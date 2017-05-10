На Сумщині побили рекорд з ціни на очні краплі і вдвічі перевищили реєстр МОЗу

Лебединська центральна районна лікарня імені лікаря К.О. Зільберника (Сумська обл) уклала угоду з ТОВ «Торговий дім Медсвіт» (Суми) на купівлю очних крапель алкаїн за 180,38 грн за флакон, що на 20% вище від попереднього рекордної ціни на препарат, зафіксованої на Одещині.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро», який проводиться за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

На початку квітня «Наші гроші» вже аналізували ціни, за якими медичні установи з різних регіонів України укладали угоди на купівлю алкаїну (0,5%, 15мл у флаконі) бюджетним коштом. Тоді рекордсменом з дорожнечі став ДП «Морський торговий порт Чорноморськ», який уклав з угоду ТОВ «Фарма-Світ» з Одещини за ціною 149,81 грн за флакон.

До нового огляду увійшло в півтора рази більше угод (91), але лише дві з них передбачають ціни, вищі за цю. КУ «Ямпільська ЦРЛ» (Вінницька обл) домовилася із ФОП Ткач Олександр Васильович за 151,41 грн за флакон. А КУ «Лебединська центральна районна лікарня імені лікаря К.О. Зільберника» уклала угоду з ТОВ «Торговий дім Медсвіт» за 180,38 грн.

Це вдвічі дорожче від ціни цих бельгійських крапель у реєстрі оптово-відпускних цін Міністерства охорони здоров’я – 97,35 грн.

Головним лікарем КУ «Лебединська центральна районна лікарня імені лікаря К.О. Зільберника» з травня 2014 р. є Владислав Шепіль.

За минулий рік він задекларував 140,7 тис. грн зарплати за основним місцем роботи, дохід від надання майна в оренду ПСП «Слобожанщина АГР» (9,5 тис. грн), профспілкову виплату (1тис. грн) і 814 грн за участь у комісії з приймання державних іспитів у Лебединському медичному училищу ім.Ситенка. Його дочка Анастасія, студентка, цього училища, отримала 10,6 тис. грн стипендії. Дружина Оксана Шепіль, яка працює у Лебединській ЦРЛ під керівництвом чоловіка, отримала 57,4 тис. грн зарплати. Владислав Шепіль є власником двох ділянок у с.Бобрик (Білопільський р-н, Сумська обл) загальною площею трохи більше 48,3 тис. кв. м. Ще дві ділянки (пл.1тис. і 639 кв. м.) у Лебедині належать його дружині. В неї є також квартира (пл. 39,2 кв. м.) у Харкові і недобудований будинок (пл.229,2 кв. м.) у Лебедині. Владиславу Шепілю належить DAEWOO Leganza F4Q57D (2001 р. в)

Владислав Шепіль є членом виконкому Лебединської міської ради. У 2015 р. балотувався до Лебединської районной ради від Аграрної партії, але не пройшов. Так само невдало брала участь у виборах до Лебединської міськради і його жінка, але як висуванка від «Партії простих людей» Сергія Капліна.

Засновницею ТОВ «Торговий дім Медсвіт» є Валентина Гурьєна. Раніше вона керувала АТ «Медтехніка-Суми» відомого сумського бізнесмена Ігоря Збукарєва та Ольги Збукарєвої (зараз ця фірма припинена). У 2010 р. Валентина Гурьєна балотувалася до Сумської облради за списками «Сильної України», міську організацію якої на той час очолював Ігор Збукарєв. За часів Януковича Валентина Гурьєна була заступником голови галузевої ради підприємств з питань медичної практики та фармацевтичної діяльності при Сумській облдержадмінстрації.

Валентина Гурьєна разом з Ольгою Збукарєвою і Віктором Гузенко є засновниками громадської організації «Сумська районна лікарняна каса». Крім того, разом з Олександром Семижоновом вона заснувала Благодійни фонд «Благодень».

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