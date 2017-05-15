Дружина генпрокурора оновила «мерседес» за 2,4 мільйони

Замголови парламентської фракції БПП Ірина Луценко задекларувала покупку автомобіля Mercedes Benz GLS 350D вартістю 2,43 млн грн. Дані оприлюднено у Держреєстрі декларацій.

Дружина генпрокурора придбала автомобіль 2017 року випуску у Артема Миколайовича Кучеренка за суму, еквівалентну близько $95 тис, що відповідає ринковим розцінкам на «мерседеси» такої марки.

У березні Ірина Луценко також задекларувала продаж якихся цінних паперів на 1,89 млн грн. Олександру Миколайовичу Наумику.

У декларації про доходи за 2016 рік Ірина Луценко вказувала, що має 3782 грн. доходу у вигляді бонусів від СП ТОВ «Автомобільний дім Україна-Мерс».

Також у неї був задекларований у власності автомобіль Mercedes-Benz GL 500 2014 р.в. вартістю 1,67 млн грн.

Toyota Camry 2012 р.в. Ірина Луценко орендувала у ТОВ «Бізнес центр Лотос», що належить її сину Олександру Луценко.

У свою чергу Олександр Луценко має BMW X5 2014 р.в. ціною 1,38 млн грн.

Генпрокурор Юрій Луценко безоплатно користується Toyota Camry 2012 р.в., що належить вищезгаданій фірми «Бізнес лотос центр» його сина.

Згідно декларації за 2016 рік, Ірина Луценко мала 193 тис грн. доходу за здавання в оренду нерохомого майна іноземному громадянину Пейеті Удей Бхаскар. Ще 286 тис грн. за оренду нерухомості вона мала від іноземної юрособи «Dinesh Chandra Kandwal» і 90 тис грн. від ТОВ «Бел фам».

Річний дохід від парламентської діяльності Ірини Луценко склав 452 тис грн. У банках депутатка тримала 2,4 млн грн. Ще близько 10 млн грн. у різних валютах дружина генпрокурора тримала у готівці.

Нагадаємо, подружжя Луценків живе у селі Стоянка під Києвом. Їх сусідами є одногрупник екс-голови АП Сергія Льовочкіна та співвласник «Росукренерго» Іван Фурсін та низка інших впливових політиків та бізнесменів.

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