальне медичне об’єднання»
|362,00
|КП «Луганська обласна Фармація – Північ» ВП ЦРА № 95
|30.01.2017
|Відділ охорони здоров’я Хустської РДА
|354,84
|ТОВ «Хустфарм»
|22.02.2017
|Бучанська міська поліклініка
|337,88
|КП «Міжлікарняна аптека» ІМР
|16.03.2016
|КУ Сумської обласної ради Свеський психоневрологічний інтернат
|332,88
|ФОП ПОПОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
|01.09.2016
|Кам’янець-Подільська міська лікарня № 1
|331,75
|ТОВ «Медичний Центр «М.Т.К»
|21.10.2017
|КЛПЗ «Міська дитяча лікарня»
|258,73
|ТОВ «БАДМ-Б»
|28.11.2016
|КЗ «Рівненська обласна дитяча лікарня» Рівненської обласної ради
|257,23
|«ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД»
|07.10.2016
|КУ «Центральна міська лікарня №2»
|255,2
|ТОВ Бадм-Б
|07.12.2016
|КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 9 Дніпропетровької обласної ради»
|258,19
|ТОВ «БаДМ»
|04.11.2016
|Оптово-відпускна ціна МОЗ
|255,03
Tеги | Медицина