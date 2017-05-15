НОВИНИ

15.05.2017

Дружина генпрокурора оновила «мерседес» за 2,4 мільйони

Нова фірма «Техойлу» подолала чверть мільярда на дизельному тендері АМПУ вартістю 68 мільйонів

Блатна «Феофанія» за 33 мільйони купила французький ангіограф

Маріупольський порт і ізмаїльська лікарня вдвадорога замовили кровоспинні ліки

Харківська САД роздала одеситам і австрійцям 2,3 мільярда на дороги по таємним цінам

«Труханівці» під карними справами отримали 110 мільйонів на ремонт проспекту до аеропорту «Жуляни»

Суд призначив голові села 5 років в’язниці за розтрату 240 тисяч на ремонті доріг за 600 тисяч

СБУ відписало оточенню Непопа 442 мільйони на житло і дитсадок на Дарниці

Головний податківець Запоріжжя зберігає готівкою 12 мільйонів і отримав в дарунок елітну квартиру в Києві

12.05.2017

Через два тижні після хизування Луценка 300 мільйонами штрафу «Тедіс» перерахував у бюджет лише 106 мільйонів (додано)

«Гамбрівські» новачки розіграли на гемодіалізі 47 мільйонів тернопільської лікарні

Суд оштрафував на 25 тисяч замголови РДА, який за 300 тисяч хабара допомагав керівнику фірми отримати 80 га землі

Новачок продав «Волиньвугіллю» нові саморятівники на 12% дорожче від коштовної старої моделі

Поліція відкрила справу на закупівлю ЗАЕС розрахунку землетрусів у Альтмана за 18 мільйонів

«Укргазвидобування» дало новачку 65 мільйонів на американське обладнання, викинувши дешевшого тендерного змовника

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Дружина генпрокурора оновила «мерседес» за 2,4 мільйони

15 Травня 2017

Замголови парламентської фракції БПП Ірина Луценко задекларувала покупку автомобіля Mercedes Benz GLS 350D вартістю 2,43 млн грн. Дані оприлюднено у Держреєстрі декларацій.

Дружина генпрокурора придбала автомобіль 2017 року випуску у Артема Миколайовича Кучеренка за суму, еквівалентну близько $95 тис, що відповідає ринковим розцінкам на «мерседеси» такої марки.

У березні Ірина Луценко також задекларувала продаж якихся цінних паперів на 1,89 млн грн. Олександру Миколайовичу Наумику.

У декларації про доходи за 2016 рік Ірина Луценко вказувала, що має 3782 грн. доходу у вигляді бонусів від СП ТОВ «Автомобільний дім Україна-Мерс».

Також у неї був задекларований у власності автомобіль  Mercedes-Benz GL 500 2014 р.в. вартістю 1,67 млн грн.

Toyota Camry 2012 р.в. Ірина Луценко орендувала у ТОВ «Бізнес центр Лотос», що належить її сину Олександру Луценко.

У свою чергу Олександр Луценко має BMW X5 2014 р.в. ціною 1,38 млн грн.

Генпрокурор Юрій Луценко безоплатно користується Toyota Camry 2012 р.в., що належить вищезгаданій фірми «Бізнес лотос центр» його сина.

Згідно декларації за 2016 рік, Ірина Луценко мала 193 тис грн. доходу за здавання в оренду нерохомого майна іноземному громадянину Пейеті Удей Бхаскар. Ще 286 тис грн. за оренду нерухомості вона мала від іноземної юрособи «Dinesh Chandra Kandwal» і 90 тис грн. від  ТОВ «Бел фам».

Річний дохід від парламентської діяльності Ірини Луценко склав 452 тис грн. У банках депутатка тримала 2,4 млн грн. Ще близько 10 млн грн. у різних валютах дружина генпрокурора тримала у готівці.

Нагадаємо, подружжя Луценків живе у селі Стоянка під Києвом. Їх сусідами є одногрупник екс-голови АП Сергія Льовочкіна та співвласник «Росукренерго» Іван Фурсін та низка інших впливових політиків та бізнесменів.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , , ,

НАШІ БЛОГИ

Провал на Євробаченні, який можна було передбачити: місце, квитки, ресторани
14 Травня 2017

Картельна змова чи принудження до розпилу державного бюджету?
11 Травня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

15.05.2017

Харків Харківська САД роздала одеситам і австрійцям 2,3 мільярда на дороги по таємним цінам

Київ «Труханівці» під карними справами отримали 110 мільйонів на ремонт проспекту до аеропорту «Жуляни»

Кіровоград Суд призначив голові села 5 років в’язниці за розтрату 240 тисяч на ремонті доріг за 600 тисяч

Київ СБУ відписало оточенню Непопа 442 мільйони на житло і дитсадок на Дарниці

Запоріжжя Головний податківець Запоріжжя зберігає готівкою 12 мільйонів і отримав в дарунок елітну квартиру в Києві

12.05.2017

Тернопіль «Гамбрівські» новачки розіграли на гемодіалізі 47 мільйонів тернопільської лікарні

Дніпро Суд оштрафував на 25 тисяч замголови РДА, який за 300 тисяч хабара допомагав керівнику фірми отримати 80 га землі

Луцьк Новачок продав «Волиньвугіллю» нові саморятівники на 12% дорожче від коштовної старої моделі

Запоріжжя Поліція відкрила справу на закупівлю ЗАЕС розрахунку землетрусів у Альтмана за 18 мільйонів

Суми Чиновника Сумської мерії підозрюють в оборудці з радянськими паспортами будинків за 1,4 мільйона

Ужгород Австрійці для освоєння 162 мільйонів на дорогу до Угорщини взяло фірму з оточення екс-голови «Автодоріг України»

Київщина Підконтрольні секретарю Броварської міськради фірми розкрадали кошти на будівельних роботах – поліція

11.05.2017

Ужгород Закарпатська облрада зберегла 3 000 гектарів мисливцям Ледиди

Запоріжжя Бізнес-партнер проектувальника Міненерго за 63 мільйони замінить конденсатор на Запорізькій АЕС

Київ Дитяча лікарня приховала від Київради передачу в оренду парковок

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