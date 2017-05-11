Бізнес-партнер проектувальника Міненерго за 63 мільйони замінить конденсатор на Запорізькій АЕС

ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 12 квітня за результатами тендеру замовив ТОВ «Ютем-Інжиніринг» будівельно-монтажні роботи на 62,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У квітні-вересні замінять три існуючі конденсатори К-33160 турбіни К-1000-60/1500-2 енергоблоку №3 на конденсатори К-38080, які «Енергоатом» у грудні придбав у ПАТ «Турбоатом» за 448,13 млн грн. Проект цих робіт у січні без торгів замовили нинішньому підряднику за 489 тис грн.

Виконають підготовчі та демонтажні роботи, укрупнювальну збірку блоків конденсатора, монтажні та заключні роботи, а також гідравлічні випробування. Підсумкова відомість ресурсів не була опублікована. Переможець згідно тендерної документації надав лист-підтвердження про зобов’язання надати кошторис у тому числі в електронному вигляді з розшифровками усіх складових ціни.

Він планує залучити субпідрядниками ДочП «Костянтинівське монтажне управління» ПАТ «Теплоенергомонтаж» (демонтаж і монтаж – 30%), ПП «Мірсбакс» (демонтаж і монтаж – 15%), ТОВ «Ютем-Крансервіс» (вантажопідіймальні послуги – 10%) і ТОВ «Центр промислової діагностики і контролю» (контроль зварних з’єднань – 10 %).

На заробітну плату піде 14,20 млн грн., тобто 23% від загальної вартості підряду. На прибуток відведено шість відсотків – 3,60 млн грн.

Ціна переможної пропозиції на чотири відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі.

«ЮТЕМ-Інжиніринг» з Київщини належить столичному ТОВ «Будівельно-монтажне управління Укртрансбуд» Ігоря Рудницького і Дмитра Стрілецького.

Рудницький також володіє ПП «Проммеханізація» одноосібно, а Стрілецький – ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Енергобудпроект» з Антоном Подкопаєвим, Анатолієм Гусєвим та Андрієм Уйвовим. Останній очолює ДП «Український проектний та конструкторсько-технологічний інститут «Атоменергобудпроект» Міненерговугілля.

Раніше засновником переможця було ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», основними власниками якого є Андрій Стальний, Олександр Снігур та Валерій Коваль. До минулого року міноритарним акціонером також був В’ячеслав Супруненко, колишній зять екс-мера Києва Леоніда Черновецького.

«ЮТЕМ-Інжиніринг» фігурував у акті ревізії ДФІ щодо фінансово-господарської діяльності «Енергоатому», яка виявила завищення вартості виконаних робіт на 4,69 млн грн., та у відповідному кримінальному провадженні.

Усього з 2009 року фірма виграла тендерів на 232,03 млн грн., з яких 152,81 млн грн. – у системі «Енергоатома».

Єдиним конкурентом було ДочП «Енергоремонт» ПрАТ «Киевенергоремонт», причому обидва учасники не знижували ціни під час аукціону. Материнська компанія на 69% належить ТОВ «Ресет» голови наглядової ради ПАТ «Київенерго» Івана Плачкова, його сина, директора Департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міненерговугілля Григорія Плачкова та їхнього юриста Олексія Брусова.

Нагадаємо, торік «Енергоатом» замовив цей конденсатор за переговорною процедурою у ПАТ «Турбоатом» за 448,13 млн грн., або $17,53 млн.

Раніше атомники відмінили відкриті торги щодо нього з очікуваною вартістю 530,49 млн грн. При цьому «Турбоатом» ще до початку того тендеру домовився з італійською фірмою «A.D.Tubi Inossidabili S.p.A» про поставку труб для виготовлення конденсаторів на суму 8,22 млн євро. За даними ДП «НДКТІ трубної промисловості ім. Я.І. Осади», їхня ціна була завищена у півтора рази. НАБУ і Генпрокуратура відмовились порушувати щодо цього кримінальні провадження.

Згодом директор НДКТІ Радомір Король повідомив, що зварні труби у конденсаторах АЕС, на відміну від безшовних, доведеться повністю покривати антикорозійним покриттям за ціною самого конденсатора.

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