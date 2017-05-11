НОВИНИ

12.05.2017

Підконтрольні секретарю Броварської міськради фірми розкрадали кошти на будівельних роботах – поліція

11.05.2017

ГПУ допомогла зняти арешт зі складів та рахунків «Тедісу», який Луценко звинувачував у фінансуванні терористів

Закарпатська облрада зберегла 3 000 гектарів мисливцям Ледиди

Бізнес-партнер проектувальника Міненерго за 63 мільйони замінить конденсатор на Запорізькій АЕС

Дитяча лікарня приховала від Київради передачу в оренду парковок

Залізниця зекономить третину на запчастинах від «прокладки» полтавського заводу за 13 мільйонів

У Сєвєродонецьку розпиляли 6 мільйонів на руберойді через оточення секретаря міськради з «Оппоблоку», – поліція

У Петренка пропонують віддати тюремникам 22 гектари під приватну забудову житлом

Львівські «укропівці» підняли ціну шпал для залізниці на 9%, а брус від новачків подешевшав

Одеський ендодиспансер скупився інсулінами на 120 мільйонів подекуди на 40% дорожче від дніпровців

10.05.2017

Україна заплатить американцям 17 мільйонів, щоб вони перевірили своє ядерне паливо на АЕС

Харківський завод за 82 мільйони відремонтує вісім купейних вагонів з улаштуванням відеонагляду

Комунальники Жебрівського одним лотом купили дорогих сміттєвих баків і спецтехніки на 31 мільйон

Краматорський комунальник заволодів коштами, придбавши труби за завищеними в 2,5 рази цінами – прокуратура

На Сумщині через лінь побили рекорд з ціни на очні краплі (додано)

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2017 році
27.04.2017

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Дитяча лікарня приховала від Київради передачу в оренду парковок

11 Травня 2017

Суд зобов’язав Дитячу клінічну лікарню №3 Солом’янського району м. Києва розірвати договір з ФОП Сехніашвілі Коба Тенгізович щодо експлуатації 75 паркувальних місць.

Таке рішення прийняв Господарський суд м. Києва.

В січні  2015 року лікарня та підприємець уклали договір про надання в експлуатацію 75 паркомісць на земельній ділянці площею 2300 кв м.

Минулого березня під час перевірки головний спеціаліст управління землеустрою та моніторингу земель Департаменту земельних ресурсів КМДА Сідненко Л.О. встановив, що на частині земельної ділянки дитячої лікарні знаходиться автостоянка. Вона була частково огороджена, мала споруду для охорони.

В суді підприємець та лікарня заявили, що мали право укласти договір, за яким ФОП отримав можливість надавати послуги паркування.

Суд встановив, що постановою Кабінету міністрів в 1996 році було затверджено перелік платних послуг, які можуть надавати комунальні заклади охорони здоров’я. Цей документ не передбачав, що ці послуги можуть надаватися через посередника. Тому, на думку суду, в даному випадку сторони уклали договір для приховування оренди парковки. Адже, для укладання офіційного договору оренди комунальної землі потрібно було отримати дозвіл місцевого органу виконавчої влади або органу самоврядування. В даному випадку – рішення Київської міської ради, яка згоди на оренду землі під паркомісця не надавала.

Суд встановив, що договір Дитячої клінічної лікарні №3 Солом’янського району м. Києва та ФОП Сехніашвілі є удаваним, він порушив права територіальної громади Києва, тому зобов’зав цю угоду розірвати, а земельну ділянку повернути лікарні.

Дитяча клінічна лікарня №3 Солом`янського району м. Києва є користувачем є користувачем земельної ділянки площею 1,69 га, цільове призначення цієї землі експлуатація та обслуговування будівлі дитячої лікарні. Головним лікарем є Ганна Сафонова. В декларації про доходи за 2016 рік вона вказала, що отримала 170 тис грн. зарплати, 48 тис грн. пенсії та 15 тис грн. в якості процентів від розміщених на банківському рахунку $10 тис.

В 2010 році КП «Київтранспарксервіс» вже судилося з Сехніашвілі щодо завдання шкоди через облаштування автостоянки на самовільно захопленій ділянці.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Картельна змова чи принудження до розпилу державного бюджету?
11 Травня 2017

Чому 1.5 млрд конфіскованих грошей Януковича не гамує жагу справедливості
07 Травня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

12.05.2017

Київщина Підконтрольні секретарю Броварської міськради фірми розкрадали кошти на будівельних роботах – поліція

11.05.2017

Ужгород Закарпатська облрада зберегла 3 000 гектарів мисливцям Ледиди

Запоріжжя Бізнес-партнер проектувальника Міненерго за 63 мільйони замінить конденсатор на Запорізькій АЕС

Київ Дитяча лікарня приховала від Київради передачу в оренду парковок

Луганськ У Сєвєродонецьку розпиляли 6 мільйонів на руберойді через оточення секретаря міськради з «Оппоблоку», – поліція

Одеса Одеський ендодиспансер скупився інсулінами на 120 мільйонів подекуди на 40% дорожче від дніпровців

10.05.2017

Донецьк Комунальники Жебрівського одним лотом купили дорогих сміттєвих баків і спецтехніки на 31 мільйон

Донецьк Краматорський комунальник заволодів коштами, придбавши труби за завищеними в 2,5 рази цінами – прокуратура

Суми На Сумщині через лінь побили рекорд з ціни на очні краплі (додано)

Харків Суд не дозволив отримати документи фірми з оточення Косінова, яка отримала 15 млн. на харківський зоопарк

08.05.2017

І-Франк «Укренерго» дало 110 мільйонів за лінію електропередач і підстанції на Франківщині

Суми Сумська Нацгвардія замовила протиударні щити на 12% дешевше, ніж Нацполіція півроку тому

Ужгород Мукачеве за 44 мільйони купило у львів’ян автобуси Ataman з відеонаглядом та автооплатою за проїзд

Одеса Новачок отримав на підстанцію в центрі Одеси 78 мільйонів – чверть віддасть фігуранту справи проти «Одесаобленерго»

06.05.2017

Київ Головбух главку, що крав премії поліцейських, вийшов на волю за 2 мільйони застави

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