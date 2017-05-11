У Петренка пропонують віддати тюремникам 22 гектари під приватну забудову житлом

Міністерство юстиції пропонує уряду погодити виділення під будівництво житла співробітникам Державної кримінально-виконавчої служби та членам їх сімей 11 земельних ділянок загальною площею 21,96 га.

Про це йдеться в проекті розпорядження Кабміну, який був винесений на розгляд урядового комітету 10 травня.

В пояснювальній записці Мінюст вказав, що у черзі на отримання житла перебувають 1,5 тис осіб рядового та начальницького складу ДКВСУ, в тому числі 834 людини більше 10 років не можуть покращити свої житлові умови.

В записці також вказано, що затвердження урядом земельних ділянок для будівництва житла військовослужбовцям передбачено урядовим Порядком №481 від 2013 року. Цей документ також передбачає, що будівництво здійснюється шляхом залучення приватних інвесторів, які відбираються на конкурсі. Але Мінекономрозвитку вказало мінюстівцям, що у них відсутні посилання на конкурсний відбір інвесторів для спільного будівництва. Також було вказано, що одна з ділянок по вул. Хуторівка у Львові за даними кадастрової карти знаходиться у приватній власності.

Також з документів погодження відомо, що ділянок повинно було бути 14. Але пізніше через неврегульованість питання власності три ділянки загальною площею 4,59 га було виключено з переліку проекту урядового розпорядження.

Перелік ділянок для будівництва житла співробітникам ДКВСУ

№ Адреса Площа (га) 1 Львівська обл., м. Дрогобич, вул.. Холмська 0,44 2 Львів, вул. Резедова, 6 0,10 3 Львів, вул. Хуторівка, 4 2,01 4 Львів, вул. Хуторівка, 4 0,96 5 Одеська область, м. Вилково 1,46 6 Одеська область, м. Вилково 14,24 7 Тернопільська область, м. Чортків, вул. Шухевича 0,28 8 Харківська обл., с. Подвірки, вул. Курязька, 14 0,62 9 Вінницька обл., смт. Літин, 1-1 пров. Хмельницького, земельна ділянка 9-Б 0,35 10 Івано-Франківськ, Челюскінців, 101 0,93 11 Хмельницька обл. м. Шепетівка, вул. Дзявульського, 2а 0,56

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