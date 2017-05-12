«Укргазвидобування» дало новачку 65 мільйонів на американське обладнання, викинувши дешевшого тендерного змовника

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
12 Травня 2017
ПАТ «Укргазвидобування» 26 квітня за результатами тендеру замовила ПрАТ «Вега Плюс» обладнання та будівельно-монтажних робіт «під ключ» на 64,98 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця року мають облаштувати установку сайклінг-процесу УСП Тимофіївка ЦВНГК ГПУ «Полтавагазвидобування» із переоснащенням агрегатної автоматики КЦ-2.
Із загальної суми 3,90 млн грн. піде на роботи, а 61,08 млн грн. – на устаткування (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).
Найдорожче коштує обладнання виробництва компанії «Altronic» (США) з корпорації «Hoerbiger Holding AG» (Швейцарія): 12 шаф керування газомотокомпресором по 4,40 млн грн. і комплект запасних частин за 1,26 млн грн.
Крім того, програмне забезпечення Simatic WINCC V7.3, RT 8192 замовили по 280 тис грн. Зараз у Росії його можна знайти у продажу за 456 тис руб., або 212 тис грн.
На заробітну плату піде 487 тис грн., тобто 12% від вартості робіт. На прибуток відведено ще півтора відсотка – 61 тис грн.
Ціна угоди майже на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 66,72 млн грн.
ТОВ НПП «Укргазгеоавтоматика» Євгена Іванова, яке АМКУ в грудні оштрафував за змову на тендері «Укртрансгазу», та представництво АТ «Узелектроапарат-Електрощит» (Узбекистан) пропонували відповідно на 39% в 2% нижчі ціни. Але їх відхилили через якісь невідповідності вимогам тендерній документації, у тому числі за технічними та якісними характеристиками.
Дорожчим конкурентом було дніпровське ІП «Агбор Інжинірінг Лтд» британської компанії «Agbor Engineering Limited», пошук за назвою якої веде на російський сайт.
ТОВ «Котрис» скаржилось у комісію «Прозорро» на дискримінацію дистриб’юторів з кваліфікаційними сертифікатами від інших виробників еквівалентного обладнання. Звернення відхилили, бо умови тендеру, проведеного за процедурою допорогових закупівель, не передбачала прийняття пропозицій на аналоги.
Акціонерами запорізької компанії «Вега Плюс» зі статутним капіталом 750 грн. є директор Михайло Ледньов та Наталія Година. Раніше нею керував Віктор Година, який нині очолює запорізьке ДочП «Запоріжчорметавтоматика» ліквідованого дніпровського ЗАТ «НДІАЧормет».
У лютому вона виграла єдиний тендер «Полтавагазвидобування» щодо поставки запчастин до агрегатів 10 ГКНА на 740 тис грн.
|Найменування обладнання
|Кількість, шт.
|Ціна, грн./шт. із ПДВ
|Шафа керування газомотокомпресором Altronic
|12
|4 395 085
|Комплект запасних частин Altronic
|1
|1 264 800
|Шафа АСК. Розміри 2200х1200×400 мм ІР54
|1
|794 400
|Шафа живлення ШЖ. (2200x600x800 мм) ІР54
|1
|760 200
|Шафа серверів технологічної інформації ШТСІ. Розміри 2500x1000x600 мм. ІР54
|1
|648 000
|SIMATIC WINCC V7.3, RT 8192
|2
|279 936
|Пульт машиніста ПМ. Розміри 1000x800x300. ІР54
|1
|204 454
|Ящик мережевий ЯМ. Розміри 500x400x210. ІР54
|3
|180 512
|WTNCC/REDUNDANCY V7.3
|1
|162 613
|WINCC/SERVER V7.3
|2
|156 482
|Ящик збору даних ЯЗД. Розміри 800x600x250. ІР54
|1
|129 846
|SIMATIC WINCC V7.3, RT CLIENT
|4
|112 717
|Байпасний індикатор рівня з рефлекс-радарним рівнеміром OPTIFLEX TDR
|4
|57 000
|Рефлекс-радарний рівнемір OPTIFLEX TDR
|4
|46 680
|Запірна трьохходова арматура з пневмокеруванням DN50, тиск до 1,6 МПа, нерж. фланцевий ZD311407620852
|12
|31 800
|Запірна арматура з пневмокеруванням DN25, тиск до 6,3 МПа. Вибухонебезпечне виконання в комплекті з фільтром-регулятором і розподілювачем AZBIL
|8
|25 560
|Датчик збиткового тиску EJA530A- EBS9N-04EE/KU2
|9
|18 672
|Датчик тиску IS-21-S
|24
|12 847
|Перетворювач інтерфейсів PSM-ME-R232/RS485-P
|1
|11 280
|Сигналізатор газу стаціонарний ЩИТ-3 БПС-155
|3
|10 140
|Монітор 23” Dell Р2314Н Professional
|4
|6 720
|Джерело безперебійного живлення 3S 700
|2
|6 540
|Принтер лазерний HP LaserJet+ USB cable;
|2
|6 120
|Пірометр інфрачервоний UTB2305B
|1
|5 226
|Ящик клемний. Виконання вибухозахищене. Кількість зажимів – 32. ЯК-32514223
|1
|3 654
|Стіл комп’ютерний
|2
|3 240
|Датчик температури з захисною гільзою. Виконання 2. НСХ 50М. ТСМУ-0289 EExd, 50M
|10
|2 520
|Термопара хромель-алюмелева з гільзою. Довжина 120 мм,-40…600 С. ТХА-1087 EExd, ХА
|199
|2 328
|Термопара хромель-алюмелева з гільзою. Довжина 170 мм,-40…600 С. ТХА-1087 EExd, ХА
|120
|2 328
|Сирена сигнальна ПВСС-411У
|1
|2 016
|Ящик клемний. Виконання вибухозахищене. Кількість зажимів – 16. ЯК-163132
|7
|1 722
|Датчик вимірювання довибухонебезпечних концентрацій метану та сукупності горючих газів і парів ДТХ-152-1
|12
|1 356
|Східець комп’ютерний
|2
|1 056
|Маніпулятор «миша» і клавіатура
|4
|564
|Манометр з гідрозаповненням ДМ 05100 (Г)(М)
|282
|438
Tеги | Нафтогаз, Обладнання