Блатна «Феофанія» за 33 мільйони купила французький ангіограф

Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами 11 травня за результатами тендеру замовила ТОВ «Протек Солюшнз Україна» ангіограф за 33,00 млн грн. ($1,25 млн за курсом НБУ). Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять систему рентгенівську ангіографічну Innova 530 з гібридним столом OR виробництва «GE Medical Systems S.C.S.» (Франція) у складі:

L-платформа.

С-штатив.

Цифровий детектор.

Рентгенівська трубка.

Стіл ангіографічний з опцією нахилу.

Джойстики керування позиціонером.

Силовий розподільчий щит.

Джерело безперебійного живлення ангіографічної системи.

Рентгенозахисне скло з рамою.

У вересні 2014 року російське ВАТ «Медико-санітарна частина «Нєфтянік» купило таку модель у ЗАТ «Компанія «Інтермедсервіс» за 43,30 млн руб. Тоді це відповідало $1,12 млн, що на 10% дешевше від нинішньої тендерної ціни.

Ціна угоди на чотири відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 34,40 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «ЄМГ «Україна» швейцарської компанії «Ентрепрайзес Медикалс Грей СА», яким керує Ірина Макієнко.

Директором «Протек солюшнс Україна» є Олександр Єзерський, а засновником – фірма «Протек Солюшнз К/С» (Данія). Кінцевим бенефіціаром у держреєстрі значиться однойменна компанія «Протек Солюшинз К/С» (Литва) Масенаса Арунаса з Каунаса. За даними ЗМІ, останній очолює 99 датських компаній.

За даними «OpenCorporates», до складу директорів датської фірми «Protech solutions K/S» із квітня 2016 року також входить Федір Кірпенко – власник української фірми «Інтегрейтед Медікал Груп». Раніше він був відомий як співзасновник Київської міської галузевої організації роботодавців «Асоціація виробників і постачальників науково-технічної та інноваційної продукції». Нині асоціацію записано на ПрАТ «Макрохім» Бориса Храновського і ТОВ «Алт Україна Лтд» Василя Соколинського. Ці двоє свого часу входили до складу засновників ТОВ «Хімлаборреактив», яке зараз належить лондонській компанії «Кемлаб Інвест Лтд».

Окрім Кірпенка і Масенаса, до датської фірми також мають відношення Steven Probert і компанія «Labtech pro ltd».

За даними джерел «Наших грошей» на митниці, у вересні 2016 року переможець імпортував ангіограф наступної моделі Innova 540 виробництва «GE Medical Systems S.C.S.» (Франція) вартістю 26,59 млн грн. Окрім названих вище складових, до комплекту входили стійка з опорою для внутрішньовенних ін’єкцій та пристрій панорамування стола. Відправником був митний брокер «Relana Spedition und Logistik GmbH» (Німеччина), який раніше завозив в Україну морозиво, а декларантом – згаданий «Хімлаборреактив».

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