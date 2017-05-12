Чиновника Сумської мерії підозрюють в оборудці з радянськими паспортами будинків за 1,4 мільйона

Поліція підозрює директора Департаменту інфраструктури Сумської міськради у змові з керівником ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Промінвестбуд» для фіктивного виконання угоди про виготовлення техпаспортів вартістю 1,39 млн грн.

Про це стало відомо з ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження №42017201010000081 від 22.03.2017р.

У вересні 2016 року Департамент інфраструктури оголосив про проведення тендеру на закупівлю послуг з проведення технічної інвентаризації та виготовлення техпаспортів на багатоквартирні будинки в Сумах. Очікувана вартість склала 1,50 млн грн.

За результатами тендеру переможцем було визнано ТОВ НВП «Промінвестбуд», пропозиція якого склала 1,39 млн грн.

Перелік робіт передбачав виготовлення техпаспортів у трьох екземплярах, обстеження основних конструктивних елементів будинків, системи опалення та вентиляції водопровідно-каналізаційного, газового обладнання та інше.

Роботи потрібно було виконати до кінця року.

З матеріалів судової справи відомо, що про незаконне використання коштів місцевого бюджету прокуратуру повідомило СБУ.

Пізніше слідство встановило, що НВП «Промінвестбуд» за попередньою змовою з директором департаменту інфраструктури міськради, для перемоги в торгах подали пропозицію, яка була дешевшою від економічно обґрунтованої. Це пояснюється тим, що переможець не мав наміру роботи техпаспорти, а планував скористатися зв’язками директора Департаменту і скопіювати вже наявні в Департаменті забезпечення ресурсних платежів документи, які були передані з архіву КП «Сумське міське БТІ» в 2014 році.

Слідство з’ясувало, що НВП «Промінвестбуд», як і планувало, зробило техпаспорти на підставі фотокопій виготовлених з архівних справ, які зберігалися в Сумському БТІ. Таким чином, замість нових документів були надані виготовлені в 60-80 роках техпаспорти, які не відображали дійсний технічний та фізичний стан будівель.

Департамент перевірку робіт НВП «Промінвестбуд» не проводив, в грудні його директор та керівник фірми підписали акти приймання робіт, після цього на рахунок приватників було перераховано 1,39 млн грн. При цьому, стверджують слідчі, Департамент не отримав 50 техпаспортів через відсутність архівних даних на частину будинків, а нові роботи не проводилися.

Допитані директор та інженер КП «Сумське міське БТІ» повідомили, що на підставі звернення Департаменту інфраструктури перевірили два техпаспорти і виявили їй невідповідність реаліям. Вони також запевнили, що за три місяці було нереально зробити указану в договорі техпаспорти 343 будинків.

В суді слідчий клопотав про доступ до рахунків «НВП «Промінвестбуд» в «Індустріалбанку» та «ПриватБанку». Суд це клопотання задовольнив.

Департамент інфраструктури Сумської міськради очолює Григорій Яременко, який раніше був депутатом Сумської міськради від партії «Батьківщина». Саме від цієї партії в 2015 році мером Сум було обрано Олександра Лисенка. Також у квітні поліція затримала посередника по підозрі в отриманні хабара для першого заступника мера Володимира Войтенка.

НВП «Промінвестбуд» очолює Олександр Солодовник, він разом з Дмитром Ткачовим є засновниками фірми.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | ЖКГ, Корупція, Суди