«Гамбрівські» новачки розіграли на гемодіалізі 47 мільйонів тернопільської лікарні

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
12 Травня 2017
КЗ «Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської обласної ради 3 травня за результатами тендеру уклав дві угоди з ТОВ «Еврика Медикал Фаундейшн» витратних матеріалів для гемодіалізу на загальну суму 46,85 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
На поточний рік замовили 30 420 комплектів витратних матеріалів п’яти видів, 14 368 магістралей двох типів і 104 фільтри (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).
Сума угод менше ніж на відсоток нижча від очікуваної вартості в 47,29 млн грн.
Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Діалайф», причому обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціонів.
ТОВ «Медікалгруп-Україна» не допустили до торгів щодо комплектів, бо воно не надало стерильні зразки і сертифікати якості та вказало себе виробником складових замість «Nipro Corporation» (Японія) і «Allmed Medical GmbH» (Німеччина). Фірма оскаржила тендер в АМКУ, проте адмінколегія визнала відхилення правомірним.
ТОВ «Сучасна лікарня» через комітет домоглося розподілу на окремі лоти товарів для апаратів Surdial X виробництва «Nipro Corporation» (Японія) та «Innova» виробництва компанії «Gambro Dialisatoren GmbH» (Німеччина), але так і не прийшло на торги.
Фірму «Еврика Медикал Фаундейшн» створено наприкінці 2015 року. Нею володіють співвласник ТОВ «Діалсервіс» Євген Батюк і старший науковий співробітник відділу нефрології та діалізу ДУ «Інститут нефрології НАМН України» та головний лікар приватної клініки «Eureca» Костянтин Законь.
Переможець почав вигравати тендери у грудні 2016 року й відтоді отримав підрядів щонайменше на 58,29 млн грн., з яких нинішній – найбільший.
«Діалайф» із Білгород-Дністровського Одеської області належить Максиму Барановському та співзасновнику ТОВ «Румед» Олександру Кушніру. У квітні нинішній суперник виграв принаймні три тендери на 53,35 млн грн.
Згадані «Діалсервіс» і «Румед» входять до однієї групи компаній, які в Україні мають право на ексклюзивне представництво товарів світового виробника «Гамбра».
Першозасновниками «Діалсервісу» були Леонід і Лілія Файнблати. Леонід Файнблат у 2002-2014 роках був помічником нардепа від Партії регіонів Тетяни Бахтєєвої (нині – «Опозиційний блок»). І ці самі Файнблати були засновниками фірми «Гамбрамед», яка була першозасновником «Румеду».
|Найменування товару
|Одиниця виміру
|Кількість, од.
|Ціна, грн./од. із ПДВ
|Магістралі до діалізатора (артерія-вена), сумісні з апаратами виробництва Nipro (типу SurdialX)
Комплект кровопровідних магістралей A363R/V849R або Комплект кровопровідних магістралей для гемодіалізу (Картридж СЗ для діалізного апарату Innova)
|шт.
|14 152
|212,93
|Магістралі для гемодіафільтрації, сумісні з апаратами виробництва Nipro (типу SurdialX)
Комплект кровопровідних магістралей A364R/V850R
|шт.
|216
|358,45
|Фільтр для тонкого очищення діалізату на апаратах Nipro (типу Surdial Х)
Ультрафільтр CF-609N
|шт.
|104
|920,20
|Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з середньопоточним діалізатором площею 1,5 – 1,6 кв. м у складі:
|к-т
|1 995
|1 373,88
|Середньопоточний діалізатор капілярний площею 1,5 – 1,6 м2 – 1 шт.
Гемодіалізатор синтетичний ElisioTM— 15М або Синтетичний діалізатор (Синтетичне порожнисте волокно Polynephron) Elisio 15М
|шт.
|1 995
|614,18
|Магістралі до діалізатора (артерія-вена), сумісні з апаратами виробництва Gambro (типу Innova) – 1 шт.
Комплект кровопровідних магістралей для гемодіалізу (Картридж СЗ для діалізного апарату Innova) або Комплект кровопровідних магістралей A363R/V849R
|
шт.
|1 995
|212,93
|Голка фістульна артеріальна – 1 шт.
