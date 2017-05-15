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Блатна «Феофанія» за 33 мільйони купила французький ангіограф

15 Травня 2017

Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами 11 травня за результатами тендеру замовила ТОВ «Протек Солюшнз Україна» ангіограф за 33,00 млн грн. ($1,25 млн за курсом НБУ). Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять систему рентгенівську ангіографічну Innova 530 з гібридним столом OR виробництва «GE Medical Systems S.C.S.» (Франція) у складі:

  • L-платформа.
  • С-штатив.
  • Цифровий детектор.
  • Рентгенівська трубка.
  • Стіл ангіографічний з опцією нахилу.
  • Джойстики керування позиціонером.
  • Силовий розподільчий щит.
  • Джерело безперебійного живлення ангіографічної системи.
  • Рентгенозахисне скло з рамою.

У вересні 2014 року російське ВАТ «Медико-санітарна частина «Нєфтянік» купило таку модель у ЗАТ «Компанія «Інтермедсервіс» за 43,30 млн руб. Тоді це відповідало $1,12 млн, що на 10% дешевше від нинішньої тендерної ціни.

Ціна угоди на чотири відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 34,40 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «ЄМГ «Україна» швейцарської компанії «Ентрепрайзес Медикалс Грей СА», яким керує Ірина Макієнко.

Директором «Протек солюшнс Україна» є Олександр Єзерський, а засновником – фірма «Протек Солюшнз К/С» (Данія). Кінцевим бенефіціаром у держреєстрі значиться однойменна компанія «Протек Солюшинз К/С» (Литва) Масенаса Арунаса з Каунаса. За даними ЗМІ, останній очолює 99 датських компаній.

За даними «OpenCorporates», до складу директорів датської фірми «Protech solutions K/S» із квітня 2016 року також входить Федір Кірпенко – власник української фірми «Інтегрейтед Медікал Груп». Раніше він був відомий як співзасновник Київської міської галузевої організації роботодавців «Асоціація виробників і постачальників науково-технічної та інноваційної продукції». Нині асоціацію записано на ПрАТ «Макрохім» Бориса Храновського і ТОВ «Алт Україна Лтд» Василя Соколинського. Ці двоє свого часу входили до складу засновників ТОВ «Хімлаборреактив», яке зараз належить лондонській компанії «Кемлаб Інвест Лтд».

Окрім Кірпенка і Масенаса, до датської фірми також мають відношення Steven Probert і компанія «Labtech pro ltd».

За даними джерел «Наших грошей» на митниці, у вересні 2016 року переможець імпортував ангіограф наступної моделі Innova 540 виробництва «GE Medical Systems S.C.S.» (Франція) вартістю 26,59 млн грн. Окрім названих вище складових, до комплекту входили стійка з опорою для внутрішньовенних ін’єкцій та пристрій панорамування стола. Відправником був митний брокер «Relana Spedition und Logistik GmbH» (Німеччина), який раніше завозив в Україну морозиво, а декларантом – згаданий «Хімлаборреактив».

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