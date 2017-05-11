НОВИНИ

12.05.2017

Підконтрольні секретарю Броварської міськради фірми розкрадали кошти на будівельних роботах – поліція

11.05.2017

ГПУ допомогла зняти арешт зі складів та рахунків «Тедісу», який Луценко звинувачував у фінансуванні терористів

Закарпатська облрада зберегла 3 000 гектарів мисливцям Ледиди

Бізнес-партнер проектувальника Міненерго за 63 мільйони замінить конденсатор на Запорізькій АЕС

Дитяча лікарня приховала від Київради передачу в оренду парковок

Залізниця зекономить третину на запчастинах від «прокладки» полтавського заводу за 13 мільйонів

У Сєвєродонецьку розпиляли 6 мільйонів на руберойді через оточення секретаря міськради з «Оппоблоку», – поліція

У Петренка пропонують віддати тюремникам 22 гектари під приватну забудову житлом

Львівські «укропівці» підняли ціну шпал для залізниці на 9%, а брус від новачків подешевшав

Одеський ендодиспансер скупився інсулінами на 120 мільйонів подекуди на 40% дорожче від дніпровців

10.05.2017

Україна заплатить американцям 17 мільйонів, щоб вони перевірили своє ядерне паливо на АЕС

Харківський завод за 82 мільйони відремонтує вісім купейних вагонів з улаштуванням відеонагляду

Комунальники Жебрівського одним лотом купили дорогих сміттєвих баків і спецтехніки на 31 мільйон

Краматорський комунальник заволодів коштами, придбавши труби за завищеними в 2,5 рази цінами – прокуратура

На Сумщині через лінь побили рекорд з ціни на очні краплі (додано)

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

У Сєвєродонецьку розпиляли 6 мільйонів на руберойді через оточення секретаря міськради з «Оппоблоку», – поліція

11 Травня 2017

Поліція підозрює посадових осіб відділів освіти, молоді та спорту Сєвєродонецької міськради, КП «Житлосервіс «Світанок», ТОВ «Таол» у зловживанні службовим становищем, що могло призвести до привласнення бюджетних коштів, виділених на відновлення об’єктів соціальної сфери міста. Про це свідчить ухвала Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 27 квітня.

За даними слідства, у червні-липні 2016 посадові особи відділів освіти, молоді та спорту міськради, «Житлосервіс «Світанок», намагаючись заволодіти чужим майном, уклали договори з «Таол» щодо капітального ремонту покрівель трьох сєверодонецьких шкіл, Льодового палацу спорту, КДЮСШ № 2 та 15 багатоповерхових будівель на загальну суму понад 6 млн грн.

Слідство встановило, що посадовці «Таол» внесли до проектно-кошторисної документації завищені ціни на будматеріали. Зокрема, ціна на руберойд, що є основною складовою у загальній вартості робіт, була завищена на 30-50%. А це, на думку поліції, призведе до перевитрачання понад 500 тис грн. Слідчі також з’ясували, що «Таол» має 8 працівників, які не в змозі виконати передбачений угодами обсяг робіт. А ті люди, які зараз ремонтують покрівлі, не є працівниками «Таол».

За даними поліції, за місцем реєстрації «Таол» у Запоріжжі знаходиться адвокатська компанія «С. Фельский», яка в кінці 2015 року переоформлювала ТОВ «Таол». В 2016 р. невстановлені особи неофіційно придбали «Таол». Потім вони домовилися з одним з заступників міського голови Сєвєродонецька, що він за винагороду лобіюватиме інтереси «Таол» для виконання будівельно-монтажних робіт за рахунок бюджетних коштів. В свою чергу, заступник мера надав вказівку основним розпорядникам бюджетних коштів м. Сєвєродонецька (відділ освіти, відділ молоді та спорту та «Житлосервіс «Світанок») укладати угоди з «Таол».

