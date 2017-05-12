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«Укргазвидобування» дало новачку 65 мільйонів на американське обладнання, викинувши дешевшого тендерного змовника

Чиновника Сумської мерії підозрюють в оборудці з радянськими паспортами будинків за 1,4 мільйона

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Підконтрольні секретарю Броварської міськради фірми розкрадали кошти на будівельних роботах – поліція

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Бізнес-партнер проектувальника Міненерго за 63 мільйони замінить конденсатор на Запорізькій АЕС

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Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

«Укргазвидобування» дало новачку 65 мільйонів на американське обладнання, викинувши дешевшого тендерного змовника

12 Травня 2017

ПАТ «Укргазвидобування» 26 квітня за результатами тендеру замовила ПрАТ «Вега Плюс» обладнання та будівельно-монтажних робіт «під ключ» на 64,98 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року мають облаштувати установку сайклінг-процесу УСП Тимофіївка ЦВНГК ГПУ «Полтавагазвидобування» із переоснащенням агрегатної автоматики КЦ-2.

Із загальної суми 3,90 млн грн. піде на роботи, а 61,08 млн грн. – на устаткування (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).

Найдорожче коштує обладнання виробництва компанії «Altronic» (США) з корпорації «Hoerbiger Holding AG» (Швейцарія): 12 шаф керування газомотокомпресором по 4,40 млн грн. і комплект запасних частин за 1,26 млн грн.

Крім того, програмне забезпечення Simatic WINCC V7.3, RT 8192 замовили по 280 тис грн. Зараз у Росії його можна знайти у продажу за 456 тис руб., або 212 тис грн.

На заробітну плату піде 487 тис грн., тобто 12% від вартості робіт. На прибуток відведено ще півтора відсотка – 61 тис грн.

Ціна угоди майже на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 66,72 млн грн.

ТОВ НПП «Укргазгеоавтоматика» Євгена Іванова, яке АМКУ в грудні оштрафував за змову на тендері «Укртрансгазу», та представництво АТ «Узелектроапарат-Електрощит» (Узбекистан) пропонували відповідно на 39% в 2% нижчі ціни. Але їх відхилили через якісь невідповідності вимогам тендерній документації, у тому числі за технічними та якісними характеристиками.

Дорожчим конкурентом було дніпровське ІП «Агбор Інжинірінг Лтд» британської компанії «Agbor Engineering Limited», пошук за назвою якої веде на російський сайт.

ТОВ «Котрис» скаржилось у комісію «Прозорро» на дискримінацію дистриб’юторів з кваліфікаційними сертифікатами від інших виробників еквівалентного обладнання. Звернення відхилили, бо умови тендеру, проведеного за процедурою допорогових закупівель, не передбачала прийняття пропозицій на аналоги.

Акціонерами запорізької компанії «Вега Плюс» зі статутним капіталом 750 грн. є директор Михайло Ледньов та Наталія Година. Раніше нею керував Віктор Година, який нині очолює запорізьке ДочП «Запоріжчорметавтоматика» ліквідованого дніпровського ЗАТ «НДІАЧормет».

У лютому вона виграла єдиний тендер «Полтавагазвидобування» щодо поставки запчастин до агрегатів 10 ГКНА на 740 тис грн.

 

Найменування обладнання Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ
Шафа керування газомотокомпресором Altronic 12 4 395 085
Комплект запасних частин Altronic 1 1 264 800
Шафа АСК. Розміри 2200х1200×400 мм  ІР54 1 794 400
Шафа живлення ШЖ. (2200x600x800 мм) ІР54 1 760 200
Шафа серверів технологічної інформації ШТСІ. Розміри 2500x1000x600 мм. ІР54 1 648 000
SIMATIC WINCC V7.3, RT 8192 2 279 936
Пульт машиніста ПМ. Розміри 1000x800x300. ІР54 1 204 454
Ящик мережевий ЯМ. Розміри 500x400x210. ІР54 3 180 512
WTNCC/REDUNDANCY V7.3 1 162 613
WINCC/SERVER V7.3 2 156 482
Ящик збору даних ЯЗД. Розміри 800x600x250. ІР54 1 129 846
SIMATIC WINCC V7.3, RT CLIENT 4 112 717
Байпасний індикатор рівня з рефлекс-радарним рівнеміром OPTIFLEX TDR 4 57 000
Рефлекс-радарний рівнемір OPTIFLEX TDR 4 46 680
Запірна трьохходова арматура з пневмокеруванням DN50, тиск до 1,6 МПа, нерж. фланцевий ZD311407620852 12 31 800
Запірна арматура з пневмокеруванням DN25, тиск до 6,3 МПа. Вибухонебезпечне виконання в комплекті з фільтром-регулятором і розподілювачем AZBIL 8 25 560
Датчик збиткового тиску EJA530A- EBS9N-04EE/KU2 9 18 672
Датчик тиску IS-21-S 24 12 847
Перетворювач інтерфейсів PSM-ME-R232/RS485-P 1 11 280
Сигналізатор газу стаціонарний ЩИТ-3 БПС-155 3 10 140
Монітор 23” Dell Р2314Н Professional 4 6 720
Джерело безперебійного живлення 3S 700 2 6 540
Принтер лазерний HP LaserJet+ USB cable; 2 6 120
Пірометр інфрачервоний UTB2305B 1 5 226
Ящик клемний. Виконання вибухозахищене. Кількість зажимів – 32. ЯК-32514223 1 3 654
Стіл комп’ютерний 2 3 240
Датчик температури з захисною гільзою. Виконання 2. НСХ 50М. ТСМУ-0289 EExd, 50M 10 2 520
Термопара хромель-алюмелева з гільзою. Довжина 120 мм,-40…600 С. ТХА-1087 EExd, ХА 199 2 328
Термопара хромель-алюмелева з гільзою. Довжина 170 мм,-40…600 С. ТХА-1087 EExd, ХА 120 2 328
Сирена сигнальна ПВСС-411У 1 2 016
Ящик клемний. Виконання вибухозахищене. Кількість зажимів – 16. ЯК-163132 7 1 722
Датчик вимірювання довибухонебезпечних концентрацій метану та сукупності горючих газів і парів ДТХ-152-1 12 1 356
Східець комп’ютерний 2 1 056
Маніпулятор «миша» і клавіатура 4 564
Манометр з гідрозаповненням ДМ 05100 (Г)(М) 282 438

 

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