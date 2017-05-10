За рік пластикові автономери за 17 мільйонів від земляків Авакова подорожчали на чверть

Закупівельні ціни на ліки в Україні
28.04.2017
10 Травня 2017
Головний сервісний центр МВС 3 квітня за результатами тендеру замовив ТОВ «Світлофор» пластикових номерних знаків на 16,55 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Придбають 503 000 комплектів і 106 700 штук номерів різних типів для різних транспортних засобів. Вони коштують на 22-29% дорожче від цін цього ж постачальника у травні 2016 року.
Ціна нинішньої угоди на відсоток нижча за очікувану вартість в 16,72 млн грн.
|Найменування товару
|Кількість, од.
|Одиниця виміру
|Ціна, грн./од.
|Квітень 2017
|Травень 2016
|Знак номерний тип 2-1 (транзитні для авто)
|326 500
|к-т
|30,18
|21,30
|Знак номерний тип 2-1 (транзитні для причепів)
|16 500
|шт.
|15,00
|10,62
|Знак номерний тип 2-2 (транзитні для торгівельних організацій для авто)
|176 500
|к-т
|30,18
|21,30
|Знак номерний тип 2-2 (транзитні для торгівельних організацій для причепів)
|59 000
|шт.
|15,00
|10,62
|Знак номерний тип 6-1 (транзитні для мото)
|6 500
|шт.
|8,10
|5,88
|Знак номерний тип 6-2 (транзитні для торгівельних організацій для мото)
|19 500
|шт.
|8,10
|5,88
|Знак номерний тип 3-2 (транзитні для мопедів)
|4 200
|шт.
|5,10
|3,96
|Знак номерний тип 3-3 (транзитні для торгівельних організацій для мопедів)
|1 000
|шт.
|5,10
|3,96
|Усього:
|609 700
Харківський «Світлофор» записано на Олександра Золотарьова і Бориса Димова. У 2004 році фірму разом із Димовим заснувала Любов Литвиненко, відома як партнерка Тетяни Дагаєвої, доньки покійного генерала Юрія Дагаєва – екс-очільника ДАІ (1994-1998) і замміністра МВС (1998-2000).
Сама Дагаєва є співвласницею ТОВ «Південна легенда», де її партнером є Сергій Тащілкін, відомий через скандальну закупівлю МВС квартир у Криму у 2012 р.
Засновником дніпровського «Завод «Динамо-Сілейр» є ТОВ «Торговельно-промислова група «Формула» кіпрської компанії «Пайнакраун Лімітед», а директором – Тетяна Селіхова. Раніше фірма-суперник належала україно-британському ПАТ «Динаміка Корпорейшин» (з лютого 2016 року в стані санації), яким керувала Селіхова.