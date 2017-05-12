Суд оштрафував на 25 тисяч замголови РДА, який за 300 тисяч хабара допомагав керівнику фірми отримати 80 га землі

Суд оштрафував на 25,5 тис грн. колишнього заступника голови Дніпропетровської (після перейменування Дніпровської) районної держадміністрації Дніпропетровської області Олександра Степанського, який через депутата-посередника вимагав 300 тис грн. хабара від директора селянського (фермерського) господарства за допомогу в отриманні 16 земельних ділянок. Про це свідчить вирок Дніпропетровського районного суду від 24 квітня.

У кінці 2015 року директор СФГ «Тетяна і К» Григорій Мальований звернувся до Дніпропетровської РДА із заявами 16 осіб, інтереси яких представляв, про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 16 земельних ділянок для ведення тваринного сільськогосподарського виробництва загальною площею 80 га та передачі їх у приватну власність.

Протягом 2016 року Степанський, зловживаючи службовим становищем, штучно створював перепони щодо вирішення питання про затвердження документації із землеустрою.

Щоб отримати неправомірну вигоду від Мальованого, Степанський залучив депутата Дніпровської районної ради, директора ТОВ ПКП «Горизонт» Володимира Ткаченка, який висунув вимогу директору СФГ «Тетяна і К» надати хабар у розмір $16 тис за сприяння в усуненні перешкод та затвердженні технічної документації на відведення 16 земельних пайових ділянок з подальшою передачею їх у власність громадянам України за рішеннями голови РДА. Остаточний розмір неправомірної вигоди склав 300 тис грн.

В подальшому Степанський допоміг підготувати усю необхідну земельну документацію і передав у відділ діловодства і контролю апарату РДА підписані розпорядження голови райдержадміністрації, вказавши якнайшвидше їх зареєструвати та внести до електронної бази даних. Депутат райради отримав 300 тис грн., після чого Степанський та Ткаченко були затримані.

Суд кваліфікував дії чиновника та депутата як одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (зловживання впливом), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В результаті Степанський отримав покарання у вигляді штрафу у розмірі 25,5 тис грн., а Ткаченка суд оштрафував на 13,6 тис грн.

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