Суд не дозволив отримати документи фірми з оточення Косінова, яка отримала 15 млн. на харківський зоопарк

Суд відмовив правоохоронцям у доступі до документів ТОВ «Енергосервіс ПМК», які були потрібні поліцейським для розслідування справи щодо заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах під час реконструкції Харківського зоопарку.

19 жовтня минулого року за результати тендеру Харківський зоологічний парк» замовив ТОВ «Призма Електрик» реконструкцію мереж електропостачання та освітлення зоопарку за 90,58 млн грн. Єдиним конкурентом фірми-переможця було ТОВ «МПК Енергопостач».

Як встановило слідство, тендер було проведено з порушенням прозорості та неупередженості процедури конкурсних торгів.

21 квітня суд надав слідчим СУ ГУ Національної поліції в Харківській області, які розслідують кримінальне провадження № 12016220000000554 від 19.05.2016, доступ до фінансово-господарських та бухгалтерських документів КЗ «Харківський зоологічний парк» та ТОВ «Призма Електрик» за період 2016-2017 рр.

О ось 25 квітня суд не дозволив отримати документи ТОВ «Енергосервіс ПМК», яке є субпідрядником під час виконання реконструкції мереж електропостачання та освітлення зоопарку.

Правоохоронці встановили, що ТОВ «Призма Електрик» з отриманих 19,3 млн. грн., перерахувало ТОВ «Енергосервіс ПМК» 14,3 млн. грн. за виконання підрядних та субпідрядних робіт, що складає 74 % від перерахованих коштів, або 15,7 % від загальної суми договору.

У звіті про результати торгів «Призма Електрик» не повідомляла про намір залучати субпідрядників, доля яких складала б більш ніж 20 %.

Суд вирішив, що «Енергосервіс ПМК» не мало безпосередніх фінансово-господарських відносин з КЗ «Харківський зоологічний парк» щодо виконання робіт по реконструкції зоопарку та жодним чином не має відношення до процедури та порядку проведення конкурсних торгів.

Варто відзначити, що «Харківський зоологічний парк» також укладав договір безпосередньо з ТОВ «Енергосервіс ПМК» щодо проектних робіт по реконструкції мереж електропостачання та освітлення зоопарку на суму 631,83 тис. грн.

Крім того, за інформацією «Харківського антикорупційного центру», «Енергосервіс ПМК» є субпідрядником, який отримає не менш ніж 20% під час реконструкції рекреаційної зони саду ім. Т.Г. Шевченка загальною вартістю 49,02 млн. грн. Цей сад знаходиться поряд з зоопарком. Підряд виграла ТОВ «Київська будівельна компанія-плюс». Ця фірма також виграла тендерів на реконструкцію зоопарку на загальну суму 92,56 млн. грн.

Фірму «Енергосервіс ПМК» заснувала Світлана Косінова. Вона ж разом зі своїм сином Станіславом Косіновим заснувала ТОВ «Енергосервіс», яке в жовтні 2011 отримало підряд від Харківської міськради на реконструкцію освітлення майдану Свободи за 15 млн грн.

Згодом «Енергосервіс ПМК» перереєстрували на Катерину Спіцину, а директором став Станіслав Фролов. Катерина Спіцина відома, як бухгалтер ТОВ «Харківський завод будівельних матералів «Астор». Серед бенефіціарів цього підприємства також є Світлана Косінова. Крім того, бенефіціаром є й дружина Станіслава Косінова – Оксана Тацій.

Також за даними документів, які є у розпорядженні «Харківського антикорупційного центру», «Енергосервіс ПМК» у 2016 році орендувало приміщення саме у Світлани Косінової.

Станіслав Косінов є депутатом Харківської міської ради від БПП і в.о. першого заступника державної аудиторської служби.

Крім того, варто відзначити, що «Енергосервіс ПМК» фігурує у кримінальному провадженні щодо зловживання службовим становищем посадовими особами Департаменту комунального господарства протягом 2012-2016 років.

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