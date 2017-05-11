У Петренка пропонують віддати тюремникам 22 гектари під приватну забудову житлом

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28.04.2017
11 Травня 2017
Міністерство юстиції пропонує уряду погодити виділення під будівництво житла співробітникам Державної кримінально-виконавчої служби та членам їх сімей 11 земельних ділянок загальною площею 21,96 га.
Про це йдеться в проекті розпорядження Кабміну, який був винесений на розгляд урядового комітету 10 травня.
В пояснювальній записці Мінюст вказав, що у черзі на отримання житла перебувають 1,5 тис осіб рядового та начальницького складу ДКВСУ, в тому числі 834 людини більше 10 років не можуть покращити свої житлові умови.
В записці також вказано, що затвердження урядом земельних ділянок для будівництва житла військовослужбовцям передбачено урядовим Порядком №481 від 2013 року. Цей документ також передбачає, що будівництво здійснюється шляхом залучення приватних інвесторів, які відбираються на конкурсі. Але Мінекономрозвитку вказало мінюстівцям, що у них відсутні посилання на конкурсний відбір інвесторів для спільного будівництва. Також було вказано, що одна з ділянок по вул. Хуторівка у Львові за даними кадастрової карти знаходиться у приватній власності.
Також з документів погодження відомо, що ділянок повинно було бути 14. Але пізніше через неврегульованість питання власності три ділянки загальною площею 4,59 га було виключено з переліку проекту урядового розпорядження.
Перелік ділянок для будівництва житла співробітникам ДКВСУ
|№
|Адреса
|Площа (га)
|1
|Львівська обл., м. Дрогобич, вул.. Холмська
|0,44
|2
|Львів, вул. Резедова, 6
|0,10
|3
|Львів, вул. Хуторівка, 4
|2,01
|4
|Львів, вул. Хуторівка, 4
|0,96
|5
|Одеська область, м. Вилково
|1,46
|6
|Одеська область, м. Вилково
|14,24
|7
|Тернопільська область, м. Чортків, вул. Шухевича
|0,28
|8
|Харківська обл., с. Подвірки, вул. Курязька, 14
|0,62
|9
|Вінницька обл., смт. Літин, 1-1 пров. Хмельницького, земельна ділянка 9-Б
|0,35
|10
|Івано-Франківськ, Челюскінців, 101
|0,93
|11
|Хмельницька обл. м. Шепетівка, вул. Дзявульського, 2а
|0,56
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