Підконтрольні секретарю Броварської міськради фірми розкрадали кошти на будівельних роботах – поліція

Поліція підозрює, що у першій половині 2016 року підконтрольні секретарю Броварської міської ради підприємства ТОВ «Коммерс Енерджи Компані» та ТОВ «Петерс-Констракшн» розкрадали бюджетні кошти під час проведення ремонтних та будівельних робіт на об’єктах інфраструктури м. Бровари Київської області. Про це свідчать ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 20 квітня.

За даними слідства, відділи, управління та комунальні підприємства Броварської міської ради укладали з фірмами договори на проведення робіт, надання послуг та постачання матеріалів за вказівкою секретаря міськради. Він підбирав найбільш профінансовані статті витрат бюджету міста та підставляв підконтрольні приватні підприємства для участі у держзакупівлях, йдеться у матеріалах справи.

В подальшому, посадові особи «Коммерс Енерджи Компані» та «Петерс-Констракшн», діючи у змові з керівниками відділів та управлінь Броварської міської ради, завищували вартість робіт і матеріалів та постачання неякісної продукції. В результаті вони заволодівали бюджетними коштами, використовуючи у злочинній схемі реквізити фіктивних підприємств. В матеріалах справи не вказані розміри сум укладених договорів, під час виконання яких розкрадались кошти.

Суд задовольнив клопотання слідчих СУ ГУ Національної поліції в Київській області, які розслідують у кримінальне провадження № 12016110000000374 від 29.10.2016, і надав їм доступ до банківських рахунків ТОВ «Коммерс Енерджи Компані» та ТОВ «Кронос-К».

У першій половині минулого року секретарем Броварської міської ради був представник ВО «Свободи» Олексій Здоровець. У кінці травня 2016 року його переобрали і новим секретарем міськради став Петро Бабич («Укроп»).

ТОВ «Коммерс Енерджи Компані» записана на луганчанина Ігоря Копачева, директором з 2012 року є Олександр Лаврінчук.

ТОВ «Петерс-Констракшн» зараз називається ТОВ «Дет-Консалтинг», власником та керівником вказано мешканця міста Гребінка Полтавської області Володимира Запорожця. У 2016 році засновником та директором «Петерс-Констракшн» був броварчанин Артем Кореняк.

У квітні минулого року КП «Броваритепловоденергія» замовив «Петерс-Констракшн» закупівлю і встановлення більше 50 загальнобудинкових лічильників за 2,90 млн грн. Броварський сайт «Маєш право знати» повідомляв, що фірма придбала неякісні лічильники і комунальники відмовлялися приймати їх на баланс. Вже колишній секретар міськради Здоровець підтверджував журналістам, що він знайомий з керівником та власником «Петерс-Констракшн» Кореняком, але заперечував причетність до фірми.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Будівництво, ЖКГ, Корупція, Суди