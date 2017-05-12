Австрійці для освоєння 162 мільйонів на дорогу до Угорщини взяло фірму з оточення екс-голови «Автодоріг України»

Служба автомобільних доріг у Закарпатській області 10 травня за результатами тендеру замовила ТОВ «САТ Україна» поточний середній ремонт автодороги О-7-03-04 Чепа – Петрово – КПП «Велика Паладь» за 162,40 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Дорога веде до нового КПП на кордоні з Угорщиною, який відкриється восени. До кінця 2018 року її мають відремонтувати на ділянці км 8+225 – км 19+754 довжиною 11,5 км. Відтак ремонт коштує у середньому 14,09 млн грн. за кілометр.

Кошториси та підсумкова відомість ресурсів не були опубліковані, що унеможливлює порівняння цін матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Переможець планує залучити субпідрядниками ТОВ «Техно-Буд-Центр» до влаштування основи дорожнього одягу зі щебенево-піщаної суміші, ТОВ «СДТ», ТОВ «Автоміст» і ТОВ «Коватехбуд» до підготовчих робіт і влаштування асфальтобетонного покриття.

Гарантійний строк на асфальтобетонне покриття становить не менше 3 років, на розмітку полімерною стрічкою – 5 років, пластиком – 3 роки, фарбою – півроку.

На заробітну плату піде 1,91 млн грн., тобто трохи більше відсотка від загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще майже піввідсотка – 757 тис грн.

Цьогоріч передбачено фінансування в розмірі 107,77 млн грн., решта – у наступному році.

Ціна угоди на третину відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 162,90 млн грн.

Заявки ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» Хачика Амірханяна та «S.C. Trameco S.A.» (Румунія) відхилили. Першу – зокрема за невиправлені дефекти після ремонту траси Н-03 Житомир – Чернівці на замовлення Чернівецької САД , а другу – за недоліки документів. Румунська фірма зі складу «Selina Grup» у квітні виграла єдиний тендер ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород» на ремонт злітно-посадкової смуги за 12,11 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом стало ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного, причому ніхто не знижував ціну на торгах.

Компанію «САТ Україна» заснувала австрійська фірма «Штрабаг СЕ» (Strabag SE).

Остання також є співвласником ТОВ «Бітунова Україна» через «Бау Холдінг Бетайлігунгс АГ» (Bau Holding Beteiligungs AG) разом із «Штрабаг АГ Гезельшафт м.б.х.» (Strabag AG Gesellschaft m.b.H.).

Strabag SE оперує у Східній та Південно-Східній Європі, займається цивільним та індустріальним будівництвом і транспортною інфраструктурою. Українське представництво було відкрито у 1999 р. На сайті фірми зазначено, що «Bitunova» є одним з її брендів, що займається матеріалами для дорожнього будівництва.

Власником «Техно-Буд-Центру» є Григорій Процик з Тернополя. Раніше співвласником був Любомир Грегоращук, чий син Андрій був депутатом Тернопільської міськради від партії ВО «Свобода».

Андрій Грегоращук є зятем екс-керівника Служби автодоріг у Рівненській області Юрія Проника, який раніше обіймав аналогічну посаду в Тернопільській області.

Син Проника Орест донедавна керував ДАК «Автомобільні дороги України». Нині обов’язки голови правління виконує Артем Гриненко, помічник нардепа (БПП) Артема Герасимова, якого в кінці травня 2016 року президент Петро Порошенко призначив своїм представником в Верховній Раді.

Із 2014 р. директором фірми є Олег Юрійович Чернецький. Особа з такими ПІБ у 2011 р. була головним спеціалістом планово-договірного відділу управління ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської міськради.

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