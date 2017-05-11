Залізниця зекономить третину на запчастинах від «прокладки» полтавського заводу за 13 мільйонів

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 10 травня за результатами тендеру повідомила про намір укласти дві угоди з ТОВ «Полтавський тепловозоремонтний завод» про закупівлю запасних частин до тепловозів серії 2ТЕ116, 2М62, 2ТЕ10 на 12,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Планують замовити кришки до циліндра:

237 штук – креслення 5Д49-78спч по 40 тис грн.

135 штук – креслення 5Д49.78.1спч, 6ТЛ.015.000-02 (5Д49.78-01) по 26 тис грн.

Під час торгів компанія на 28-31% знизила ціну товару, виробником якого вказала себе і повідомила про оренду виробничих цехів у Полтаві.

Від початку на перемогу у тендері планували інші компанії. ТОВ «Компанія «Лимард» просила замовника підняти очікувану вартість закупівлі через зростання курсу рубля та євро. І «Укрзалізниця» пішла назустріч, піднявши початкову ціну 17,56 млн грн. до 19,23 млн грн.

Після цього на тендер подали заявки ця ж фірма «Лимард» і ТОВ «Глобал-Енерджі Груп», які з різницею у один відсоток запропонували продукцію ООО «Завод цилиндровых крышек» (Коломна, Московська обл., Росія). Однак на тендер також подав заявку «Полтавський тепловозоремонтний завод», який скинув ціну на 32% від задраної «Укрзалізницею».

Заявки ТОВ «Компанія Лимард», ТОВ «НПП Постача» і ТОВ «Рейл Траст Україна» відхилили, бо перша не надала лист-погодження від профільного департаменту «Укрзалізниці», а інші – гарантії якості від виробника ТОВ «Завод циліндрових кришок».

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Глобал-Енерджі Груп» зі статутним капіталом 1 тис грн., засновником якого є вірґінська «Кемпделл Солюшнз Ллп», а бенефіціаром – Володимир Недашковський зі США. Фірмою керує Володимир Корнієнко, директор німецької «WK Energo GmbH», відомої як представник «Росатома» і підрядник «Енергоатома».

«Полтавський тепловозоремонтний завод» зі статутним капіталом 100 грн. записано на директора Андрія Власюка. Принаймні до 2014 року фірма називалась «Агенція «Інфосфера» і належала Костянтину Васильченку. Як і тоді, зараз вона зареєстрована по вул. Гайового, 30 разом із такими підприємствами:

ТОВ «Тепловозоремонтний завод» британської фірми «Anchor Private Equity Ltd»;

ПАТ «Тепловозоремонтний завод» (із 2012 році у стані банкрутства), бенефіціаром якого значиться Борис Букін;

ТОВ «Навчально-тренувальний центр «Тяга», яке належить тому ж ПАТ, корпорації «Техностандарт» Романа і Людмили Павлюченків та ПрАТ «Науково-дослiдний iнститут «Техностандарт». Остання компанія, очолювана тим самим Васильченком, розігрувала торги Запорізької АЕС із нечужим ТОВ «Енексім». Цих спаринг-партнерів також підозрювали у ввезенні в Україну запчастин і комплектуючих за заниженою вартістю та перепродажі держпідприємствам за цінами, вищими у кілька разів.

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