«Гамбрівські» новачки розіграли на гемодіалізі 47 мільйонів тернопільської лікарні

КЗ «Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської обласної ради 3 травня за результатами тендеру уклав дві угоди з ТОВ «Еврика Медикал Фаундейшн» витратних матеріалів для гемодіалізу на загальну суму 46,85 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили 30 420 комплектів витратних матеріалів п’яти видів, 14 368 магістралей двох типів і 104 фільтри (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).

Сума угод менше ніж на відсоток нижча від очікуваної вартості в 47,29 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Діалайф», причому обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціонів.

ТОВ «Медікалгруп-Україна» не допустили до торгів щодо комплектів, бо воно не надало стерильні зразки і сертифікати якості та вказало себе виробником складових замість «Nipro Corporation» (Японія) і «Allmed Medical GmbH» (Німеччина). Фірма оскаржила тендер в АМКУ, проте адмінколегія визнала відхилення правомірним.

ТОВ «Сучасна лікарня» через комітет домоглося розподілу на окремі лоти товарів для апаратів Surdial X виробництва «Nipro Corporation» (Японія) та «Innova» виробництва компанії «Gambro Dialisatoren GmbH» (Німеччина), але так і не прийшло на торги.

Фірму «Еврика Медикал Фаундейшн» створено наприкінці 2015 року. Нею володіють співвласник ТОВ «Діалсервіс» Євген Батюк і старший науковий співробітник відділу нефрології та діалізу ДУ «Інститут нефрології НАМН України» та головний лікар приватної клініки «Eureca» Костянтин Законь.

Переможець почав вигравати тендери у грудні 2016 року й відтоді отримав підрядів щонайменше на 58,29 млн грн., з яких нинішній – найбільший.

«Діалайф» із Білгород-Дністровського Одеської області належить Максиму Барановському та співзасновнику ТОВ «Румед» Олександру Кушніру. У квітні нинішній суперник виграв принаймні три тендери на 53,35 млн грн.

Згадані «Діалсервіс» і «Румед» входять до однієї групи компаній, які в Україні мають право на ексклюзивне представництво товарів світового виробника «Гамбра».

Першозасновниками «Діалсервісу» були Леонід і Лілія Файнблати. Леонід Файнблат у 2002-2014 роках був помічником нардепа від Партії регіонів Тетяни Бахтєєвої (нині – «Опозиційний блок»). І ці самі Файнблати були засновниками фірми «Гамбрамед», яка була першозасновником «Румеду».

