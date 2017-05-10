Краматорський комунальник заволодів коштами, придбавши труби за завищеними в 2,5 рази цінами – прокуратура

Прокуратура підозрює директора КВП «Краматорська тепломережа» та директора ТОВ «ТД «Укрпласт» у заволодінні коштами комунального підприємства під час закупівлі труб за завищеними цінами. Про це свідчить ухвала Краматорського міського суду Донецької області від 13 квітня.

За даними слідства, у 2015 році директор комунального виробничого підприємства «Краматорська тепломережа» уклав договір про купівлю труб марки «Ізопрофлекс» по ціні 1200 грн. за один погонний метр у ТОВ «ТД «Укрпласт», з директором якого попередньо вступив у злочинну змову. В матеріалах справи не вказана загальна сума закупівлі.

Як встановило слідство, раніше «ТД «Укрпласт» придбав труби, поставлені комунальному підприємству, у ТОВ «Полімертепло-Харків» по ціні 496 грн. за один погонний метр. При чому, ця закупівля була узгоджена з керівником «Краматорської тепломережі».

У подальшому незаконно отримані кошти КВП керівники двох підприємств розподілили між собою.

Слідство також з’ясувало, що директор «Краматорської тепломережі» та керівник «ТД «Укрпласт» є обізнані з формами та методами роботи правоохоронних органів, діяли та продовжують діяти конспіративно.

Суд задовольнив клопотання Краматорської місцевої прокуратури, яка розслідує кримінальне провадження № 420170513900000002 від 06.01.2017, і наклав арешт на предмети та документи, вилучені в «ТД «Укрпласт» під час обшуку. Раніше суд надав доступ до договору купівлі-продажу труб «Ізопрофлекс» та супровідної документації, які перебувають в комунальному підприємстві.

У 2015 році директором КВП «Краматорська тепломережа» був Сергій Ісік. Наразі в.о. керівника цього комунального підприємства є Сергій Вовколуп, який раніше, коли «Краматорську тепломережу» очолював Ісік, був головним інженером КВП.

Директором ТОВ «ТД «Укрпласт» з 2013 року є Олександр Дяченко, засновник Раїса Придатко.

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