Слідчі також встановили, що усі бюджетні кошти, що надходили на рахунки «Таол», фірма відразу перераховувала фіктивним ТОВ «Сєвєр-в-сервіс», ТОВ «Три-о Сервіс» та ТОВ «Тех-авіа-ресурс» за товарно-матеріальні цінності, які не постачалися.

Слідчі СУ ГУ Національної поліції в Луганській області, які розслідують кримінальне провадження № 22016130000000227 від 12.10.2016, звернулися до суду з клопотанням надати їм доступ до відомостей про рух коштів по банківському рахунку «Тех-авіа-ресурс». Втім суд клопотання не задовольнив, вважаючи його необґрунтованим.

Власником та керівником «Таол» з березня 2016 року вказано Олексія Землюка. Засновником та директором «Сєвєр-в-сервіс» та «Тех-авіа-ресурс» є Вадим Власенко.

Власник та керівник «Три-о Сервіс» Микола Подлєсний. У 2014 році він також був засновником «Сєвєр-в-сервіс». До 2016 р. Подлєсний та секретар Сєвєродонецької міськради Ігор Бутков, який представляє «Опозиційний блок», були співзасновниками благодійної організації «Благодійний фонд «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді». Зараз фонд записаний на членів сім’ї Буткова. Крім того, Подлєсний та «Благодійний фонд «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді» є співзасновниками ТОВ «Центр ойл».

На початку 2016 р. стало відомо, що Бутков є власником щонайменше 19 підприємств. Тоді ж мер Сєвєродонецька Валентин Казаков офіційно повідомив секретаря міськради Буткова, що стосовно нього будуть вжиті заходи відповідно до закону про запобігання корупції. Після чого розгорівся конфлікт між Казаковим та Бутковим, який триває до цього часу.

На сайті Сєвєродонецької міської ради вказано, що відділи освіти, молоді та спорту підпорядковуються заступнику мера Олексію Ярошу.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

НАШІ БЛОГИ

Картельна змова чи принудження до розпилу державного бюджету?
11 Травня 2017

Чому 1.5 млрд конфіскованих грошей Януковича не гамує жагу справедливості
07 Травня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

12.05.2017

Київщина Підконтрольні секретарю Броварської міськради фірми розкрадали кошти на будівельних роботах – поліція

11.05.2017

Ужгород Закарпатська облрада зберегла 3 000 гектарів мисливцям Ледиди

Запоріжжя Бізнес-партнер проектувальника Міненерго за 63 мільйони замінить конденсатор на Запорізькій АЕС

Київ Дитяча лікарня приховала від Київради передачу в оренду парковок

Луганськ У Сєвєродонецьку розпиляли 6 мільйонів на руберойді через оточення секретаря міськради з «Оппоблоку», – поліція

Одеса Одеський ендодиспансер скупився інсулінами на 120 мільйонів подекуди на 40% дорожче від дніпровців

10.05.2017

Донецьк Комунальники Жебрівського одним лотом купили дорогих сміттєвих баків і спецтехніки на 31 мільйон

Донецьк Краматорський комунальник заволодів коштами, придбавши труби за завищеними в 2,5 рази цінами – прокуратура

Суми На Сумщині через лінь побили рекорд з ціни на очні краплі (додано)

Харків Суд не дозволив отримати документи фірми з оточення Косінова, яка отримала 15 млн. на харківський зоопарк

08.05.2017

І-Франк «Укренерго» дало 110 мільйонів за лінію електропередач і підстанції на Франківщині

Суми Сумська Нацгвардія замовила протиударні щити на 12% дешевше, ніж Нацполіція півроку тому

Ужгород Мукачеве за 44 мільйони купило у львів’ян автобуси Ataman з відеонаглядом та автооплатою за проїзд

Одеса Новачок отримав на підстанцію в центрі Одеси 78 мільйонів – чверть віддасть фігуранту справи проти «Одесаобленерго»

06.05.2017

Київ Головбух главку, що крав премії поліцейських, вийшов на волю за 2 мільйони застави

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