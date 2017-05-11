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Залізниця зекономить третину на запчастинах від «прокладки» полтавського заводу за 13 мільйонів

11 Травня 2017

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 10 травня за результатами тендеру повідомила про намір укласти дві угоди з ТОВ «Полтавський тепловозоремонтний завод» про закупівлю запасних частин до тепловозів серії 2ТЕ116, 2М62, 2ТЕ10 на 12,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Планують замовити кришки до циліндра:

  • 237 штук – креслення 5Д49-78спч по 40 тис грн.
  • 135 штук – креслення 5Д49.78.1спч, 6ТЛ.015.000-02 (5Д49.78-01) по 26 тис грн.

Під час торгів компанія на 28-31% знизила ціну товару, виробником якого вказала себе і повідомила про оренду виробничих цехів у Полтаві.

Від початку на перемогу у тендері планували інші компанії. ТОВ «Компанія «Лимард» просила замовника підняти очікувану вартість закупівлі через зростання курсу рубля та євро. І «Укрзалізниця» пішла назустріч, піднявши початкову ціну 17,56 млн грн. до 19,23 млн грн.

Після цього на тендер подали заявки ця ж фірма «Лимард» і ТОВ «Глобал-Енерджі Груп», які з різницею у один відсоток запропонували продукцію ООО «Завод цилиндровых крышек» (Коломна, Московська обл., Росія). Однак на тендер також подав заявку «Полтавський тепловозоремонтний завод», який скинув ціну на 32% від задраної «Укрзалізницею».

Заявки ТОВ «Компанія Лимард», ТОВ «НПП Постача» і ТОВ «Рейл Траст Україна» відхилили, бо перша не надала лист-погодження від профільного департаменту «Укрзалізниці», а інші – гарантії якості від виробника ТОВ «Завод циліндрових кришок».

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Глобал-Енерджі Груп» зі статутним капіталом 1 тис грн., засновником якого є вірґінська «Кемпделл Солюшнз Ллп», а бенефіціаром – Володимир Недашковський зі США. Фірмою керує Володимир Корнієнко, директор німецької «WK Energo GmbH», відомої як представник «Росатома» і підрядник «Енергоатома».

«Полтавський тепловозоремонтний завод» зі статутним капіталом 100 грн. записано на директора Андрія Власюка. Принаймні до 2014 року фірма називалась «Агенція «Інфосфера» і належала Костянтину Васильченку. Як і тоді, зараз вона зареєстрована по вул. Гайового, 30 разом із такими підприємствами:

  • ТОВ «Тепловозоремонтний завод» британської фірми «Anchor Private Equity Ltd»;
  • ПАТ «Тепловозоремонтний завод» (із 2012 році у стані банкрутства), бенефіціаром якого значиться Борис Букін;
  • ТОВ «Навчально-тренувальний центр «Тяга», яке належить тому ж ПАТ, корпорації «Техностандарт» Романа і Людмили Павлюченків та ПрАТ «Науково-дослiдний iнститут «Техностандарт». Остання компанія, очолювана тим самим Васильченком, розігрувала торги Запорізької АЕС із нечужим ТОВ «Енексім». Цих спаринг-партнерів також підозрювали у ввезенні в Україну запчастин і комплектуючих за заниженою вартістю та перепродажі держпідприємствам за цінами, вищими у кілька разів.

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