А.V.Фістульна голка GA AVF 15G 1,8 мм AVF15Gх1″(1,8х25mm) НТС-15R GА або А.V.Фістульна голка GA AVF 16G 1,6 мм AVF 16Gх1″(1,6х25тт) НТС-15R GА або А.V.Фістульна голка GA AVF 17G 1,5 мм AVF170Gx1″(1,5x25mm) НТС-15R GA
|шт.
|1 995
|27,82
|Голка фістульна венозна – 1 шт/
А.V.Фістульна голка GA AVF 15G 1,8 мм AVF15Gх1″(1,8х25mm) ТС-15B або А.V.Фістульна голка GA AVF 16G 1,6 мм AVF 16Gх1″(1,6х25тт) ТС-15B або А.V.Фістульна голка GA AVF 17G 1,5 мм AVF170Gx1″(1,5x25mm) ТС-15B
|шт.
|1 995
|27,82
|Рідкий концентрат кислотного компоненту – 4 літри
Концентрат діалізний А – компонент, тип 204 або Концентрат діалізний А – компонент, тип 293 або Концентрат гемодіалізний бікарбонатний DIALYHEM B-I/1
|л
|7 980
|58,85
|Порошковий картридж (BiCart або еквівалент) з вмістом сухого бікарбонату не менше 750г. – 1 шт.
Картридж натрію бікарбонату для гемодіалізу Niprocart А2F 760 або Картридж для гемодіалізу ВІО CARB G 750г
|шт.
|1 995
|255,73
|Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з середньопоточним діалізатором площею 1,7 – 1,8 кв. м у складі:
|к-т
|14 057
|1 424,17
|Середньопоточний діалізатор капілярний площею 1,7- 1,8 м2 – 1шт.
Гемодіалізатор синтетичний ElisioTM– 17М або Синтетичний діалізатор (Синтетичне порожнисте волокно Polynephron) Elisio 17М
|шт.
|14 057
|664,47
|Магістралі до діалізатора (артерія-вена), сумісні з апаратами виробництва Gambro (типу Innova) – 1 шт.
Комплект кровопровідних магістралей для гемодіалізу (Картридж СЗ для діалізного апарату Innova) або Комплект кровопровідних магістралей А363R/У849R
|шт.
|14 057
|212,93
|Голка фістульна артеріальна – 1шт
А.V.Фістульна голка GA AVF 15G 1,8 мм AVF15Gх1″(1,8х25mm) НТС-15R GА або А.V.Фістульна голка GA AVF 16G 1,6 мм AVF 16Gх1″(1,6х25тт) НТС-15R GА або А.V.Фістульна голка GA AVF 17G 1,5 мм AVF170Gx1″(1,5x25mm) НТС-15R GA
|шт.
|14 057
|27,82
|Голка фістульна венозна – 1шт
А.V.Фістульна голка GA AVF 15G 1,8 мм AVF15Gх1″(1,8х25mm) ТС-15B або А.V.Фістульна голка GA AVF 16G 1,6 мм AVF 16Gх1″(1,6х25тт) ТС-15B або А.V.Фістульна голка GA AVF 17G 1,5 мм AVF170Gx1″(1,5x25mm) ТС-15B
|шт.
|14 057
|27,82
|Рідкий концентрат кислотного компоненту – 4 літри
Концентрат діалізний А – компонент, тип 204 або Концентрат діалізний А – компонент, тип 293 або Концентрат гемодіалізний бікарбонатний DIALYHEM B-I/1
|л.
|56 228
|58,85
|Порошковий картридж (BiCart або еквівалент) з вмістом сухого бікарбонату не менше 750г. – 1шт.
Картридж натрію бікарбонату для гемодіалізу Niprocart А2F 760 або Картридж для гемодіалізу ВІО CARB G 750г
|шт.
|14 057
|255,73
|Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з низькопоточним діалізатором площею 1,6 – 1,7 кв. м у складі:
|к-т
|6 562
|1 167,37
|Низькопоточний діалізатор капілярний площею 1,6 – 1,7 м2 – 1шт.
