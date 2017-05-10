За рік пластикові автономери за 17 мільйонів від земляків Авакова подорожчали на чверть

Головний сервісний центр МВС 3 квітня за результатами тендеру замовив ТОВ «Світлофор» пластикових номерних знаків на 16,55 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Придбають 503 000 комплектів і 106 700 штук номерів різних типів для різних транспортних засобів. Вони коштують на 22-29% дорожче від цін цього ж постачальника у травні 2016 року.

Ціна нинішньої угоди на відсоток нижча за очікувану вартість в 16,72 млн грн.

Найменування товару Кількість, од. Одиниця виміру Ціна, грн./од. Квітень 2017 Травень 2016 Знак номерний тип 2-1 (транзитні для авто) 326 500 к-т 30,18 21,30 Знак номерний тип 2-1 (транзитні для причепів) 16 500 шт. 15,00 10,62 Знак номерний тип 2-2 (транзитні для торгівельних організацій для авто) 176 500 к-т 30,18 21,30 Знак номерний тип 2-2 (транзитні для торгівельних організацій для причепів) 59 000 шт. 15,00 10,62 Знак номерний тип 6-1 (транзитні для мото) 6 500 шт. 8,10 5,88 Знак номерний тип 6-2 (транзитні для торгівельних організацій для мото) 19 500 шт. 8,10 5,88 Знак номерний тип 3-2 (транзитні для мопедів) 4 200 шт. 5,10 3,96 Знак номерний тип 3-3 (транзитні для торгівельних організацій для мопедів) 1 000 шт. 5,10 3,96 Усього: 609 700

Харківський «Світлофор» записано на Олександра Золотарьова і Бориса Димова. У 2004 році фірму разом із Димовим заснувала Любов Литвиненко, відома як партнерка Тетяни Дагаєвої, доньки покійного генерала Юрія Дагаєва – екс-очільника ДАІ (1994-1998) і замміністра МВС (1998-2000).

Сама Дагаєва є співвласницею ТОВ «Південна легенда», де її партнером є Сергій Тащілкін, відомий через скандальну закупівлю МВС квартир у Криму у 2012 р.

Засновником дніпровського «Завод «Динамо-Сілейр» є ТОВ «Торговельно-промислова група «Формула» кіпрської компанії «Пайнакраун Лімітед», а директором – Тетяна Селіхова. Раніше фірма-суперник належала україно-британському ПАТ «Динаміка Корпорейшин» (з лютого 2016 року в стані санації), яким керувала Селіхова.

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