Маріупольський порт і ізмаїльська лікарня вдвадорога замовили кровоспинні ліки

Маріупольська філія Державного підприємства «Адміністрації морських портів України» (Донецька область) замовила у ТОВ «Дарен-Інвест» кровоспинний препарат дицинон за ціною у 1,7 рази вищою за встановлену МОЗ.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Маріупольский морський порт уклав угоду на закупівлю дицинону виробництва Лек (Словенія) у вигляді розчину для ін’єкцій (250 мг/2 мл по 2 мл в ампулах № 50) за ціною 449,29 грн (з ПДВ) за упаковку у той час, коли рекомендована оптово-відпускна ціна дицинону складає 255,03 грн.

Серед 50 проаналізованих угод по закупівлі цього препарату медичними закладами з вересня 2016 по березень 2017рр. 40 закупівель відбувались у середньому за 260-300 грн. Тобто Маріупольський морський порт заплатив за дицинон на 75% більше від МОЗівського рівня і на 50% від середньої ринкової вартості.

Дорожче за дицинон заплатила лише КУ «Ізмаїльська міська центральна лікарня», домовившись з КП «Ізмаїлфарм» про відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском ліків пільговикам. Тут вирішили встановити на цей кровоспинний препарат ціну у 564,82 грн за упаковку. «Наші гроші» вже повідомляли, що ізмаїльська лікарня замовила Клопіксол-Акуфаз у 2,5 рази дорожче від встановлених МОЗ цін.

Найдешевший дицинон вдалося закупити комунальній установі «Центральна міська лікарня №2» м. Житомира у ТОВ «БАДМ-Б» за ціною 255,20 грн. У цього ж продавця по 258,73 грн вдалося купити кровоспинний препарат КЛПЗ «Міській дитячій лікарні» міста Слов’янська (Донецька область). Майже за такою ж ціною дицинон дістався і КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 9 Дніпропетровької обласної ради». При чому у 17 з усіх проаналізованих договорів продавцем дицинону виступав «БаДМ» або пов’язаний з ним «БаДМ-Б».

Маріупольський морський порт з 2007 року очолює Росинський Олексій Костянтинович. У 2010 році Росинський був обраний до Маріупольської міської ради від «Партії регіонів».

Постачальник одного з найдорожчих кровоспинних препаратів дицинон ТОВ «Дарен-Інвест» зареєстрований у Києві за адресою просп.Відрадний, 95. Засновниками підприємства є Бондаренко Ольга Анатоліївна і Бондаренко Леся Павлівна. Остання, серед іншого, є співзасновником Київської обласної організації громадянська партія «Пора» (дата реєстрації 06.09.2005). Лідером цієї політсили був екс-керівник Держагентства з питань залучення інвестиції часів Віктора Януковича Владислав Каськів, що нині переховується у Панамі.

Замовник Ціна з ПДВ, грн Продавець Дата договору КУ «Ізмаїльська міська центральна лікарня» 564,82 КП «Ізмаїлфарм» 16.11.2016 Маріупольська філія ДП»Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Маріупольського морського порту) 449,29 ТОВ «Дарен-Інвест» 17.03.2017 КП «Марківське районне територіальне медичне об’єднання» 362,00 КП «Луганська обласна Фармація – Північ» ВП ЦРА № 95 30.01.2017 Відділ охорони здоров’я Хустської РДА 354,84 ТОВ «Хустфарм» 22.02.2017 Бучанська міська поліклініка 337,88 КП «Міжлікарняна аптека» ІМР 16.03.2016 КУ Сумської обласної ради Свеський психоневрологічний інтернат 332,88 ФОП ПОПОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 01.09.2016 Кам’янець-Подільська міська лікарня № 1 331,75 ТОВ «Медичний Центр «М.Т.К» 21.10.2017 КЛПЗ «Міська дитяча лікарня» 258,73 ТОВ «БАДМ-Б» 28.11.2016 КЗ «Рівненська обласна дитяча лікарня» Рівненської обласної ради 257,23 «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД» 07.10.2016 КУ «Центральна міська лікарня №2» 255,2 ТОВ Бадм-Б 07.12.2016 КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 9 Дніпропетровької обласної ради» 258,19 ТОВ «БаДМ» 04.11.2016 Оптово-відпускна ціна МОЗ 255,03

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