Картельна змова чи принудження до розпилу державного бюджету?

Шановні затоки тендерних правил життя! Звертаюсь до вас за допомогою. Є історія, але нема доконаних доказів. Є лише «косвєнні». А вони можуть вказувати на різне. Прошу – вкажіть, яка з озвучених версій ближче до життя, або дайте власний аналіз «насправді ж було наступне». (Аби не збивати з пантелику переводу цю історію з конкретних обставин у виключно абстрактний вимір: назви – змінено, цифри – умовні).

Поїхали.

Цього року Замовник вирішив витратити купу мільйонів з державного бюджету на різні штучки і ніштякі, упаковані в комплекти. Очікувану вартість комплекту визначили у розмірі 100 гривень.

На перший тендер прийшли:

Виробник №1 з ціною комплекту 70 гривень;

гривень; Дилер виробника №1 з ціною 80 гривень;

гривень; Дилер виробника №2 з ціною 100 гривень.

Але Замовник відхилив всі пропозиції. Якось різко з’ясувалось, що у всіх немає погодження від управління, яке очолює один з фронтменів Замовника, що несе покращення та перемогу. І банківські гарантії у всіх теж раптово виявились недійсними через відсутність електронно-цифрового підпису.

Через місяць Замовник провів другі торги. Очікувану ціну цього разу підняли до 105 гривень, бо за цей час трапилась трохи інфляція, трохи зростання зарплат.

Цього разу на манєж вийшли тє же, але вже заряджені по-новому: абсолютно усі і навіть безпосередній виробник запропонували комплекти по 105 гривень. І жодної конкуренції – усі лоти розігрувались без жодного зниження ціни в ході аукціонів.

Відтак «торги» виглядали цинічним знущанням. Наприклад, при очікуваній ціні одного з лотів 2 025 150 грн, два учасники пропонували свої комплекти по 2 024 910 грн, а переможець по 2 022 390 грн. Зрештою всі лоти принесли «економію» 0,3%.

Розподіл по грошам теж виявився показовим. Дилер виробника №2, той що давав найвищу ціну на перших торгах у повній відповідності до очікувань Замовника, отримав рівно половину багатомільйонного підряду. Виробник №1 і його дилер отримали по 25%.

І якщо на перших торгах ще були оскарження від учасників ринку, то цього разу все пройшло швидко і без заперечень.

Вдалось трохи неофіційно поспілкуватись з зацікавленими сторонами (їх тут набагато більше ніж дві). Люди подейкують, що тут могло мати місце:

Картельна змова виробників, які раптово для себе прямо під час першого тендеру на прикладі дилерських пропозицій зрозуміли, що можна вижати з Замовника додаткові кошти, а тому примусили всіх юросіб-учасників навмисне напартачити зі своїми заявками в частині ЕЦП, щоб їх усіх відхилили і переоголосили торги з новою ціною;

Змова дилера виробника №2 і Замовника, до якої згодом долучились представники виробника №1, коли побачили, що життя не буде – з першого разу зрозуміли, понятлівиє.

Як вам таке, шановні?

Блог від: Юрій Ніколов

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