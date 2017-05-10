Комунальники Жебрівського одним лотом купили дорогих сміттєвих баків і спецтехніки на 31 мільйон

Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації (м. Краматорськ) 26 квітня за результатами тендеру замовив ТОВ «Сучасні вантажівки» техніки і контейнерів на 30,87 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця червня партіями поставлять:

тисячу пластикових євро-контейнерів для ТПВ об’ємом 1 100 л від «Contenur, S.L.» (Іспанія) по 7 476 грн.

екскаватор-навантажувач JCB 3СХ Sitemaster не нижче Євро 2 із роком випуску не раніше 2016 року за 2,00 млн грн.

два самоскиди Ford Cargo 3542D не нижче Євро 5 по 2,99 млн грн.

два сміттєвози Ford Cargo 1833 DC не нижче Євро 5 із заднім універсальним завантаженням, бункером 13 куб. м і системою промивання контейнера високого тиску по 3,49 млн грн.

три сміттєвози Ford Cargo 1833 DC не нижче Євро 5 із заднім універсальним завантаженням та бункером 15 куб. м по 2,82 млн грн.

Група компаній «Автек» продає такі самоскиди по 2,73 млн грн., а сміттєвози без мийки – відповідно по 2,51 млн грн. і 2,54 млн грн.

За умовами тендеру, контейнери стандартів EN 840, RAL-GZ, CE-Mark повинні мати стінки товщиною від 6,5 мм і круглу кришку товщиною від 6,0 мм із маленькою кришкою, вантажопідйомність від 450 кг і вагу від 62 кг. Анонімний учасник, який неодноразово питав, чому встановлено саме такі вимоги, аргументованої відповіді не отримав.

Також невідома фірма вимагала розділити закупівлю на лоти, але замовник відмовив. Він заявив, що розпорядженням голови Донецької ОДА від 19.09.2016 № 818 визначена загальна вартість закупівлі, а «до повноважень тендерного комітету не входить визначення вартості окремих складових закупівлі та поділу закупівлі на лоти».

Нещодавно виконавчий комітет Української міської ради Київської області купив пластикові євро-контейнери стандарту EN 840-3 від «ESE GmbH» (Німеччина) на 13% дешевше – по 6 524 грн.

Уже після підписання нинішнього договору з нього додатковою угодою видалили умову, що на момент поставки ціни можуть бути зменшені, але не перевищувати вказані у ньому, а також прибрали можливість продавцеві за згоди покупця замінювати товар на аналогічний та формулу коригування цін у залежності від курсу долара. Штраф за прострочення поставки зменшили з 20% до 0,1% (більше 20 днів – ще 7%).

Ціна угоди майже на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 31,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» Сергія Калюша і Михайла Городових, яке пропонувало продукцію того ж виробника. Керує фірмою Едуард Спіркін.

Кінцевим бенефіціаром фірми «Сучасні вантажівки» є Ольга Мещаніна, а засновниками – ТОВ «Ріалто» та ВАТ «ЗНВКІФ «Коннект».

У кінці 2013 року акції фонду належали белізькому офшору «Пальміра Фінанс ЛТД» і ТОВ «Дженерал Істейт» тієї ж Мещаніної та 75-річної Світлани Новікової.

Нині фондом володіє ТОВ «Український центр проектування фінансових груп». Останнє віднедавна має назву «Перша українська платіжна система» і належить Андрію Журжію – нардепу від «Самопомічі».

На фонд «Коннект» також записане ТОВ «СВА Автек». Співвласницею компанії є 71-річна Парасковія Мещаніна – родичка Євгена Мещаніна, якого називають власником групи компаній «Автек».

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