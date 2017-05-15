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Харківська САД роздала одеситам і австрійцям 2,3 мільярда на дороги по таємним цінам

15 Травня 2017

Служба автомобільних доріг у Харківській області 20-27 квітня за результатами тендерів повідомила про намір укласти п’ять угод про поточний середній ремонт автодоріг державного значення до кінця 2019 року на загальну суму 2,31 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Формальна економія склала 0,9% від загальної очікуваної вартості в 2,33 млрд грн. Ціни матеріалів не були опубліковані, що унеможливлює їх порівняння із ринковими цінами на предмет завищення.

ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного отримає 85% від загальної суми замовлення, або 1,97 млрд грн.

Відремонтують із виготовленням проектно-кошторисної документації:

  • за 1,13 млрд грн. – трасу Р-07 Чугуїв – Мілове на ділянці км 2+635 – км 110+735 довжиною 108 км;
  • за 841,30 млн грн. – трасу Р-46 Харків – Охтирка на ділянці км 8 + 623 – км 89+304 довжиною 81 км.

За обома потенційними угодами ремонт коштує в середньому 10,42 млн грн. за кілометр.

Влаштують основний проїзд (холодні фрезерування і ресайклінг, асфальтобетонне покриття тощо), перехідно-швидкісні смуги, парковки, примикання, з’їзди, зупинкові майданчики, автопавільйони, узбіччя, водовідведення, встановлять знаки і нанесуть розмітку.

ТОВ «САТ Україна» 5 травня відписали ще 346,25 млн грн., а саме:

  • 229,89 млн грн. – на трасу М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці км 472+218 – км 516+200 довжиною 44 км;
  • 65,93 млн грн. – на під’їзд до міжнародного аеропорту «Харків» з боку Довжанського на ділянці км 0 + 000 – км 14 + 100;
  • 50,43 млн грн. – на під’їзд до міжнародного аеропорту «Харків» з боку Києва на ділянці км 0 + 000 – км 8 + 200.

Ремонт кілометра коштує в середньому 5-6 млн грн.

У випадку траси М-03 на заробітну плату піде 728 тис грн., тобто третина відсотка від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,1% – 322 тис грн.

Гарантійний строк від обох підрядників на будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб складає 12 років, земляне полотно – 10 років, основу дорожнього одягу, мости, цементобетонне покриття – 8 років, водопропускні труби, регуляційні споруди – 6 років, огородження – 5 років, асфальтобетонне покриття – 3 роки, напрямні стовпчики, знаки – 2 роки, інше – рік.

Компанію «САТ Україна» заснувала австрійська фірма «Штрабаг СЕ» (Strabag SE). Остання також є співвласником нинішнього субпідрядника ТОВ «Бітунова Україна» через «Бау Холдінг Бетайлігунгс АГ» (Bau Holding Beteiligungs AG) разом із «Штрабаг АГ Гезельшафт м.б.х.» (Strabag AG Gesellschaft m.b.H.).

Strabag SE оперує у Східній та Південно-Східній Європі, займається цивільним та індустріальним будівництвом і транспортною інфраструктурою. Українське представництво було відкрито у 1999 р. На сайті фірми зазначено, що «Bitunova» є одним з її брендів, що займається матеріалами для дорожнього будівництва.

Єдиними конкурентами «Автомагістраль-Південь» були ТОВ «Ростдорстрой» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова і ТОВ «Техно-Буд-Центр». На решті тендерів переможці конкурували тільки між собою.

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