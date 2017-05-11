ГПУ допомогла зняти арешт зі складів та рахунків «Тедісу», який Луценко звинувачував у фінансуванні терористів

Печерський районний суд Києва скасував арешт рахунків ТОВ «Тедіс Україна» в ПАТ КБ «Приватбанку» та АТ «Райфайзен Банк Аваль», а також зобов’язав повернути компанії вилучені тютюнові вироби.

Такі рішення суд ухвалив 4 та 5 травня.

Арешт з банківських рахунків було знято за клопотанням заступника генерального директора «Тедіс Україна» Д. Доніка. Слідчий Генпрокуратури проти задоволення клопотання не заперечував.

Також слідчий ГПУ Машика В.П. не заперечував проти повернення тютюнових виробів, які були вилучені в кінці березня під час обшуку складу в Запоріжжі. Також слідчий в суді не заперечував проти повернення «Тедісу» тютюнових виробів, які були вилучені під час обшуку в Сумах на початку квітня. Слідчий вказав, що ці сигарети «не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та не є речовими доказами».

Нагадаємо, 26 квітня генеральний прокурор Юрій Луценко в Facebook повідомив, що «Тедіс Україна» сплатила штраф в розмірі 300 млн грн. З оприлюднених Луценком платіжних доручень відомо, що «Тедіс Україна» перераховував кошти зі своїх рахунків в «Державному ощадному банку України» та в «Приватбанку». Однак жодних офіційних підтверджень про фактичне перерахування коштів на рахунок у Держказначействі наразі немає.

Згаданий штраф в грудні на «Тедіс Україна» наклав Антимонопольний комітет через монополізацію ринк удистрибуції сигарет. Але загальна сума штрафу АМКУ склала на третину більше озвученої Луценком – 431 млн грн.

В кінці квітня Луценко також повідомив про початок зміни бенеціфіарів «Тедіс Україна». В держреєстр нові дані щодо власників компанії не вносилися. Серед власників фірми раніше згадувались одеський бізнесмен Борис Кауфман та народний депутат від «Оппоблоку» Тарас Козак, заступник Віктора Медведчука у ГО «Центр «Правова держава».

В травні 2016 року Генеральна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження №42016000000001264, в рамках якого слідство встановило, що в 2012-2013 роках одеський бізнесмен Борис Кауфман за домовленістю з громадянами Російської Федерації Сергієм Кациєвим та Ігорем Кєсаєвим, які займали монопольне становище на російському ринку легального та тіньового обігу тютюнових виробів, придбали ТОВ «Торгова компанія «Мегаполіс-Україна». У травні 2016 року цю фірму було перейменовано в ТОВ «Тедіс Україна».

В ГПУ дослідили, що Кєсаєв є власником групи підприємств «Меркурій», до складу якої входить ВАТ «Завод ім. Дегтярьова», яке є одним з лідерів військово-промислового комплексу Росії. Завод випускає стрілецьке, артилерійське, зенітно-ракетне озброєння та системи управління ним, яке, в свою чергу, постачається бойовикам незаконних збройних формувань так званих «ЛНР» та «ДНР».

В жовтні 2016 року президент Петро Порошенко своїм указом ввів дію рішення РНБО про введення персональних санкцій, до цього санаційного списку було включено Кєсаєва.

Також слідство встановило, що «Тедіс Україна» монополізувало ринок дистрибуції сигарет, в чому йому допомогало керівництво АМКУ.

Також фірма через низку власних фіктивних компанії шляхом надання поворотної фінансової допомоги вивела з України до Росії 2,51 млрд грн.

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