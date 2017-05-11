Дитяча лікарня приховала від Київради передачу в оренду парковок

Суд зобов’язав Дитячу клінічну лікарню №3 Солом’янського району м. Києва розірвати договір з ФОП Сехніашвілі Коба Тенгізович щодо експлуатації 75 паркувальних місць.

Таке рішення прийняв Господарський суд м. Києва.

В січні 2015 року лікарня та підприємець уклали договір про надання в експлуатацію 75 паркомісць на земельній ділянці площею 2300 кв м.

Минулого березня під час перевірки головний спеціаліст управління землеустрою та моніторингу земель Департаменту земельних ресурсів КМДА Сідненко Л.О. встановив, що на частині земельної ділянки дитячої лікарні знаходиться автостоянка. Вона була частково огороджена, мала споруду для охорони.

В суді підприємець та лікарня заявили, що мали право укласти договір, за яким ФОП отримав можливість надавати послуги паркування.

Суд встановив, що постановою Кабінету міністрів в 1996 році було затверджено перелік платних послуг, які можуть надавати комунальні заклади охорони здоров’я. Цей документ не передбачав, що ці послуги можуть надаватися через посередника. Тому, на думку суду, в даному випадку сторони уклали договір для приховування оренди парковки. Адже, для укладання офіційного договору оренди комунальної землі потрібно було отримати дозвіл місцевого органу виконавчої влади або органу самоврядування. В даному випадку – рішення Київської міської ради, яка згоди на оренду землі під паркомісця не надавала.

Суд встановив, що договір Дитячої клінічної лікарні №3 Солом’янського району м. Києва та ФОП Сехніашвілі є удаваним, він порушив права територіальної громади Києва, тому зобов’зав цю угоду розірвати, а земельну ділянку повернути лікарні.

Дитяча клінічна лікарня №3 Солом`янського району м. Києва є користувачем є користувачем земельної ділянки площею 1,69 га, цільове призначення цієї землі експлуатація та обслуговування будівлі дитячої лікарні. Головним лікарем є Ганна Сафонова. В декларації про доходи за 2016 рік вона вказала, що отримала 170 тис грн. зарплати, 48 тис грн. пенсії та 15 тис грн. в якості процентів від розміщених на банківському рахунку $10 тис.

В 2010 році КП «Київтранспарксервіс» вже судилося з Сехніашвілі щодо завдання шкоди через облаштування автостоянки на самовільно захопленій ділянці.

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