Найменування товару Одиниця виміру Кількість, од. Ціна, грн./од. із ПДВ Магістралі до діалізатора (артерія-вена), сумісні з апаратами виробництва Nipro (типу SurdialX) Комплект кровопровідних магістралей A363R/V849R або Комплект кровопровідних магістралей для гемодіалізу (Картридж СЗ для діалізного апарату Innova) шт. 14 152 212,93 Магістралі для гемодіафільтрації, сумісні з апаратами виробництва Nipro (типу SurdialX) Комплект кровопровідних магістралей A364R/V850R шт. 216 358,45 Фільтр для тонкого очищення діалізату на апаратах Nipro (типу Surdial Х) Ультрафільтр CF-609N шт. 104 920,20 Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з середньопоточним діалізатором площею 1,5 – 1,6 кв. м у складі: к-т 1 995 1 373,88 Середньопоточний діалізатор капілярний площею 1,5 – 1,6 м2 – 1 шт. Гемодіалізатор синтетичний ElisioTM— 15М або Синтетичний діалізатор (Синтетичне порожнисте волокно Polynephron) Elisio 15М шт. 1 995 614,18 Магістралі до діалізатора (артерія-вена), сумісні з апаратами виробництва Gambro (типу Innova) – 1 шт. Комплект кровопровідних магістралей для гемодіалізу (Картридж СЗ для діалізного апарату Innova) або Комплект кровопровідних магістралей A363R/V849R шт. 1 995 212,93 Голка фістульна артеріальна – 1 шт. А.V.Фістульна голка GA AVF 15G 1,8 мм AVF15Gх1″(1,8х25mm) НТС-15R GА або А.V.Фістульна голка GA AVF 16G 1,6 мм AVF 16Gх1″(1,6х25тт) НТС-15R GА або А.V.Фістульна голка GA AVF 17G 1,5 мм AVF170Gx1″(1,5x25mm) НТС-15R GA шт. 1 995 27,82 Голка фістульна венозна – 1 шт/ А.V.Фістульна голка GA AVF 15G 1,8 мм AVF15Gх1″(1,8х25mm) ТС-15B або А.V.Фістульна голка GA AVF 16G 1,6 мм AVF 16Gх1″(1,6х25тт) ТС-15B або А.V.Фістульна голка GA AVF 17G 1,5 мм AVF170Gx1″(1,5x25mm) ТС-15B шт. 1 995 27,82 Рідкий концентрат кислотного компоненту – 4 літри Концентрат діалізний А – компонент, тип 204 або Концентрат діалізний А – компонент, тип 293 або Концентрат гемодіалізний бікарбонатний DIALYHEM B-I/1 л 7 980 58,85 Порошковий картридж (BiCart або еквівалент) з вмістом сухого бікарбонату не менше 750г. – 1 шт. Картридж натрію бікарбонату для гемодіалізу Niprocart А2F 760 або Картридж для гемодіалізу ВІО CARB G 750г шт. 1 995 255,73 Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з середньопоточним діалізатором площею 1,7 – 1,8 кв. м у складі: к-т 14 057 1 424,17 Середньопоточний діалізатор капілярний площею 1,7- 1,8 м2 – 1шт. Гемодіалізатор синтетичний ElisioTM– 17М або Синтетичний діалізатор (Синтетичне порожнисте волокно Polynephron) Elisio 17М шт. 14 057 664,47 Магістралі до діалізатора (артерія-вена), сумісні з апаратами виробництва Gambro (типу Innova) – 1 шт. Комплект кровопровідних магістралей для гемодіалізу (Картридж СЗ для діалізного апарату Innova) або Комплект кровопровідних магістралей А363R/У849R шт. 14 057 212,93 Голка фістульна артеріальна – 1шт А.V.Фістульна голка GA AVF 15G 1,8 мм AVF15Gх1″(1,8х25mm) НТС-15R GА або А.V.Фістульна голка GA AVF 16G 1,6 мм AVF 16Gх1″(1,6х25тт) НТС-15R GА або А.V.Фістульна голка GA AVF 17G 1,5 мм AVF170Gx1″(1,5x25mm) НТС-15R GA шт. 14 057 27,82 Голка фістульна венозна – 1шт А.V.Фістульна голка GA AVF 15G 1,8 мм AVF15Gх1″(1,8х25mm) ТС-15B або А.V.Фістульна голка GA AVF 16G 1,6 мм AVF 16Gх1″(1,6х25тт) ТС-15B або А.V.