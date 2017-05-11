Закарпатська облрада зберегла 3 000 гектарів мисливцям Ледиди

Суд відмовив прокуратурі в визнанні незаконним рішення Закарпатської облради про передачі в оренду ГО «Товариство мисливців і рибалок «Мисливський клуб «Губерт» мисливських угідь площею 3078 га.

Таке рішення прийняв Господарський суд м. Києва.

У листопаді 2011 року Закарпатська обласна рада надала 3078 га на 25 років в оренду «Мисливському клубу «Губерт».

Угіддя складалися з 2253 га земель лісового фонду ДП «Берегівське лісове господарство» та 825 га сільгоспземель. Після рішення облради Закарпатське облуправління лісового та мисливського господарства уклало з «МК «Губерт» договір про умови ведення мисливського господарства.

В останні дні минулого року Берегівська місцева прокуратура звернулася до суду з позовом, в якому стверджувала, що при наданні мисливських угідь була порушена процедура, а також це рішення не було погоджене з усіма власниками земель. Господарський суд Закарпатської області перенаправив позов за підсудністю до Господарського суду м. Києва через столичну реєстрацію одного з фігурантів справи.

Суд встановив, що мисливці дійсно не отримали погодження на оренду 63 га від Брегівської районної держадміністрації. Без цього погодження Закарпатська облрада не мала права надавати «Губерту» угіддя в оренду, а укладений договір на користування угіддями є незаконним.

Натомість, обласна рада подала до суду клопотання про застосування наслідків спливу строку позовної давності. В суді прокуратура стверджувала, що дізналася про порушення законодавства при наданні угідь «Губерту» в кінці минулого року, коли почала розслідувати кримінальне провадження №42016071060000040 від 15.12.2016 р. за підозрою в службовому підробленні під час надання згаданих земель в оренду.

Але представник обласної ради заявив, що в січні 2012 році облрада направила до обласної прокуратури всі рішення сесії, на якій приймалося рішення про надання угідь «МК «Губерту». Суд врахував цей факт і відмовив прокуратурі в позові через сплив строку позовної давності.

«Мисливський клуб «Губерт» було засновано в квітні 2011-го – за півроку до надання йому оренду угідь. Очолює організацію Михайло Байко. До членів правління входить Олександр Ледида – депутат закарпатської обласної ради від «Опозиційного блоку», він також очолює обласну організацію партії. Раніше Ледида очолював регіональну організацію Партії регіонів. Після обрання президентом Віктора Януковича був призначений головою Закарпатської облдержадміністрації, яку очолював до зміни влади в країні в 2014 році.

Також серед членів правління «Губерта» вказаний Степан Деркач – екс-депутат Закарпатської облради від ПР.

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