Гемодіалізатор синтетичний ElisioTM– 17L
|шт.
|6 562
|620,60
|Голка фістульна артеріальна – 1шт
А.V.Фістульна голка GA AVF 15G 1,8 мм AVF15Gх1″(1,8х25mm) НТС-15R GА або А.V.Фістульна голка GA AVF 16G 1,6 мм AVF 16Gх1″(1,6х25тт) НТС-15R GА або А.V.Фістульна голка GA AVF 17G 1,5 мм AVF170Gx1″(1,5x25mm) НТС-15R GA
|шт.
|6 562
|27.82
|Голка фістульна венозна – 1шт
А.V.Фістульна голка GA AVF 15G 1,8 мм AVF15Gх1″(1,8х25mm) ТС-15B або А.V.Фістульна голка GA AVF 16G 1,6 мм AVF 16Gх1″(1,6х25тт) ТС-15B або А.V.Фістульна голка GA AVF 17G 1,5 мм AVF170Gx1″(1,5x25mm) ТС-15B
|шт.
|6 562
|27,82
|Рідкий концентрат кислотного компоненту – 4 літри
Концентрат діалізний А – компонент, тип 204 або Концентрат діалізний А – компонент, тип 293 або Концентрат гемодіалізний бікарбонатний DIALYHEM B-I/1
|л.
|26 248
|58,85
|Порошковий картридж (BiCart або еквівалент) з вмістом сухого бікарбонату не менше 750г. – 1шт.
Картридж натрію бікарбонату для гемодіалізу Niprocart А2F 760 або Картридж для гемодіалізу ВІО CARB G 750г
|шт.
|6 562
|255,73
|Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури бікарбонатного гемодіалізу з низькопоточним діалізатором площею 1,9 – 2,1 кв. м у складі:
|к-т
|7 590
|959,79
|Низькопоточний діалізатор капілярний площею 1,6 – 1,7 м2 – 1шт.
Гемодіалізатор синтетичний ElisioTM– 21L
|шт.
|6 562
|668,75
|Голка фістульна артеріальна – 1шт
А.V.Фістульна голка GA AVF 15G 1,8 мм AVF15Gх1″(1,8х25mm) НТС-15R GА або А.V.Фістульна голка GA AVF 16G 1,6 мм AVF 16Gх1″(1,6х25тт) НТС-15R GА або А.V.Фістульна голка GA AVF 17G 1,5 мм AVF170Gx1″(1,5x25mm) НТС-15R GA
|шт.
|6 562
|27,82
|Голка фістульна венозна – 1шт
А.V.Фістульна голка GA AVF 15G 1,8 мм AVF15Gх1″(1,8х25mm) ТС-15B або А.V.Фістульна голка GA AVF 16G 1,6 мм AVF 16Gх1″(1,6х25тт) ТС-15B або А.V.Фістульна голка GA AVF 17G 1,5 мм AVF170Gx1″(1,5x25mm) ТС-15B
|шт.
|6 562
|27,82
|Рідкий концентрат кислотного компоненту – 4 літри
Концентрат діалізний А – компонент, тип 204 або Концентрат діалізний А – компонент, тип 293 або Концентрат гемодіалізний бікарбонатний DIALYHEM B-I/1
|л.
|26 248
|58,85
|Комплект витратних матеріалів для проведення 1 процедури гемодіафільтрації з високопоточним діалізатором площею 1,5 – 1,7 кв. м у складі:
|к-т
|216
|1 000,45
|Високопоточний діалізатор капілярний площею 1,5 – 1,7 м2 – 1шт.
Гемодіалізатор синтетичний ElisioTM— 17H або Синтетичний діалізатор (Синтетичне порожнисте волокно Polynephron) Elisio 17H
|шт.
|216
|709,41
|Голка фістульна артеріальна – 1шт
А.V.Фістульна голка GA AVF 15G 1,8 мм AVF15Gх1″(1,8х25mm) НТС-15R GА або А.V.Фістульна голка GA AVF 16G 1,6 мм AVF 16Gх1″(1,6х25тт) НТС-15R GА або А.V.Фістульна голка GA AVF 17G 1,5 мм AVF170Gx1″(1,5x25mm) НТС-15R GA
|шт.
|216
|27,82
|Голка фістульна венозна – 1шт
А.V.Фістульна голка GA AVF 15G 1,8 мм AVF15Gх1″(1,8х25mm) ТС-15B або А.V.Фістульна голка GA AVF 16G 1,6 мм AVF 16Gх1″(1,6х25тт) ТС-15B або А.V.Фістульна голка GA AVF 17G 1,5 мм AVF170Gx1″(1,5x25mm) ТС-15B
|шт.
|216
|27,82
|Рідкий концентрат кислотного компоненту – 4 літри
Концентрат діалізний А – компонент, тип 204 або Концентрат діалізний А – компонент, тип 293 або Концентрат гемодіалізний бікарбонатний DIALYHEM B-I/1
|л.
|864
|58,85
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