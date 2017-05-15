Головний податківець Запоріжжя зберігає готівкою 12 мільйонів і отримав в дарунок елітну квартиру в Києві

Начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін отримав у подарунок квартиру в Києві площею 277 квадратних метрів.

Про це повідомляє проект «Декларації».

Квартира розташована в столичному житловому комплексі бізнес-класу «Пори року», Катиліну вона відійшла за договором дарування від 29 березня 2017 року. Дарувальник не вказаний.

Вартість квартир вдвічі меншої площі без ремонту у цьому житловому комплексі на вторинному ринку починається від 6 млн грн. А ціна 4-кімнатної квартири, наближеної за «квадратурою» до подарованої податківцю (245 кв м), сягає 16 млн грн.

Всупереч Закону про запобігання корупції, податківець не надав додаткову декларацію із коштовним дарунком.

Згідно з декларацією за 2016 рік, із нерухомого майна Олексій Кавилін володів лише двома гаражами у Києві площею 17 та 18 кв м. Також він задекларував два автомобілі Toyota Camry та Range Rover, п’ять дорогих годинників, $170 тис, 160 тис эвро євро та понад 3 млн грн. готівкою (загалом біля 12 млн готівки в перерахунку на гривні).

Головне управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін очолює з 11 вересня 2014 року. До призначення на посаду він працював виконуючим обов’язки начальника Головного управління Міндоходів у Запорізькій області. В 2004 році Кавилін був помічником заступника голови правління НАК «Нафтогаз Україна».

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