Фістульна голка GA AVF 17G 1,5 мм AVF170Gx1″(1,5x25mm) ТС-15B шт. 14 057 27,82 Рідкий концентрат кислотного компоненту – 4 літри Концентрат діалізний А – компонент, тип 204 або Концентрат діалізний А – компонент, тип 293 або Концентрат гемодіалізний бікарбонатний DIALYHEM B-I/1 л. 56 228 58,85 Порошковий картридж (BiCart або еквівалент) з вмістом сухого бікарбонату не менше 750г. – 1шт. Картридж натрію бікарбонату для гемодіалізу Niprocart А2F 760 або Картридж для гемодіалізу ВІО CARB G 750г шт. 14 057 255,73 Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з низькопоточним діалізатором площею 1,6 – 1,7 кв. м у складі: к-т 6 562 1 167,37 Низькопоточний діалізатор капілярний площею 1,6 – 1,7 м2 – 1шт. Гемодіалізатор синтетичний ElisioTM– 17L шт. 6 562 620,60 Голка фістульна артеріальна – 1шт А.V.Фістульна голка GA AVF 15G 1,8 мм AVF15Gх1″(1,8х25mm) НТС-15R GА або А.V.Фістульна голка GA AVF 16G 1,6 мм AVF 16Gх1″(1,6х25тт) НТС-15R GА або А.V.Фістульна голка GA AVF 17G 1,5 мм AVF170Gx1″(1,5x25mm) НТС-15R GA шт. 6 562 27.82 Голка фістульна венозна – 1шт А.V.Фістульна голка GA AVF 15G 1,8 мм AVF15Gх1″(1,8х25mm) ТС-15B або А.V.Фістульна голка GA AVF 16G 1,6 мм AVF 16Gх1″(1,6х25тт) ТС-15B або А.V.Фістульна голка GA AVF 17G 1,5 мм AVF170Gx1″(1,5x25mm) ТС-15B шт. 6 562 27,82 Рідкий концентрат кислотного компоненту – 4 літри Концентрат діалізний А – компонент, тип 204 або Концентрат діалізний А – компонент, тип 293 або Концентрат гемодіалізний бікарбонатний DIALYHEM B-I/1 л. 26 248 58,85 Порошковий картридж (BiCart або еквівалент) з вмістом сухого бікарбонату не менше 750г. – 1шт. Картридж натрію бікарбонату для гемодіалізу Niprocart А2F 760 або Картридж для гемодіалізу ВІО CARB G 750г шт. 6 562 255,73 Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з низькопоточним діалізатором площею 1,9 – 2,1 кв. м у складі: к-т 7 590 959,79 Низькопоточний діалізатор капілярний площею 1,6 – 1,7 м2 – 1шт. Гемодіалізатор синтетичний ElisioTM– 21L шт. 6 562 668,75 Голка фістульна артеріальна – 1шт А.V.Фістульна голка GA AVF 15G 1,8 мм AVF15Gх1″(1,8х25mm) НТС-15R GА або А.V.Фістульна голка GA AVF 16G 1,6 мм AVF 16Gх1″(1,6х25тт) НТС-15R GА або А.V.Фістульна голка GA AVF 17G 1,5 мм AVF170Gx1″(1,5x25mm) НТС-15R GA шт. 6 562 27,82 Голка фістульна венозна – 1шт А.V.Фістульна голка GA AVF 15G 1,8 мм AVF15Gх1″(1,8х25mm) ТС-15B або А.V.Фістульна голка GA AVF 16G 1,6 мм AVF 16Gх1″(1,6х25тт) ТС-15B або А.V.Фістульна голка GA AVF 17G 1,5 мм AVF170Gx1″(1,5x25mm) ТС-15B шт. 6 562 27,82 Рідкий концентрат кислотного компоненту – 4 літри Концентрат діалізний А – компонент, тип 204 або Концентрат діалізний А – компонент, тип 293 або Концентрат гемодіалізний бікарбонатний DIALYHEM B-I/1 л. 26 248 58,85 Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури гемодіафільтрації з високопоточним діалізатором площею 1,5 – 1,7 кв. м у складі: к-т 216 1 000,45 Високопоточний діалізатор капілярний площею 1,5 – 1,7 м2 – 1шт. Гемодіалізатор синтетичний ElisioTM— 17H або Синтетичний діалізатор (Синтетичне порожнисте волокно Polynephron) Elisio 17H шт. 216 709,41 Голка фістульна артеріальна – 1шт А.V.Фістульна голка GA AVF 15G 1,8 мм AVF15Gх1″(1,8х25mm) НТС-15R GА або А.V.Фістульна голка GA AVF 16G 1,6 мм AVF 16Gх1″(1,6х25тт) НТС-15R GА або А.V.Фістульна голка GA AVF 17G 1,5 мм AVF170Gx1″(1,5x25mm) НТС-15R GA шт. 216 27,82 Голка фістульна венозна – 1шт А.V.Фістульна голка GA AVF 15G 1,8 мм AVF15Gх1″(1,8х25mm) ТС-15B або А.V.Фістульна голка GA AVF 16G 1,6 мм AVF 16Gх1″(1,6х25тт) ТС-15B або А.V.Фістульна голка GA AVF 17G 1,5 мм AVF170Gx1″(1,5x25mm) ТС-15B шт. 216 27,82 Рідкий концентрат кислотного компоненту – 4 літри Концентрат діалізний А – компонент, тип 204 або Концентрат діалізний А – компонент, тип 293 або Концентрат гемодіалізний бікарбонатний DIALYHEM B-I/1 л. 864 58,85

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Медицина