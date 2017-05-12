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Через два тижні після хизування Луценка 300 мільйонами штрафу «Тедіс» перерахував у бюджет лише 106 мільйонів

12 Травня 2017

Державний бюджет станом на 7 травня отримав лише 106,50 млн грн. у якості штрафу компанії «Тедіс-Україна». Про повідомив голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв, коментуючи 12 травня ситуацію зі штрафом тютюнового монополіста у фейсбуку.

Згаданий в грудні Антимонопольний комітет у грудні 2016 року наклав штраф у розмірі 431 млн грн.  на ТОВ «Тедіс Україна» через монополізацію ринку дистрибуції сигарет. Згодом Генпрокуратура порушила кримінальне провадження. При цьому у справі згадувався сам Юрій Терентьєв, якого прокурори запідозрили у прикритті схеми.

26 квітня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що «Тедіс Україна» сплатила штраф в розмірі 300 млн грн. З оприлюднених Луценком платіжних доручень відомо, що «Тедіс Україна» перераховував кошти зі своїх рахунків в «Ощадбанку» та в «Приватбанку». При цьому з судового реєстру було відомо, що напередодні заяви Луценка Генпрокуратура отримала судовий дозвіл на арешт щонайменше одного з рахунків «Тедіса», з якого нібито переховувся штраф у бюджет.

Також жоден з офіційних учасників справи не повідомив, чому при штрафі у розмірі 431 млн грн. генпрокурор повідомляв про перерахування 300 млн грн., та чому через два тижні після заяви Луценка у бюджет зараховано лише 106 млн грн.

Нагадаємо, на початку травня Печерський суд розблокував рахунки «Тедіс Україна» у «Приватбанку» та «Райфайзен Банк Аваль», а також зобов’язав повернути компанії вилучені зі складів у Запоріжжі та Сумах тютюнові вироби.

В травні 2016 року Генеральна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження №42016000000001264, в рамках якого слідство встановило, що в 2012-2013 роках одеський бізнесмен Борис Кауфман за домовленістю з громадянами Російської Федерації Сергієм Кациєвим та Ігорем Кєсаєвим, які займали монопольне становище на російському ринку легального та тіньового обігу тютюнових виробів, придбали ТОВ «Торгова компанія «Мегаполіс-Україна». У травні 2016 року цю фірму було перейменовано в ТОВ «Тедіс Україна».

Також фірма шляхом надання поворотної фінансової допомоги вивела з України до Росії 2,51 млрд грн.

В ГПУ дослідили, що Кєсаєв є власником групи підприємств «Меркурій», до складу якої входить ВАТ «Завод ім. Дегтярьова», яке є одним з лідерів військово-промислового комплексу Росії. Завод випускає стрілецьке, артилерійське, зенітно-ракетне озброєння та системи управління ним, яке, в свою чергу, постачається бойовикам незаконних збройних формувань так званих «ЛНР» та «ДНР».

В кінці квітня Луценко також повідомив про початок зміни бенеціфіарів «Тедіс Україна». Але в держреєстр нові дані щодо власників компанії не вносилися. Серед власників фірми раніше згадувались одеський бізнесмен Борис Кауфман та народний депутат від «Оппоблоку» Тарас Козак, заступник Віктора Медведчука у ГО «Центр «Правова держава».

В жовтні 2016 року президент Петро Порошенко своїм указом ввів дію рішення РНБО про введення персональних санкцій, до цього санаційного списку було включено Кєсаєва.

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