У Сєвєродонецьку розпиляли 6 мільйонів на руберойді через оточення секретаря міськради з «Оппоблоку», – поліція

Поліція підозрює посадових осіб відділів освіти, молоді та спорту Сєвєродонецької міськради, КП «Житлосервіс «Світанок», ТОВ «Таол» у зловживанні службовим становищем, що могло призвести до привласнення бюджетних коштів, виділених на відновлення об’єктів соціальної сфери міста. Про це свідчить ухвала Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 27 квітня.

За даними слідства, у червні-липні 2016 посадові особи відділів освіти, молоді та спорту міськради, «Житлосервіс «Світанок», намагаючись заволодіти чужим майном, уклали договори з «Таол» щодо капітального ремонту покрівель трьох сєверодонецьких шкіл, Льодового палацу спорту, КДЮСШ № 2 та 15 багатоповерхових будівель на загальну суму понад 6 млн грн.

Слідство встановило, що посадовці «Таол» внесли до проектно-кошторисної документації завищені ціни на будматеріали. Зокрема, ціна на руберойд, що є основною складовою у загальній вартості робіт, була завищена на 30-50%. А це, на думку поліції, призведе до перевитрачання понад 500 тис грн. Слідчі також з’ясували, що «Таол» має 8 працівників, які не в змозі виконати передбачений угодами обсяг робіт. А ті люди, які зараз ремонтують покрівлі, не є працівниками «Таол».

За даними поліції, за місцем реєстрації «Таол» у Запоріжжі знаходиться адвокатська компанія «С. Фельский», яка в кінці 2015 року переоформлювала ТОВ «Таол». В 2016 р. невстановлені особи неофіційно придбали «Таол». Потім вони домовилися з одним з заступників міського голови Сєвєродонецька, що він за винагороду лобіюватиме інтереси «Таол» для виконання будівельно-монтажних робіт за рахунок бюджетних коштів. В свою чергу, заступник мера надав вказівку основним розпорядникам бюджетних коштів м. Сєвєродонецька (відділ освіти, відділ молоді та спорту та «Житлосервіс «Світанок») укладати угоди з «Таол».

Слідчі також встановили, що усі бюджетні кошти, що надходили на рахунки «Таол», фірма відразу перераховувала фіктивним ТОВ «Сєвєр-в-сервіс», ТОВ «Три-о Сервіс» та ТОВ «Тех-авіа-ресурс» за товарно-матеріальні цінності, які не постачалися.

Слідчі СУ ГУ Національної поліції в Луганській області, які розслідують кримінальне провадження № 22016130000000227 від 12.10.2016, звернулися до суду з клопотанням надати їм доступ до відомостей про рух коштів по банківському рахунку «Тех-авіа-ресурс». Втім суд клопотання не задовольнив, вважаючи його необґрунтованим.

Власником та керівником «Таол» з березня 2016 року вказано Олексія Землюка. Засновником та директором «Сєвєр-в-сервіс» та «Тех-авіа-ресурс» є Вадим Власенко.

Власник та керівник «Три-о Сервіс» Микола Подлєсний. У 2014 році він також був засновником «Сєвєр-в-сервіс». До 2016 р. Подлєсний та секретар Сєвєродонецької міськради Ігор Бутков, який представляє «Опозиційний блок», були співзасновниками благодійної організації «Благодійний фонд «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді». Зараз фонд записаний на членів сім’ї Буткова. Крім того, Подлєсний та «Благодійний фонд «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді» є співзасновниками ТОВ «Центр ойл».

На початку 2016 р. стало відомо, що Бутков є власником щонайменше 19 підприємств. Тоді ж мер Сєвєродонецька Валентин Казаков офіційно повідомив секретаря міськради Буткова, що стосовно нього будуть вжиті заходи відповідно до закону про запобігання корупції. Після чого розгорівся конфлікт між Казаковим та Бутковим, який триває до цього часу.

На сайті Сєвєродонецької міської ради вказано, що відділи освіти, молоді та спорту підпорядковуються заступнику мера Олексію Ярошу.