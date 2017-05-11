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Львівські «укропівці» підняли ціну шпал для залізниці на 9%, а брус від новачків подешевшав

11 Травня 2017

Філія «Центр управління промисловістю» ПАТ «Українська залізниця» 25-26 квітня повідомила про намір укласти низку угоду про закупівлю непросочених брусу і шпал на загальну суму 24,73 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Усі три переможця вперше виграли державні тендери.

  • ТОВ «Хмарочос Плюс» за 13,25 млн грн. планують замовити 32 тис шпал у середньому по 393-419 грн. за штуку.

Торік у листопаді центр купив їх у ТОВ «Атріон» кандидата в депутати Кам’янка-Бузької міськради Львівської області від партії «Укроп» Андрія Юра приблизно на 9% дешевше – по 363-374 грн.

У серпні 2016 року вони коштували 408-411 грн., а в жовтні 2015 року – 299-339 грн.

Фірма «Хмарочос Плюс» зі статутним капіталом 10 тис грн. належить депутату Кам’янка-Бузької райради від «Укропу» Михайлу Войтовичу. Принаймні до 2012 року нею володіли Ігор Павлишин, Олег Ставинога та Гусейнов Арастун Музаффар Огли.

  • ТОВ «Експрес 399» поставить 1 792 куб. м брусу на 7,34 млн грн.

Харківську фірму зареєстровано в лютому за адресою масової реєстрації по вул. Шевченка, 24 на місцевого жителя Андрія Дугіна. Він також володіє київським ПП «Агенція творчих рішень Кашалот» з Олегом Данченком та Андрієм Семеновим, а також відомий як директор розважального комплексу «Спліт», із яким у переможця співпадає номер телефону 0504489555.

За даними «Zалізниця без корупції», у довідці про штат фірма зазначила чотирьох працівників: директора, його заступника, столяра і менеджера. При цьому вона заявила, що самостійно вироблятиме продукцію.

  • ТОВ «Балліста» отримає 4,15 млн грн. за 1 010 куб. м брусу.

Створена у січні криворізька фірма зі статутним капіталом 500 грн. належить місцевому жителю Олександру Горлунову. Вона теж вказала, що самостійно виготовить продукцію, маючи одного столяра. Крім того, будинок 50 на площі Шахтарської слави, де прописана «Баліста», не позначений на картах «Google».

Кубометр брусу від обох постачальників коштує 4 095-4 099 грн. У серпні 2016 року його купували на 8% дорожче – по 4 423-4 452 грн., а в жовтні 2015 року – по 3 606-3 612 грн.

Єдиним конкурентом «Баллісти» та «Експрес 399» було київське ТОВ «Вуд Експо Трейд» Олександра Калюжного і Марії Яхніної, причому ніхто не знижував ціни.

Із фірмою «Хмарочос Плюс», окрім інших двох переможців, змагались львівське ВКПП «Галичпромпостач» Володимира Корчагіна, столичне ТОВ «Київ Діамант Центр» Володимира і Станіслава Апполонових, ТОВ «Біпал» Мар’яна Ворони з Кам’янка-Бузького району.

Нагадаємо, колишнього в.о. начальника ДП «Управління промислових підприємств Укрзалізниці» Ярослава Жмурка підозрюють у створенні сприятливих умов участі у тендерах «УПП УЗ» підконтрольних йому та афілійованих фірм ТОВ «Західспецбудмеханізація», ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод» та ДП «Константа-Агро». За матеріалами досудового розслідування, різниця між вартістю поставленої у 2014-2016 рр. продукції на адресу «УПП УЗ» і ринковою вартістю – 13,65 млн грн.

У січні суд арештував вилучені під час обшуку вдома у Жмурка ноутбук та годинники.

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