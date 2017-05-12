Новачок продав «Волиньвугіллю» нові саморятівники на 12% дорожче від коштовної старої моделі

ДП «Волиньвугілля» 11 травня уклало угоду з ТОВ «Захистпром Трейд» про придбання фільтрувального спорядження на 3,23 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року поставлять 340 саморятівників ШСС-1ПКS по 9 500 грн.

У квітні ПАТ «Лисичанськвугілля» купило в іншого постачальника подібні саморятівники ШСС-1П на 12% дешевше – по 8 326 грн.

Днями інше шахтне управління ДП «Львіввугілля» запитало в Мінекономрозвитку, чи можна збільшити очікувану вартість оголошеної закупівлі саморятівників. Підставою стало те, що постачальник попередніх років ТОВ «Компанія Промторг» повідомив про припинення заводом ДЗГА виробництва саморятівників типу ШСС-1П і запропонував тип ШСС-1ПКS по 9 500 грн. виробництва «Dezega SP».

За даними «Львіввугілля», саморятівник ШСС-1П у Росії коштує 6 200 руб. (2 824 грн.), тобто на українському ринку їхня ціна завищена втричі.

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо тендер уже двічі відміняли через нестачу учасників.

Згідно обґрунтування, підрядник є українським дилером компанії «Dezega Sp» (Туреччина). Вона входить в однойменний холдинг разом із донецьким ПАТ «Донецький завод гірничорятівної апаратури», черкаським ТОВ «Донсорб» і російським ТОВ «Південно-Уральський завод рятувального обладнання». Головним офісом холдингу є київське ТОВ «Дезега Холдінг Україна», записане на кіпрську «Dezega Holding Limited» і КУА «Альтана Інвестмент Менеджмент» донеччанки Олени Амітан, що діє в інтересах фонду «Гевіс Інвест». Раніше «Альтаною» володів Анатолій Амелін, колишній бізнес-партнер Олександра Януковича.

Київська фірма «Захистпром Трейд» Вести Гайдук із Вугледара Донецької області вперше отримала держпідряд. Ще донедавна фірма називалася «Індастріал Сафеті».

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