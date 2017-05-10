Україна заплатить американцям 17 мільйонів, щоб вони перевірили своє ядерне паливо на АЕС

ДП «НАЕК «Енергоатом» 28 квітня уклало угоду з компанією «Westinghouse Electric Sweden AB» на проведення інспекції ядерного палива виробництва «Westinghouse» (США) за $639 тис, або 16,94 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У травні-червні проінспектують удосконалені паливні збірки ТВЗ-WR на блоці №3 Южно-Української АЕС та блоці №5 Запорізької АЕС під час планово-попереджувального ремонту.

Закупівлю додаткових послуг провели за переговорною процедурою для забезпечення уніфікації. Нагадаємо, у березні 2016 року «Енергоатом» замовив фірмі інспекцію палива на Южно-Українській АЕС за $623 тис, або 16,22 млн грн. за тодішнім курсом.

«Westinghouse Electric Sweden AB» є швецькою філією американської компанії «Westinghouse Electric Company», котра у березні оголосила про банкрутство. Остання виробляє ядерне паливо, на яке Україна планує перевести частину блоків АЕС, аби зменшити залежність від поставок з Росії.

Нагадаємо, у березні «Енергоатом» замовив швецькій фірмі очищувальне аварійне обладнання для двох блоків Южно-Української АЕС за 9,77 млн євро.

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